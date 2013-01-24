Пакет QLAB предназначен для получения информации, необходимой для принятия решений, которые смогут обеспечить качественное лечение пациентов и более эффективную работу персонала. Оптимизация рабочих процессов в отделении благодаря возможности запроса и просмотра данных как на самой системе, так и в автономном режиме.
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General Imaging 3DQ (GI 3DQ) — количе... || Улучшенные средства визуализац
General Imaging 3DQ (GI 3DQ) — количественный 3D-анализ для общих исследований
Средства для отображения и количественного анализа трехмерных данных. Функция QLAB GI 3DQ позволяет просматривать, обрезать и поворачивать трехмерные изображения, использовать все элементы управления отображением и проводить измерения на трехмерных данных УЗИ.
General Imaging 3DQ (GI 3DQ) — количественный 3D-анализ для общих исследований
Средства для отображения и количественного анализа трехмерных данных. Функция QLAB GI 3DQ позволяет просматривать, обрезать и поворачивать трехмерные изображения, использовать все элементы управления отображением и проводить измерения на трехмерных данных УЗИ.
General Imaging 3DQ (GI 3DQ) — количественный 3D-анализ для общих исследований
Средства для отображения и количественного анализа трехмерных данных. Функция QLAB GI 3DQ позволяет просматривать, обрезать и поворачивать трехмерные изображения, использовать все элементы управления отображением и проводить измерения на трехмерных данных УЗИ.
Это приложение Q-app позволяет выполнять эластографический анализ деформации тканей на основе полученной эластограммы и помогает принимать решение на основе информации о степени жесткости тканей.
Эластографический анализ (EA)
Это приложение Q-app позволяет выполнять эластографический анализ деформации тканей на основе полученной эластограммы и помогает принимать решение на основе информации о степени жесткости тканей.
Эластографический анализ (EA)
Это приложение Q-app позволяет выполнять эластографический анализ деформации тканей на основе полученной эластограммы и помогает принимать решение на основе информации о степени жесткости тканей.
MicroVascular Imaging (MVI) — функция... || Улучшенные средства визуализац
MicroVascular Imaging (MVI) — функция визуализации микрососудов
Функция MicroVascular Imaging (MVI) позволяет картировать прохождение контрастного вещества и способствует более четкому отображению сосудов.
MicroVascular Imaging (MVI) — функция визуализации микрососудов
Функция MicroVascular Imaging (MVI) позволяет картировать прохождение контрастного вещества и способствует более четкому отображению сосудов.
MicroVascular Imaging (MVI) — функция визуализации микрососудов
Функция MicroVascular Imaging (MVI) позволяет картировать прохождение контрастного вещества и способствует более четкому отображению сосудов.
Программа для определения толщины ком... || Надежность диагностики
Программа для определения толщины комплекса интима-медиа (IMT)
Данная программа позволяет легко и воспроизводимо измерять толщину комплекса интима-медиа в сонных артериях и других поверхностных сосудах.
Программа для определения толщины комплекса интима-медиа (IMT)
Данная программа позволяет легко и воспроизводимо измерять толщину комплекса интима-медиа в сонных артериях и других поверхностных сосудах.
Программа для определения толщины комплекса интима-медиа (IMT)
Данная программа позволяет легко и воспроизводимо измерять толщину комплекса интима-медиа в сонных артериях и других поверхностных сосудах.
Функция Vascular Plaque Quantificatio... || Надежность диагностики
Функция Vascular Plaque Quantification (VPQ)
В этой функции применяется трехмерная технология для визуализации и количественной оценки общего объема атеросклеротических бляшек в сонной артерии. Функция Q-app автоматически измеряет количество атеросклеротических бляшек в исследуемом объеме сосуда. Кроме того, эта функция измеряет процент уменьшения площади просвета сосуда и другие параметры, характеризующие состав бляшек.
Функция Vascular Plaque Quantification (VPQ)
В этой функции применяется трехмерная технология для визуализации и количественной оценки общего объема атеросклеротических бляшек в сонной артерии. Функция Q-app автоматически измеряет количество атеросклеротических бляшек в исследуемом объеме сосуда. Кроме того, эта функция измеряет процент уменьшения площади просвета сосуда и другие параметры, характеризующие состав бляшек.
Функция Vascular Plaque Quantification (VPQ)
В этой функции применяется трехмерная технология для визуализации и количественной оценки общего объема атеросклеротических бляшек в сонной артерии. Функция Q-app автоматически измеряет количество атеросклеротических бляшек в исследуемом объеме сосуда. Кроме того, эта функция измеряет процент уменьшения площади просвета сосуда и другие параметры, характеризующие состав бляшек.
Fetal Heart Navigator (FHN) — навигатор для УЗИ сердца плода
Содержит полуавтоматический протокол для оценки сердца плода на основе трехмерных данных. Автоматически выбирает проекцию дуги артериального протока в качестве базового изображения и помогает врачу получать проекции, рекомендованные в руководстве ISUOG по кардиологическому скринингу плода.
Fetal Heart Navigator (FHN) — навигатор для УЗИ сердца плода
Содержит полуавтоматический протокол для оценки сердца плода на основе трехмерных данных. Автоматически выбирает проекцию дуги артериального протока в качестве базового изображения и помогает врачу получать проекции, рекомендованные в руководстве ISUOG по кардиологическому скринингу плода.
Fetal Heart Navigator (FHN) — навигатор для УЗИ сердца плода
Содержит полуавтоматический протокол для оценки сердца плода на основе трехмерных данных. Автоматически выбирает проекцию дуги артериального протока в качестве базового изображения и помогает врачу получать проекции, рекомендованные в руководстве ISUOG по кардиологическому скринингу плода.
Region of Interest (ROI) — анализ обл... || Надежность диагностики
Region of Interest (ROI) — анализ области интереса
Эта функция увеличивает воспроизводимость и надежность акустических измерений на изображениях, полученных в режиме 2D и с контрастированием.
Region of Interest (ROI) — анализ области интереса
Эта функция увеличивает воспроизводимость и надежность акустических измерений на изображениях, полученных в режиме 2D и с контрастированием.
Region of Interest (ROI) — анализ области интереса
Эта функция увеличивает воспроизводимость и надежность акустических измерений на изображениях, полученных в режиме 2D и с контрастированием.
General Imaging 3DQ (GI 3DQ) — количе... || Улучшенные средства визуализац
General Imaging 3DQ (GI 3DQ) — количе... || Улучшенные средства визуализац
General Imaging 3DQ (GI 3DQ) — количественный 3D-анализ для общих исследований
Средства для отображения и количественного анализа трехмерных данных. Функция QLAB GI 3DQ позволяет просматривать, обрезать и поворачивать трехмерные изображения, использовать все элементы управления отображением и проводить измерения на трехмерных данных УЗИ.
General Imaging 3DQ (GI 3DQ) — количественный 3D-анализ для общих исследований
Средства для отображения и количественного анализа трехмерных данных. Функция QLAB GI 3DQ позволяет просматривать, обрезать и поворачивать трехмерные изображения, использовать все элементы управления отображением и проводить измерения на трехмерных данных УЗИ.
General Imaging 3DQ (GI 3DQ) — количественный 3D-анализ для общих исследований
Средства для отображения и количественного анализа трехмерных данных. Функция QLAB GI 3DQ позволяет просматривать, обрезать и поворачивать трехмерные изображения, использовать все элементы управления отображением и проводить измерения на трехмерных данных УЗИ.
Это приложение Q-app позволяет выполнять эластографический анализ деформации тканей на основе полученной эластограммы и помогает принимать решение на основе информации о степени жесткости тканей.
Эластографический анализ (EA)
Это приложение Q-app позволяет выполнять эластографический анализ деформации тканей на основе полученной эластограммы и помогает принимать решение на основе информации о степени жесткости тканей.
Эластографический анализ (EA)
Это приложение Q-app позволяет выполнять эластографический анализ деформации тканей на основе полученной эластограммы и помогает принимать решение на основе информации о степени жесткости тканей.
MicroVascular Imaging (MVI) — функция... || Улучшенные средства визуализац
MicroVascular Imaging (MVI) — функция визуализации микрососудов
Функция MicroVascular Imaging (MVI) позволяет картировать прохождение контрастного вещества и способствует более четкому отображению сосудов.
MicroVascular Imaging (MVI) — функция визуализации микрососудов
Функция MicroVascular Imaging (MVI) позволяет картировать прохождение контрастного вещества и способствует более четкому отображению сосудов.
MicroVascular Imaging (MVI) — функция визуализации микрососудов
Функция MicroVascular Imaging (MVI) позволяет картировать прохождение контрастного вещества и способствует более четкому отображению сосудов.
Программа для определения толщины ком... || Надежность диагностики
Программа для определения толщины комплекса интима-медиа (IMT)
Данная программа позволяет легко и воспроизводимо измерять толщину комплекса интима-медиа в сонных артериях и других поверхностных сосудах.
Программа для определения толщины комплекса интима-медиа (IMT)
Данная программа позволяет легко и воспроизводимо измерять толщину комплекса интима-медиа в сонных артериях и других поверхностных сосудах.
Программа для определения толщины комплекса интима-медиа (IMT)
Данная программа позволяет легко и воспроизводимо измерять толщину комплекса интима-медиа в сонных артериях и других поверхностных сосудах.
Функция Vascular Plaque Quantificatio... || Надежность диагностики
Функция Vascular Plaque Quantification (VPQ)
В этой функции применяется трехмерная технология для визуализации и количественной оценки общего объема атеросклеротических бляшек в сонной артерии. Функция Q-app автоматически измеряет количество атеросклеротических бляшек в исследуемом объеме сосуда. Кроме того, эта функция измеряет процент уменьшения площади просвета сосуда и другие параметры, характеризующие состав бляшек.
Функция Vascular Plaque Quantification (VPQ)
В этой функции применяется трехмерная технология для визуализации и количественной оценки общего объема атеросклеротических бляшек в сонной артерии. Функция Q-app автоматически измеряет количество атеросклеротических бляшек в исследуемом объеме сосуда. Кроме того, эта функция измеряет процент уменьшения площади просвета сосуда и другие параметры, характеризующие состав бляшек.
Функция Vascular Plaque Quantification (VPQ)
В этой функции применяется трехмерная технология для визуализации и количественной оценки общего объема атеросклеротических бляшек в сонной артерии. Функция Q-app автоматически измеряет количество атеросклеротических бляшек в исследуемом объеме сосуда. Кроме того, эта функция измеряет процент уменьшения площади просвета сосуда и другие параметры, характеризующие состав бляшек.
Fetal Heart Navigator (FHN) — навигатор для УЗИ сердца плода
Содержит полуавтоматический протокол для оценки сердца плода на основе трехмерных данных. Автоматически выбирает проекцию дуги артериального протока в качестве базового изображения и помогает врачу получать проекции, рекомендованные в руководстве ISUOG по кардиологическому скринингу плода.
Fetal Heart Navigator (FHN) — навигатор для УЗИ сердца плода
Содержит полуавтоматический протокол для оценки сердца плода на основе трехмерных данных. Автоматически выбирает проекцию дуги артериального протока в качестве базового изображения и помогает врачу получать проекции, рекомендованные в руководстве ISUOG по кардиологическому скринингу плода.
Fetal Heart Navigator (FHN) — навигатор для УЗИ сердца плода
Содержит полуавтоматический протокол для оценки сердца плода на основе трехмерных данных. Автоматически выбирает проекцию дуги артериального протока в качестве базового изображения и помогает врачу получать проекции, рекомендованные в руководстве ISUOG по кардиологическому скринингу плода.
Region of Interest (ROI) — анализ обл... || Надежность диагностики
Region of Interest (ROI) — анализ области интереса
Эта функция увеличивает воспроизводимость и надежность акустических измерений на изображениях, полученных в режиме 2D и с контрастированием.
Region of Interest (ROI) — анализ области интереса
Эта функция увеличивает воспроизводимость и надежность акустических измерений на изображениях, полученных в режиме 2D и с контрастированием.
Region of Interest (ROI) — анализ области интереса
Эта функция увеличивает воспроизводимость и надежность акустических измерений на изображениях, полученных в режиме 2D и с контрастированием.
Риски, связанные с продуктом
*Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.