Ключевые слова для поиска
Постоянное наблюдение за основными событиями повышает эффективность и помогает в принятии решений благодаря своевременному выявлению и документированию значимых изменений состояния пациента для их последующего анализа. Он объединяет в себе до четырех ключевых показателей, получаемых с помощью мониторов пациента IntelliVue.
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Удобное определение события в зависимости от клинических требований
Удобное определение события в зависимости от клинических требований
Удобное определение события в зависимости от клинических требований
Возможность обзора события упрощает наблюдение
Возможность обзора события упрощает наблюдение
Возможность обзора события упрощает наблюдение
Обзор событий в неонатологии оптимизирован для отделений интенсивной терапии новорожденных
Обзор событий в неонатологии оптимизирован для отделений интенсивной терапии новорожденных
Обзор событий в неонатологии оптимизирован для отделений интенсивной терапии новорожденных
База данных событий - инструмент для ретроспективного анализа
База данных событий - инструмент для ретроспективного анализа
База данных событий - инструмент для ретроспективного анализа
Удобное определение события в зависимости от клинических требований
Удобное определение события в зависимости от клинических требований
Удобное определение события в зависимости от клинических требований
Возможность обзора события упрощает наблюдение
Возможность обзора события упрощает наблюдение
Возможность обзора события упрощает наблюдение
Обзор событий в неонатологии оптимизирован для отделений интенсивной терапии новорожденных
Обзор событий в неонатологии оптимизирован для отделений интенсивной терапии новорожденных
Обзор событий в неонатологии оптимизирован для отделений интенсивной терапии новорожденных
База данных событий - инструмент для ретроспективного анализа
База данных событий - инструмент для ретроспективного анализа
База данных событий - инструмент для ретроспективного анализа
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IntelliVue MX800 – это первое решение Philips для заботы о пациентах, объединяющее в себе возможности мониторинга состояния здоровья и клинической информатики. Аппарат разработан для облегчения доступа к данным о пациенте, которые необходимы для повышения качества диагностики в лечебном учреждении.
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Прикроватный монитор Philips IntelliVue MX700 позволяет в режиме реального времени следить за показателями жизненно важных функций пациента. Встроенный компьютер (iPC) позволяет получить необходимую клиническую информацию из внутренней сети больницы и приложений.
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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.Я понимаю
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