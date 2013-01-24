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Pinnacle³ Централизованная вычислительная мощность в компактном исполнении

Pinnacle³ Expert

Централизованная вычислительная мощность в компактном исполнении

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Система Expert — доступная и высокоэффективная система планирования терапии, получить доступ к которой можно практически из любого места.

Дилеры

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Особенности
Повышенная скорость вычислений

Повышение скорости вычислений достигает до 350%

Скорость вычислений — очень важный фактор для выполнения задач, требующих интенсивных расчетов, например, - планирование процедур SmartArc. В системе Pinnacle³ Expert применяются мощные процессоры Intel Xeon, что существенно улучшает производительность системы и помогает повысить скорость до 350% по сравнению с системой 810 и до 200% по сравнению с системой 810X.*
Низкие требования к ширине пропускного канала

Низкие требования к ширине пропускного канала сети для быстрого доступа

Функции системы Pinnacle³ Expert сводят к минимуму обмен данными между серверами и клиентами. Это улучшает стабильность связи во время сеансов и обеспечивает быстрый доступ через сеть.
Приложения Pinnacle³

Возможности доступа

Система Pinnacle³ Expert предлагает удобный доступ ко всем приложениям и функциям Pinnacle³ с самых разных устройств, включая «тонкие» клиенты Sun Ray и компьютеры PC и Mac.**
Сервер Pinnacle³ Expert

Сервер Pinnacle³ Expert позволяет обойтись без рабочих станций

Система Pinnacle³ Expert работает на одном сервере, что избавляет от необходимости поддерживать несколько рабочих станций в сети Pinnacle³. Можно управлять всей сетью с одного сервера и использовать имеющиеся компьютеры PC и Mac в качестве клиентских точек доступа. Все вычислительные ресурсы и средства хранения данных сконцентрированы в единой точке доступа.
«Тонкие» клиенты Sun Ray

«Тонкие» клиенты Sun Ray почти не требуют обслуживания

Доступ к системе Pinnacle³ можно получать практически из любого места, используя «тонкие» клиенты Sun Ray, которые предоставляют возможность обращаться к системе Pinnacle³ с разнообразных устройств, помогая ускорить процесс расчета планов и повысить эффективность работы. Системы Sun Ray компактны, отличаются низким уровнем шума и энергопотреблением и почти не требуют обслуживания.

Технические характеристики

Сервер Pinnacle³ Expert
Сервер Pinnacle³ Expert
Процессор
  • Xeon E3 1275, 4-ядерный, 3,5 ГГц
Память
  • 32 ГБ (8 x DDR3 4 ГБ 1333)
Объем хранения данных
  • 3.5 ТБ
RAID
  • LSI 4 порта, 6 ГБ, контроллер SAS RAID 5
Монитор
  • Широкоэкранный (16:10); 1680 x 1050 с 24-битным цветом; поддержка расширения монитора
Поддержка мониторов
  • Поддержка двух ЖК-мониторов с диагональю 24 дюйма и разрешением 1680 x 1050, что дает общее рабочее пространство 3360 x 1050
Сетевые порты
  • Два сетевых порта 100/1000 Мбит/с
DVD-дисковод
  • В комплекте
Хранение данных
  • Четыре жестких диска емкостью 2 ТБ (исходная), сконфигурированных в дисковый массив RAID 5 с возможностью замены одного жесткого диска в процессе работы обеспечивают примерно 3,5 ТБ полезного пространства для хранения данных пациентов, исполняемых файлов Pinnacle³ и домашних каталогов пользователей
Файловая система
  • ZFS
Подключение «тонких» клиентов
  • Поддержка установки нескольких «тонких» клиентов или точек доступа VCC, до трех активных подключений одновременно.
Размер плана
  • Система способна работать с планами, занимающими в совокупности до 30 ГБ физической оперативной памяти
Поддержка системных потоков
  • Поддерживается до восьми системных потоков (пример: два одновременно рассчитываемых плана SmartArc по четыре потока на каждый или в общей сложности восемь потоков)
Клиент Pinnacle³ Expert
Клиент Pinnacle³ Expert
Процессор
  • Xeon E3 1275, 4-ядерный, 3,5 ГГц
Память
  • 32 ГБ (8 x DDR3 4 ГБ 1333)
Объем хранения данных
RAID
Монитор
  • Широкоэкранный (16:10); 1680 x 1050 с 24-битным цветом; поддержка расширения монитора
Поддержка мониторов
  • Поддержка двух ЖК-мониторов с диагональю 24 дюйма и разрешением 1680 x 1050, что дает общее рабочее пространство 3360 x 1050
Сетевые порты
  • Два сетевых порта 100/1000 Мбит/с
DVD-дисковод
  • В комплекте
Хранение данных
  • Четыре жестких диска емкостью 2 ТБ (исходная), сконфигурированных в дисковый массив RAID 5 с возможностью замены одного жесткого диска в процессе работы обеспечивают примерно 3,5 ТБ полезного пространства для хранения данных пациентов, исполняемых файлов Pinnacle³ и домашних каталогов пользователей
Файловая система
  • ZFS
Подключение «тонких» клиентов
  • Поддержка установки нескольких «тонких» клиентов или точек доступа VCC, до трех активных подключений одновременно.
Размер плана
  • Система способна работать с планами, занимающими в совокупности до 30 ГБ физической оперативной памяти
Поддержка системных потоков
  • Поддерживается до восьми системных потоков (пример: два одновременно рассчитываемых плана SmartArc по четыре потока на каждый или в общей сложности восемь потоков)
«Тонкий» клиент Sun Ray
«Тонкий» клиент Sun Ray
Модель OEM
  • Oracle Sun Ray 3+
Состав комплекта Philips Sun Ray
  • Один настольный блок Sun Ray 3+ (DTU), один ЖК-монитор с диагональю 24 дюйма, одна USB-клавиатура, одна USB-мышь
Дисплей
  • Поддержка двух ЖК-мониторов с диагональю 24 дюйма и разрешением 1680 x 1050, что дает общее рабочее пространство 3360 x 1050
Порт Ethernet
  • 1 x 1000 Мбит/с
  • Ethernet 10/100/1000 Мбит/с (RJ-45)
Диапазон
  • Для базовой работы необходим канал связи с сервером приложений Pinnacle³ с диапазоном не менее 10 Мбит/с
IP-адрес
  • Можно использовать статический адрес или DHCP
Размеры (со стойкой)
  • 75,3 x 180 x 221 мм (длина, ширина, высота)
Размеры (без стойки)
  • 28 x 180 x 215 мм (длина, ширина, высота)
Масса (со стойкой)
  • 1 кг
Масса (без стойки)
  • 0,75 кг
Подключение периферии к настольному блоку
  • Четыре разъема USB 2.0 (два спереди, два сзади), два разъема DVI-I, один последовательный порт, один звуковой микрофонных стереовход, один звуковой выход (линейный/наушники), один разъем для кабельного замка
Устройство считывания карт в настольном блоке
  • Устройство считывания смарт-карт ISO-7816 (использование смарт-карт необязательно)
Эргономика
  • Настольный блок Sun Ray 3+ был протестирован и признан соответствующим всем применимым эргономическим требованиям GS
Энергопотребление
  • Сертификация Energy Star 5.0
Источник питания
  • Внешний источник питания мощностью 36 Вт для работы в любых странах с автоопределением напряжения питания (100—240 В~)
Состояние ожидания
  • 13,75—14,15 Вт
Выключенное состояние
  • 0,31—0,35 Вт
БТЕ/час, состояние ожидания
  • 42,28—47,29
БТЕ/час, выключенное состояние
  • 1,04—1,20
Акустический шум
  • <lt/> 3,5 Б, <lt/> 28 дБ(A) (для оператора), ISO 9296

Документация

Описание изделия (1)

Описание изделия

  • *Неопубликованная документация.
  • **Поддерживаются компьютеры Mac с локализованной клавиатурой для английского, французского, немецкого и голландского языков, OS X версии 10.6 и выше.
  • *Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.

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