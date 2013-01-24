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fullAccess Повышение эффективности работы врачей

fullAccess

Повышение эффективности работы врачей

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fullAccess — работающая на базе Windows* платформа просмотра, передачи и анализа данных радиотерапии. Помогает легко и быстро анализировать и передавать информацию о пациентах и данные терапии при работе практически из любой точки.

Дилеры

Галерея

Особенности
Упрощение сотрудничества || Анализ и оценка качества плано

Рационализация рабочих процессов и упрощение совместного анализа данных

Пользователи могут аннотировать, экспортировать и передавать изображения и планы терапии для совместной работы с врачами и другими сотрудниками в том же медицинском учреждении или за его пределами. Добавление аннотаций с комментариями к планам и изображениям и согласованные настройки просмотра. Экспорт планов и изображений в форматы MS Word, PDF, JPEG, TIFF, в звуковые и видеофайлы и пр. Передача данных с шифрованием или анонимизацией в среде Windows*.
Инструменты оценки || Не зависящая от марки оборудов

Упрощение оценки планов и улучшение их качества

Автоматическое извлечение заданных пользователем показателей, создание специальных отчетов и оценка планов путем сравнения с прежними показателями. Поддержка, обновление и передача пользовательских отчетов об оценке. Разработка пользовательских шаблонов просмотра. Создание показателей и графиков для подготовки структурированных всесторонних отчетов.
Просмотр планов радиотерапии || Аннотирование, экспорт и перед

Визуализация на оборудовании различных поставщиков обеспечивает удобный доступ к планам лучевой тера

Сотрудники могут просматривать изображения и планы лечения для любых систем терапии и планирования со стандартного ПК. Просмотр изображений для лучевой терапии, структурированных наборов, сведений о дозе облучения. Отображение данных КТ, МРТ, ПЭТ, КТ с коническим пучком и объединенных изображений в формате DICOM. Поддержка системы Pinnacle³ и других систем планирования терапии на базе стандарта DICOM RT.
  • *Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.

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