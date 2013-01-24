|Модель OEM
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|Состав комплекта Philips Sun Ray
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Один настольный блок Sun Ray 3+ (DTU), один ЖК-монитор с диагональю 24 дюйма, одна USB-клавиатура, одна USB-мышь
|Дисплей
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|Порт Ethernet
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|Диапазон
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|IP-адрес
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|Размеры (со стойкой)
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|Размеры (без стойки)
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|Масса (со стойкой)
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|Масса (без стойки)
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|Подключение периферии к настольному блоку
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Четыре разъема USB 2.0 (два спереди, два сзади), два разъема DVI-I, один последовательный порт, один звуковой микрофонных стереовход, один звуковой выход (линейный/наушники), один разъем для кабельного замка
|Устройство считывания карт в настольном блоке
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|Эргономика
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|Энергопотребление
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|Источник питания
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|Состояние ожидания
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|Выключенное состояние
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|БТЕ/час, состояние ожидания
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|БТЕ/час, выключенное состояние
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|Акустический шум
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