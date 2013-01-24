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Pinnacle³ Планирование протон-фотонной терапии

Pinnacle³ 10 с помощью функции Proton Planning

Планирование протон-фотонной терапии

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Функция планирования протонной терапии Pinnacle³ предназначена для интеграции планирования протонной терапии методами двойного рассеяния и однородного сканирования, а также методом сканирования карандашным пучком с планированием обычной терапии с внешним пучком. Сочетание специальных инструментов и тесной интеграции с системой Pinnacle³ обеспечивает широкий выбор функций, благодаря которым врачи получают возможность выбирать более подходящие варианты лечения пациента и быстрее выполнять работу в рамках оптимизированного рабочего процесса.

Дилеры
Особенности
Надежная среда

Интегрированные средства планирования фотонной и протонной терапии

«Интерфейс по-прежнему похож на программу для планирования только фотонной терапии. Очень легко привыкнуть».Д-р Рэнди Хендерсон, MDИнститут протонной терапии Университета Флориды (Гейнсвилль, шт. Флорида, США).«Эта система гораздо проще и удобнее, чем другие системы, которые я внедрял. Отличное решение для физики».Ник Шрейдер, вице-президент и старший дозиметристКомпания ProVision Health Partners (Ноксвилль, шт. Теннеси, США).
Планирование протонной и фотонной терапии

Интеграция в среду Pinnacle³

Функция планирования протонной терапии на Pinnacle³ обеспечивает удобное планирование из целого ряда клинических приложений для различных устройств лучевой терапии.
Расчет дозы облучения

Комбинированные планы с протонной, фотонной, электронной лучевой терапией и брахитерапией

Понятные инструменты визуализации, обеспечивающие параллельное сравнение различных планов, для определения предпочтительного протокола лучевой терапии.
Упрощенное внедрение

Обобщенное моделирование на базе SOBP

Снижение необходимости включения подробной информации о системе лучевой терапии и упрощение процесса внедрения.
Планирование протонно-фотонной терапии

Комплексная оценка

Контроль дозы облучения для исследуемого органа и чувствительных структур из различных планов, включая фотонную и протонную терапию и составные планы.

Документация

Описание изделия (1)

Описание изделия

  • *Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.

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