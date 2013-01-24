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Кампания, направленная на лечение сеп... || Соответствие инструкциям SSC
Кампания, направленная на лечение сепсиса, представляет собой руководство по терапии, основанное на
Кампания, направленная на лечение сепсиса, (SSC) была организована Европейским обществом интенсивной терапии, Международным форумом по сепсису и Обществом неотложной медицины. Ее цель - снижение количества летальных исходов в результате сепсиса за счет повышения осведомленности о заболевании, улучшения диагностики, популяризации соответствующего лечения, обучение медицинских специалистов, усовершенствования лечения после интенсивной терапии, разработки инструкций по лечению и облегчения сбора данных в целях анализа и предоставления рекомендаций.
Кампания, направленная на лечение сепсиса, представляет собой руководство по терапии, основанное на
Кампания, направленная на лечение сепсиса, (SSC) была организована Европейским обществом интенсивной терапии, Международным форумом по сепсису и Обществом неотложной медицины. Ее цель - снижение количества летальных исходов в результате сепсиса за счет повышения осведомленности о заболевании, улучшения диагностики, популяризации соответствующего лечения, обучение медицинских специалистов, усовершенствования лечения после интенсивной терапии, разработки инструкций по лечению и облегчения сбора данных в целях анализа и предоставления рекомендаций.
Кампания, направленная на лечение сепсиса, представляет собой руководство по терапии, основанное на
Кампания, направленная на лечение сепсиса, (SSC) была организована Европейским обществом интенсивной терапии, Международным форумом по сепсису и Обществом неотложной медицины. Ее цель - снижение количества летальных исходов в результате сепсиса за счет повышения осведомленности о заболевании, улучшения диагностики, популяризации соответствующего лечения, обучение медицинских специалистов, усовершенствования лечения после интенсивной терапии, разработки инструкций по лечению и облегчения сбора данных в целях анализа и предоставления рекомендаций.
Автоматическая проверка симптомов || Упрощение лечения сепсиса
Автоматическая проверка симптомов обеспечивает необходимую точность показателей
Симптомы сепсиса могут значительно различаться и напоминать признаки других заболеваний, что часто приводит к поздней диагностике.
ProtocolWatch упрощает помощь при лечении сепсиса благодаря непрерывной сверке показателей мониторинга с критериями лечения, чтобы своевременно получать точные данные. При обнаружении симптомов сепсиса ProtocolWatch подсказывает клиницистам, что нужно взять анализы, провести обследование или иные вмешательства, предусмотренные протоколом. ProtocolWatch также ведет журнал, данные которого можно распечатать и использовать для улучшения качества оказания помощи в дальнейшем.
Автоматическая проверка симптомов обеспечивает необходимую точность показателей
Симптомы сепсиса могут значительно различаться и напоминать признаки других заболеваний, что часто приводит к поздней диагностике.
ProtocolWatch упрощает помощь при лечении сепсиса благодаря непрерывной сверке показателей мониторинга с критериями лечения, чтобы своевременно получать точные данные. При обнаружении симптомов сепсиса ProtocolWatch подсказывает клиницистам, что нужно взять анализы, провести обследование или иные вмешательства, предусмотренные протоколом. ProtocolWatch также ведет журнал, данные которого можно распечатать и использовать для улучшения качества оказания помощи в дальнейшем.
Автоматическая проверка симптомов обеспечивает необходимую точность показателей
Симптомы сепсиса могут значительно различаться и напоминать признаки других заболеваний, что часто приводит к поздней диагностике.
ProtocolWatch упрощает помощь при лечении сепсиса благодаря непрерывной сверке показателей мониторинга с критериями лечения, чтобы своевременно получать точные данные. При обнаружении симптомов сепсиса ProtocolWatch подсказывает клиницистам, что нужно взять анализы, провести обследование или иные вмешательства, предусмотренные протоколом. ProtocolWatch также ведет журнал, данные которого можно распечатать и использовать для улучшения качества оказания помощи в дальнейшем.
Характеристики тяжелого сепсиса || Поддержка при лечении тяжелого
Характеристики тяжелого сепсиса требуют непрерывного наблюдения
При комплексной интенсивной терапии сепсиса ProtocolWatch предоставляет напоминание о методах лечения и целях, рекомендованных в инструкциях SSC, а также таймер, который запускается при начале комплекса интенсивной терапии, и горизонтальное отображение трендов основных показателей. При подтверждении клиницистами выполнения всех рекомендаций, соответствующих SSC, комплекс лечения сепсиса предоставляет список мер по стабилизации состояния. При интенсивной терапии сепсиса горизонтальные тренды позволяют своевременно отслеживать основные гемодинамические показатели. Таймер запускается при начале интенсивной терапии и продолжает работу в течение всего протокола.
Характеристики тяжелого сепсиса требуют непрерывного наблюдения
При комплексной интенсивной терапии сепсиса ProtocolWatch предоставляет напоминание о методах лечения и целях, рекомендованных в инструкциях SSC, а также таймер, который запускается при начале комплекса интенсивной терапии, и горизонтальное отображение трендов основных показателей. При подтверждении клиницистами выполнения всех рекомендаций, соответствующих SSC, комплекс лечения сепсиса предоставляет список мер по стабилизации состояния. При интенсивной терапии сепсиса горизонтальные тренды позволяют своевременно отслеживать основные гемодинамические показатели. Таймер запускается при начале интенсивной терапии и продолжает работу в течение всего протокола.
Характеристики тяжелого сепсиса требуют непрерывного наблюдения
При комплексной интенсивной терапии сепсиса ProtocolWatch предоставляет напоминание о методах лечения и целях, рекомендованных в инструкциях SSC, а также таймер, который запускается при начале комплекса интенсивной терапии, и горизонтальное отображение трендов основных показателей. При подтверждении клиницистами выполнения всех рекомендаций, соответствующих SSC, комплекс лечения сепсиса предоставляет список мер по стабилизации состояния. При интенсивной терапии сепсиса горизонтальные тренды позволяют своевременно отслеживать основные гемодинамические показатели. Таймер запускается при начале интенсивной терапии и продолжает работу в течение всего протокола.
Кампания, направленная на лечение сеп... || Соответствие инструкциям SSC
Автоматическая проверка симптомов || Упрощение лечения сепсиса
Характеристики тяжелого сепсиса || Поддержка при лечении тяжелого
Кампания, направленная на лечение сеп... || Соответствие инструкциям SSC
Кампания, направленная на лечение сепсиса, представляет собой руководство по терапии, основанное на
Кампания, направленная на лечение сепсиса, (SSC) была организована Европейским обществом интенсивной терапии, Международным форумом по сепсису и Обществом неотложной медицины. Ее цель - снижение количества летальных исходов в результате сепсиса за счет повышения осведомленности о заболевании, улучшения диагностики, популяризации соответствующего лечения, обучение медицинских специалистов, усовершенствования лечения после интенсивной терапии, разработки инструкций по лечению и облегчения сбора данных в целях анализа и предоставления рекомендаций.
Кампания, направленная на лечение сепсиса, представляет собой руководство по терапии, основанное на
Кампания, направленная на лечение сепсиса, (SSC) была организована Европейским обществом интенсивной терапии, Международным форумом по сепсису и Обществом неотложной медицины. Ее цель - снижение количества летальных исходов в результате сепсиса за счет повышения осведомленности о заболевании, улучшения диагностики, популяризации соответствующего лечения, обучение медицинских специалистов, усовершенствования лечения после интенсивной терапии, разработки инструкций по лечению и облегчения сбора данных в целях анализа и предоставления рекомендаций.
Кампания, направленная на лечение сепсиса, представляет собой руководство по терапии, основанное на
Кампания, направленная на лечение сепсиса, (SSC) была организована Европейским обществом интенсивной терапии, Международным форумом по сепсису и Обществом неотложной медицины. Ее цель - снижение количества летальных исходов в результате сепсиса за счет повышения осведомленности о заболевании, улучшения диагностики, популяризации соответствующего лечения, обучение медицинских специалистов, усовершенствования лечения после интенсивной терапии, разработки инструкций по лечению и облегчения сбора данных в целях анализа и предоставления рекомендаций.
Автоматическая проверка симптомов || Упрощение лечения сепсиса
Автоматическая проверка симптомов обеспечивает необходимую точность показателей
Симптомы сепсиса могут значительно различаться и напоминать признаки других заболеваний, что часто приводит к поздней диагностике.
ProtocolWatch упрощает помощь при лечении сепсиса благодаря непрерывной сверке показателей мониторинга с критериями лечения, чтобы своевременно получать точные данные. При обнаружении симптомов сепсиса ProtocolWatch подсказывает клиницистам, что нужно взять анализы, провести обследование или иные вмешательства, предусмотренные протоколом. ProtocolWatch также ведет журнал, данные которого можно распечатать и использовать для улучшения качества оказания помощи в дальнейшем.
Автоматическая проверка симптомов обеспечивает необходимую точность показателей
Симптомы сепсиса могут значительно различаться и напоминать признаки других заболеваний, что часто приводит к поздней диагностике.
ProtocolWatch упрощает помощь при лечении сепсиса благодаря непрерывной сверке показателей мониторинга с критериями лечения, чтобы своевременно получать точные данные. При обнаружении симптомов сепсиса ProtocolWatch подсказывает клиницистам, что нужно взять анализы, провести обследование или иные вмешательства, предусмотренные протоколом. ProtocolWatch также ведет журнал, данные которого можно распечатать и использовать для улучшения качества оказания помощи в дальнейшем.
Автоматическая проверка симптомов обеспечивает необходимую точность показателей
Симптомы сепсиса могут значительно различаться и напоминать признаки других заболеваний, что часто приводит к поздней диагностике.
ProtocolWatch упрощает помощь при лечении сепсиса благодаря непрерывной сверке показателей мониторинга с критериями лечения, чтобы своевременно получать точные данные. При обнаружении симптомов сепсиса ProtocolWatch подсказывает клиницистам, что нужно взять анализы, провести обследование или иные вмешательства, предусмотренные протоколом. ProtocolWatch также ведет журнал, данные которого можно распечатать и использовать для улучшения качества оказания помощи в дальнейшем.
Характеристики тяжелого сепсиса || Поддержка при лечении тяжелого
Характеристики тяжелого сепсиса требуют непрерывного наблюдения
При комплексной интенсивной терапии сепсиса ProtocolWatch предоставляет напоминание о методах лечения и целях, рекомендованных в инструкциях SSC, а также таймер, который запускается при начале комплекса интенсивной терапии, и горизонтальное отображение трендов основных показателей. При подтверждении клиницистами выполнения всех рекомендаций, соответствующих SSC, комплекс лечения сепсиса предоставляет список мер по стабилизации состояния. При интенсивной терапии сепсиса горизонтальные тренды позволяют своевременно отслеживать основные гемодинамические показатели. Таймер запускается при начале интенсивной терапии и продолжает работу в течение всего протокола.
Характеристики тяжелого сепсиса требуют непрерывного наблюдения
При комплексной интенсивной терапии сепсиса ProtocolWatch предоставляет напоминание о методах лечения и целях, рекомендованных в инструкциях SSC, а также таймер, который запускается при начале комплекса интенсивной терапии, и горизонтальное отображение трендов основных показателей. При подтверждении клиницистами выполнения всех рекомендаций, соответствующих SSC, комплекс лечения сепсиса предоставляет список мер по стабилизации состояния. При интенсивной терапии сепсиса горизонтальные тренды позволяют своевременно отслеживать основные гемодинамические показатели. Таймер запускается при начале интенсивной терапии и продолжает работу в течение всего протокола.
Характеристики тяжелого сепсиса требуют непрерывного наблюдения
При комплексной интенсивной терапии сепсиса ProtocolWatch предоставляет напоминание о методах лечения и целях, рекомендованных в инструкциях SSC, а также таймер, который запускается при начале комплекса интенсивной терапии, и горизонтальное отображение трендов основных показателей. При подтверждении клиницистами выполнения всех рекомендаций, соответствующих SSC, комплекс лечения сепсиса предоставляет список мер по стабилизации состояния. При интенсивной терапии сепсиса горизонтальные тренды позволяют своевременно отслеживать основные гемодинамические показатели. Таймер запускается при начале интенсивной терапии и продолжает работу в течение всего протокола.
Риски, связанные с продуктом
*Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.