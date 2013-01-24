Автоматическая проверка симптомов обеспечивает необходимую точность показателей

Симптомы сепсиса могут значительно различаться и напоминать признаки других заболеваний, что часто приводит к поздней диагностике. ProtocolWatch упрощает помощь при лечении сепсиса благодаря непрерывной сверке показателей мониторинга с критериями лечения, чтобы своевременно получать точные данные. При обнаружении симптомов сепсиса ProtocolWatch подсказывает клиницистам, что нужно взять анализы, провести обследование или иные вмешательства, предусмотренные протоколом. ProtocolWatch также ведет журнал, данные которого можно распечатать и использовать для улучшения качества оказания помощи в дальнейшем.