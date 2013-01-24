Информационный центр Philips IntelliVue iX (PIIC iX) - высокотехнологичная система централизованного мониторинга в режиме реального времени обеспечивает персоналу больницы беспрепятственный доступ к информации и базе знаний. Он способствует оказанию качественной помощи пациентам в клинике.
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Удобный доступ к информации || Простой доступ к информации
Удобный доступ к информации помогает в принятии клинических решений
Специалист может просматривать необходимую информацию о пациенте по сети и на iPad из больницы или удаленно, например, из дома или по пути на работу. PIIC iX обеспечивает доступ к основным данным мониторинга пациента практически в любом месте и в любое время.
Удобный доступ к информации помогает в принятии клинических решений
Специалист может просматривать необходимую информацию о пациенте по сети и на iPad из больницы или удаленно, например, из дома или по пути на работу. PIIC iX обеспечивает доступ к основным данным мониторинга пациента практически в любом месте и в любое время.
Удобный доступ к информации помогает в принятии клинических решений
Специалист может просматривать необходимую информацию о пациенте по сети и на iPad из больницы или удаленно, например, из дома или по пути на работу. PIIC iX обеспечивает доступ к основным данным мониторинга пациента практически в любом месте и в любое время.
Подробный обзор || Множество приложений для обзор
Полный обзор информации о пациенте
Вы можете получать доступ к истории данных мониторинга пациента в течение всего цикла оказания помощи - от поступления в отделение неотложной помощи и интенсивной терапии до пребывания в операционной.
Полный обзор информации о пациенте
Вы можете получать доступ к истории данных мониторинга пациента в течение всего цикла оказания помощи - от поступления в отделение неотложной помощи и интенсивной терапии до пребывания в операционной.
Полный обзор информации о пациенте
Вы можете получать доступ к истории данных мониторинга пациента в течение всего цикла оказания помощи - от поступления в отделение неотложной помощи и интенсивной терапии до пребывания в операционной.
Расширенная поддержка принятия клинич... || Поддержка принятия клинических
Расширенная поддержка принятия клинических решений для улучшения качества оказания помощи
Информационный центр IntelliVue iX обеспечивает мониторинг состояния пациента в режиме реального времени, а также обладает высоко функциональными приложениями для обзора данных и инструментами для поддержки принятия клинических решений. Медицинский персонал может получать своевременный доступ к клинической информации. PIIC iX помогает медицинскому учреждению выполнять самую важную задачу - предоставлять качественный уход за пациентами.
Расширенная поддержка принятия клинических решений для улучшения качества оказания помощи
Информационный центр IntelliVue iX обеспечивает мониторинг состояния пациента в режиме реального времени, а также обладает высоко функциональными приложениями для обзора данных и инструментами для поддержки принятия клинических решений. Медицинский персонал может получать своевременный доступ к клинической информации. PIIC iX помогает медицинскому учреждению выполнять самую важную задачу - предоставлять качественный уход за пациентами.
Расширенная поддержка принятия клинических решений для улучшения качества оказания помощи
Информационный центр IntelliVue iX обеспечивает мониторинг состояния пациента в режиме реального времени, а также обладает высоко функциональными приложениями для обзора данных и инструментами для поддержки принятия клинических решений. Медицинский персонал может получать своевременный доступ к клинической информации. PIIC iX помогает медицинскому учреждению выполнять самую важную задачу - предоставлять качественный уход за пациентами.
Информация, основанная на профессиона... || Поддержка принятия клинических
Информация, основанная на профессиональных стандартах, для улучшения совместной работы
PIIC iX подключается к приложениям госпитальной информационной системы и электронным медицинским картам. Открытая система основана на профессиональных стандартах и поддерживает интеграцию с общей IT-инфраструктурой, чтобы максимально эффективно использовать существующие сети и инвестиции в оборудование.
Информация, основанная на профессиональных стандартах, для улучшения совместной работы
PIIC iX подключается к приложениям госпитальной информационной системы и электронным медицинским картам. Открытая система основана на профессиональных стандартах и поддерживает интеграцию с общей IT-инфраструктурой, чтобы максимально эффективно использовать существующие сети и инвестиции в оборудование.
Информация, основанная на профессиональных стандартах, для улучшения совместной работы
PIIC iX подключается к приложениям госпитальной информационной системы и электронным медицинским картам. Открытая система основана на профессиональных стандартах и поддерживает интеграцию с общей IT-инфраструктурой, чтобы максимально эффективно использовать существующие сети и инвестиции в оборудование.
Мониторинг в режиме реального времени || Поддержка принятия клинических
Мониторинг в режиме реального времени для быстрой интерпретации
Быстро просматривайте, анализируйте показатели и принимайте меры на основании полученной клинической информации. Можно ввести настройки PIIC iX, при которых данные мониторинга будут в режиме реального времени отображаться индивидуально в зависимости от состояния каждого пациента (до 32 человек одновременно). Выбирайте волны, числа, горизонтальные тренды и/или схему пределов инфаркта миокарда с повышением сегмента ST в едином информационном центре. Функция разделения экрана позволяет просматривать полный объем данных о каждом пациенте.
Мониторинг в режиме реального времени для быстрой интерпретации
Быстро просматривайте, анализируйте показатели и принимайте меры на основании полученной клинической информации. Можно ввести настройки PIIC iX, при которых данные мониторинга будут в режиме реального времени отображаться индивидуально в зависимости от состояния каждого пациента (до 32 человек одновременно). Выбирайте волны, числа, горизонтальные тренды и/или схему пределов инфаркта миокарда с повышением сегмента ST в едином информационном центре. Функция разделения экрана позволяет просматривать полный объем данных о каждом пациенте.
Мониторинг в режиме реального времени для быстрой интерпретации
Быстро просматривайте, анализируйте показатели и принимайте меры на основании полученной клинической информации. Можно ввести настройки PIIC iX, при которых данные мониторинга будут в режиме реального времени отображаться индивидуально в зависимости от состояния каждого пациента (до 32 человек одновременно). Выбирайте волны, числа, горизонтальные тренды и/или схему пределов инфаркта миокарда с повышением сегмента ST в едином информационном центре. Функция разделения экрана позволяет просматривать полный объем данных о каждом пациенте.
Удобный доступ к информации || Простой доступ к информации
Подробный обзор || Множество приложений для обзор
Расширенная поддержка принятия клинич... || Поддержка принятия клинических
Информация, основанная на профессиона... || Поддержка принятия клинических
Удобный доступ к информации || Простой доступ к информации
Удобный доступ к информации помогает в принятии клинических решений
Специалист может просматривать необходимую информацию о пациенте по сети и на iPad из больницы или удаленно, например, из дома или по пути на работу. PIIC iX обеспечивает доступ к основным данным мониторинга пациента практически в любом месте и в любое время.
Удобный доступ к информации помогает в принятии клинических решений
Специалист может просматривать необходимую информацию о пациенте по сети и на iPad из больницы или удаленно, например, из дома или по пути на работу. PIIC iX обеспечивает доступ к основным данным мониторинга пациента практически в любом месте и в любое время.
Удобный доступ к информации помогает в принятии клинических решений
Специалист может просматривать необходимую информацию о пациенте по сети и на iPad из больницы или удаленно, например, из дома или по пути на работу. PIIC iX обеспечивает доступ к основным данным мониторинга пациента практически в любом месте и в любое время.
Подробный обзор || Множество приложений для обзор
Полный обзор информации о пациенте
Вы можете получать доступ к истории данных мониторинга пациента в течение всего цикла оказания помощи - от поступления в отделение неотложной помощи и интенсивной терапии до пребывания в операционной.
Полный обзор информации о пациенте
Вы можете получать доступ к истории данных мониторинга пациента в течение всего цикла оказания помощи - от поступления в отделение неотложной помощи и интенсивной терапии до пребывания в операционной.
Полный обзор информации о пациенте
Вы можете получать доступ к истории данных мониторинга пациента в течение всего цикла оказания помощи - от поступления в отделение неотложной помощи и интенсивной терапии до пребывания в операционной.
Расширенная поддержка принятия клинич... || Поддержка принятия клинических
Расширенная поддержка принятия клинических решений для улучшения качества оказания помощи
Информационный центр IntelliVue iX обеспечивает мониторинг состояния пациента в режиме реального времени, а также обладает высоко функциональными приложениями для обзора данных и инструментами для поддержки принятия клинических решений. Медицинский персонал может получать своевременный доступ к клинической информации. PIIC iX помогает медицинскому учреждению выполнять самую важную задачу - предоставлять качественный уход за пациентами.
Расширенная поддержка принятия клинических решений для улучшения качества оказания помощи
Информационный центр IntelliVue iX обеспечивает мониторинг состояния пациента в режиме реального времени, а также обладает высоко функциональными приложениями для обзора данных и инструментами для поддержки принятия клинических решений. Медицинский персонал может получать своевременный доступ к клинической информации. PIIC iX помогает медицинскому учреждению выполнять самую важную задачу - предоставлять качественный уход за пациентами.
Расширенная поддержка принятия клинических решений для улучшения качества оказания помощи
Информационный центр IntelliVue iX обеспечивает мониторинг состояния пациента в режиме реального времени, а также обладает высоко функциональными приложениями для обзора данных и инструментами для поддержки принятия клинических решений. Медицинский персонал может получать своевременный доступ к клинической информации. PIIC iX помогает медицинскому учреждению выполнять самую важную задачу - предоставлять качественный уход за пациентами.
Информация, основанная на профессиона... || Поддержка принятия клинических
Информация, основанная на профессиональных стандартах, для улучшения совместной работы
PIIC iX подключается к приложениям госпитальной информационной системы и электронным медицинским картам. Открытая система основана на профессиональных стандартах и поддерживает интеграцию с общей IT-инфраструктурой, чтобы максимально эффективно использовать существующие сети и инвестиции в оборудование.
Информация, основанная на профессиональных стандартах, для улучшения совместной работы
PIIC iX подключается к приложениям госпитальной информационной системы и электронным медицинским картам. Открытая система основана на профессиональных стандартах и поддерживает интеграцию с общей IT-инфраструктурой, чтобы максимально эффективно использовать существующие сети и инвестиции в оборудование.
Информация, основанная на профессиональных стандартах, для улучшения совместной работы
PIIC iX подключается к приложениям госпитальной информационной системы и электронным медицинским картам. Открытая система основана на профессиональных стандартах и поддерживает интеграцию с общей IT-инфраструктурой, чтобы максимально эффективно использовать существующие сети и инвестиции в оборудование.
Мониторинг в режиме реального времени || Поддержка принятия клинических
Мониторинг в режиме реального времени для быстрой интерпретации
Быстро просматривайте, анализируйте показатели и принимайте меры на основании полученной клинической информации. Можно ввести настройки PIIC iX, при которых данные мониторинга будут в режиме реального времени отображаться индивидуально в зависимости от состояния каждого пациента (до 32 человек одновременно). Выбирайте волны, числа, горизонтальные тренды и/или схему пределов инфаркта миокарда с повышением сегмента ST в едином информационном центре. Функция разделения экрана позволяет просматривать полный объем данных о каждом пациенте.
Мониторинг в режиме реального времени для быстрой интерпретации
Быстро просматривайте, анализируйте показатели и принимайте меры на основании полученной клинической информации. Можно ввести настройки PIIC iX, при которых данные мониторинга будут в режиме реального времени отображаться индивидуально в зависимости от состояния каждого пациента (до 32 человек одновременно). Выбирайте волны, числа, горизонтальные тренды и/или схему пределов инфаркта миокарда с повышением сегмента ST в едином информационном центре. Функция разделения экрана позволяет просматривать полный объем данных о каждом пациенте.
Мониторинг в режиме реального времени для быстрой интерпретации
Быстро просматривайте, анализируйте показатели и принимайте меры на основании полученной клинической информации. Можно ввести настройки PIIC iX, при которых данные мониторинга будут в режиме реального времени отображаться индивидуально в зависимости от состояния каждого пациента (до 32 человек одновременно). Выбирайте волны, числа, горизонтальные тренды и/или схему пределов инфаркта миокарда с повышением сегмента ST в едином информационном центре. Функция разделения экрана позволяет просматривать полный объем данных о каждом пациенте.
Риски, связанные с продуктом
*Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
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