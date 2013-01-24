Визуализация на оборудовании различных поставщиков обеспечивает удобный доступ к планам лучевой тера
Сотрудники могут просматривать изображения и планы лечения для любых систем терапии и планирования со стандартного ПК.
Просмотр изображений для лучевой терапии, структурированных наборов, сведений о дозе облучения.
Отображение данных КТ, МРТ, ПЭТ, КТ с коническим пучком и объединенных изображений в формате DICOM.
Поддержка системы Pinnacle³ и других систем планирования терапии на базе стандарта DICOM RT.