Мониторинг пациента – поддержка в принятии решений
Мониторы пациента IntelliVue обеспечивают удобное предоставление информации у постели больного. Каждая модель предлагает ряд возможностей для определения и отображения трендов, что обеспечивает специалистов эффективными инструментами для клинического анализа в режиме реального времени.
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Инструменты для клинического анализа ... || Поддержка в принятии клиническ
Инструменты для клинического анализа в режиме реального времени для выявления нарушений
Удобные возможности IntelliVue для определения и отображения трендов предоставляют клиницистам эффективный инструмент для клинического анализа в режиме реального времени, учитывая контекст и выделяя закономерности в изменении состояния, что впервые позволяет мгновенно фиксировать любые отклонения.
Инструменты для клинического анализа в режиме реального времени для выявления нарушений
Удобные возможности IntelliVue для определения и отображения трендов предоставляют клиницистам эффективный инструмент для клинического анализа в режиме реального времени, учитывая контекст и выделяя закономерности в изменении состояния, что впервые позволяет мгновенно фиксировать любые отклонения.
Инструменты для клинического анализа в режиме реального времени для выявления нарушений
Удобные возможности IntelliVue для определения и отображения трендов предоставляют клиницистам эффективный инструмент для клинического анализа в режиме реального времени, учитывая контекст и выделяя закономерности в изменении состояния, что впервые позволяет мгновенно фиксировать любые отклонения.
Предназначено для снижения перегрузки... || Улучшенный обзор данных
Предназначено для снижения перегрузки данными и облегчения просмотра
Данные трендов и актуальные показатели отображаются рядом, позволяя персоналу сосредоточиться на них. Все числа, волны в режиме реального времени и тренды для представленных измерений окрашиваются одним цветом. Элементы визуальных данных легко идентифицировать – они выделены полужирным шрифтом.
Предназначено для снижения перегрузки данными и облегчения просмотра
Данные трендов и актуальные показатели отображаются рядом, позволяя персоналу сосредоточиться на них. Все числа, волны в режиме реального времени и тренды для представленных измерений окрашиваются одним цветом. Элементы визуальных данных легко идентифицировать – они выделены полужирным шрифтом.
Предназначено для снижения перегрузки данными и облегчения просмотра
Данные трендов и актуальные показатели отображаются рядом, позволяя персоналу сосредоточиться на них. Все числа, волны в режиме реального времени и тренды для представленных измерений окрашиваются одним цветом. Элементы визуальных данных легко идентифицировать – они выделены полужирным шрифтом.
Отображение трендов || Поддержка в принятии клиническ
Отображение трендов в общем контексте состояния здоровья
Сжатые данные в формате волн помогают просматривать текущие значения в общем контексте состояния здоровья. Скоординированные оси и временные отрезки облегчают сравнение нескольких показателей одновременно.
Отображение трендов в общем контексте состояния здоровья
Сжатые данные в формате волн помогают просматривать текущие значения в общем контексте состояния здоровья. Скоординированные оси и временные отрезки облегчают сравнение нескольких показателей одновременно.
Отображение трендов в общем контексте состояния здоровья
Сжатые данные в формате волн помогают просматривать текущие значения в общем контексте состояния здоровья. Скоординированные оси и временные отрезки облегчают сравнение нескольких показателей одновременно.
Тренды на экране || Улучшенный обзор данных
Тренды на экране представляют изменение состояния пациента в течение определенного времени
Тренды, отображенные на экране, очень легко настраиваются и могут быть представлены за любой временной промежуток от 30 минут до 12 часов. Выберите один или группу параметров для отображения трендов на экране. Все сгруппированные параметры отображаются в едином формате с одинаковым масштабом.
Тренды на экране представляют изменение состояния пациента в течение определенного времени
Тренды, отображенные на экране, очень легко настраиваются и могут быть представлены за любой временной промежуток от 30 минут до 12 часов. Выберите один или группу параметров для отображения трендов на экране. Все сгруппированные параметры отображаются в едином формате с одинаковым масштабом.
Тренды на экране представляют изменение состояния пациента в течение определенного времени
Тренды, отображенные на экране, очень легко настраиваются и могут быть представлены за любой временной промежуток от 30 минут до 12 часов. Выберите один или группу параметров для отображения трендов на экране. Все сгруппированные параметры отображаются в едином формате с одинаковым масштабом.
Горизонтальные тренды || Поддержка в принятии клиническ
Горизонтальные тренды описывают контекст
Горизонтальные тренды расширяют возможности отображения тенденций на экране, что является эффективным инструментом для поддержки в принятии клинических решений. Такое представление позволяет выделить отклонения от основной оси, заданной клиницистом. Показатель для сравнения может быть начальным состоянием или целевым значением. Затененные графики трендов наглядно отображают динамику отклонений во времени. Жирная линия отклонений графически соответствует нынешнему статусу состояния пациента. Стрелка индикатора тенденции показывает общий вектор изменений показателей в течение предшествующих 10 минут.
Горизонтальные тренды описывают контекст
Горизонтальные тренды расширяют возможности отображения тенденций на экране, что является эффективным инструментом для поддержки в принятии клинических решений. Такое представление позволяет выделить отклонения от основной оси, заданной клиницистом. Показатель для сравнения может быть начальным состоянием или целевым значением. Затененные графики трендов наглядно отображают динамику отклонений во времени. Жирная линия отклонений графически соответствует нынешнему статусу состояния пациента. Стрелка индикатора тенденции показывает общий вектор изменений показателей в течение предшествующих 10 минут.
Горизонтальные тренды описывают контекст
Горизонтальные тренды расширяют возможности отображения тенденций на экране, что является эффективным инструментом для поддержки в принятии клинических решений. Такое представление позволяет выделить отклонения от основной оси, заданной клиницистом. Показатель для сравнения может быть начальным состоянием или целевым значением. Затененные графики трендов наглядно отображают динамику отклонений во времени. Жирная линия отклонений графически соответствует нынешнему статусу состояния пациента. Стрелка индикатора тенденции показывает общий вектор изменений показателей в течение предшествующих 10 минут.
Представление трендов в виде графиков... || Поддержка в принятии клиническ
Представление трендов в виде графиков и таблиц позволяет синтезировать значимую информацию.
Графические тренды наиболее наглядны в группах. Для упрощения сопоставления данных сгруппированные тренды имеют одинаковую длительность. При отображении графических трендов на экране с соответствующей волной в реальном времени используются идентичные масштабы.
Представление трендов в виде графиков и таблиц позволяет синтезировать значимую информацию.
Графические тренды наиболее наглядны в группах. Для упрощения сопоставления данных сгруппированные тренды имеют одинаковую длительность. При отображении графических трендов на экране с соответствующей волной в реальном времени используются идентичные масштабы.
Представление трендов в виде графиков и таблиц позволяет синтезировать значимую информацию.
Графические тренды наиболее наглядны в группах. Для упрощения сопоставления данных сгруппированные тренды имеют одинаковую длительность. При отображении графических трендов на экране с соответствующей волной в реальном времени используются идентичные масштабы.
Табличное отображение трендов || Поддержка в принятии клиническ
Табличное отображение трендов на экране
Табличные тренды доступны для следующих апериодических измерений: неинвазивное артериальное давление; сердечный выброс (сердечный индекс); давление заклинивания в легочной артерии; внутриторакальный объем крови; индекс сердечной функции и нейро-мышечный мониторинг (TOFcnt/TOFrat).
Табличное отображение трендов на экране
Табличные тренды доступны для следующих апериодических измерений: неинвазивное артериальное давление; сердечный выброс (сердечный индекс); давление заклинивания в легочной артерии; внутриторакальный объем крови; индекс сердечной функции и нейро-мышечный мониторинг (TOFcnt/TOFrat).
Табличное отображение трендов на экране
Табличные тренды доступны для следующих апериодических измерений: неинвазивное артериальное давление; сердечный выброс (сердечный индекс); давление заклинивания в легочной артерии; внутриторакальный объем крови; индекс сердечной функции и нейро-мышечный мониторинг (TOFcnt/TOFrat).
Инструменты для клинического анализа ... || Поддержка в принятии клиническ
Предназначено для снижения перегрузки... || Улучшенный обзор данных
Отображение трендов || Поддержка в принятии клиническ
Инструменты для клинического анализа ... || Поддержка в принятии клиническ
Инструменты для клинического анализа в режиме реального времени для выявления нарушений
Удобные возможности IntelliVue для определения и отображения трендов предоставляют клиницистам эффективный инструмент для клинического анализа в режиме реального времени, учитывая контекст и выделяя закономерности в изменении состояния, что впервые позволяет мгновенно фиксировать любые отклонения.
Инструменты для клинического анализа в режиме реального времени для выявления нарушений
Удобные возможности IntelliVue для определения и отображения трендов предоставляют клиницистам эффективный инструмент для клинического анализа в режиме реального времени, учитывая контекст и выделяя закономерности в изменении состояния, что впервые позволяет мгновенно фиксировать любые отклонения.
Инструменты для клинического анализа в режиме реального времени для выявления нарушений
Удобные возможности IntelliVue для определения и отображения трендов предоставляют клиницистам эффективный инструмент для клинического анализа в режиме реального времени, учитывая контекст и выделяя закономерности в изменении состояния, что впервые позволяет мгновенно фиксировать любые отклонения.
Предназначено для снижения перегрузки... || Улучшенный обзор данных
Предназначено для снижения перегрузки данными и облегчения просмотра
Данные трендов и актуальные показатели отображаются рядом, позволяя персоналу сосредоточиться на них. Все числа, волны в режиме реального времени и тренды для представленных измерений окрашиваются одним цветом. Элементы визуальных данных легко идентифицировать – они выделены полужирным шрифтом.
Предназначено для снижения перегрузки данными и облегчения просмотра
Данные трендов и актуальные показатели отображаются рядом, позволяя персоналу сосредоточиться на них. Все числа, волны в режиме реального времени и тренды для представленных измерений окрашиваются одним цветом. Элементы визуальных данных легко идентифицировать – они выделены полужирным шрифтом.
Предназначено для снижения перегрузки данными и облегчения просмотра
Данные трендов и актуальные показатели отображаются рядом, позволяя персоналу сосредоточиться на них. Все числа, волны в режиме реального времени и тренды для представленных измерений окрашиваются одним цветом. Элементы визуальных данных легко идентифицировать – они выделены полужирным шрифтом.
Отображение трендов || Поддержка в принятии клиническ
Отображение трендов в общем контексте состояния здоровья
Сжатые данные в формате волн помогают просматривать текущие значения в общем контексте состояния здоровья. Скоординированные оси и временные отрезки облегчают сравнение нескольких показателей одновременно.
Отображение трендов в общем контексте состояния здоровья
Сжатые данные в формате волн помогают просматривать текущие значения в общем контексте состояния здоровья. Скоординированные оси и временные отрезки облегчают сравнение нескольких показателей одновременно.
Отображение трендов в общем контексте состояния здоровья
Сжатые данные в формате волн помогают просматривать текущие значения в общем контексте состояния здоровья. Скоординированные оси и временные отрезки облегчают сравнение нескольких показателей одновременно.
Тренды на экране || Улучшенный обзор данных
Тренды на экране представляют изменение состояния пациента в течение определенного времени
Тренды, отображенные на экране, очень легко настраиваются и могут быть представлены за любой временной промежуток от 30 минут до 12 часов. Выберите один или группу параметров для отображения трендов на экране. Все сгруппированные параметры отображаются в едином формате с одинаковым масштабом.
Тренды на экране представляют изменение состояния пациента в течение определенного времени
Тренды, отображенные на экране, очень легко настраиваются и могут быть представлены за любой временной промежуток от 30 минут до 12 часов. Выберите один или группу параметров для отображения трендов на экране. Все сгруппированные параметры отображаются в едином формате с одинаковым масштабом.
Тренды на экране представляют изменение состояния пациента в течение определенного времени
Тренды, отображенные на экране, очень легко настраиваются и могут быть представлены за любой временной промежуток от 30 минут до 12 часов. Выберите один или группу параметров для отображения трендов на экране. Все сгруппированные параметры отображаются в едином формате с одинаковым масштабом.
Горизонтальные тренды || Поддержка в принятии клиническ
Горизонтальные тренды описывают контекст
Горизонтальные тренды расширяют возможности отображения тенденций на экране, что является эффективным инструментом для поддержки в принятии клинических решений. Такое представление позволяет выделить отклонения от основной оси, заданной клиницистом. Показатель для сравнения может быть начальным состоянием или целевым значением. Затененные графики трендов наглядно отображают динамику отклонений во времени. Жирная линия отклонений графически соответствует нынешнему статусу состояния пациента. Стрелка индикатора тенденции показывает общий вектор изменений показателей в течение предшествующих 10 минут.
Горизонтальные тренды описывают контекст
Горизонтальные тренды расширяют возможности отображения тенденций на экране, что является эффективным инструментом для поддержки в принятии клинических решений. Такое представление позволяет выделить отклонения от основной оси, заданной клиницистом. Показатель для сравнения может быть начальным состоянием или целевым значением. Затененные графики трендов наглядно отображают динамику отклонений во времени. Жирная линия отклонений графически соответствует нынешнему статусу состояния пациента. Стрелка индикатора тенденции показывает общий вектор изменений показателей в течение предшествующих 10 минут.
Горизонтальные тренды описывают контекст
Горизонтальные тренды расширяют возможности отображения тенденций на экране, что является эффективным инструментом для поддержки в принятии клинических решений. Такое представление позволяет выделить отклонения от основной оси, заданной клиницистом. Показатель для сравнения может быть начальным состоянием или целевым значением. Затененные графики трендов наглядно отображают динамику отклонений во времени. Жирная линия отклонений графически соответствует нынешнему статусу состояния пациента. Стрелка индикатора тенденции показывает общий вектор изменений показателей в течение предшествующих 10 минут.
Представление трендов в виде графиков... || Поддержка в принятии клиническ
Представление трендов в виде графиков и таблиц позволяет синтезировать значимую информацию.
Графические тренды наиболее наглядны в группах. Для упрощения сопоставления данных сгруппированные тренды имеют одинаковую длительность. При отображении графических трендов на экране с соответствующей волной в реальном времени используются идентичные масштабы.
Представление трендов в виде графиков и таблиц позволяет синтезировать значимую информацию.
Графические тренды наиболее наглядны в группах. Для упрощения сопоставления данных сгруппированные тренды имеют одинаковую длительность. При отображении графических трендов на экране с соответствующей волной в реальном времени используются идентичные масштабы.
Представление трендов в виде графиков и таблиц позволяет синтезировать значимую информацию.
Графические тренды наиболее наглядны в группах. Для упрощения сопоставления данных сгруппированные тренды имеют одинаковую длительность. При отображении графических трендов на экране с соответствующей волной в реальном времени используются идентичные масштабы.
Табличное отображение трендов || Поддержка в принятии клиническ
Табличное отображение трендов на экране
Табличные тренды доступны для следующих апериодических измерений: неинвазивное артериальное давление; сердечный выброс (сердечный индекс); давление заклинивания в легочной артерии; внутриторакальный объем крови; индекс сердечной функции и нейро-мышечный мониторинг (TOFcnt/TOFrat).
Табличное отображение трендов на экране
Табличные тренды доступны для следующих апериодических измерений: неинвазивное артериальное давление; сердечный выброс (сердечный индекс); давление заклинивания в легочной артерии; внутриторакальный объем крови; индекс сердечной функции и нейро-мышечный мониторинг (TOFcnt/TOFrat).
Табличное отображение трендов на экране
Табличные тренды доступны для следующих апериодических измерений: неинвазивное артериальное давление; сердечный выброс (сердечный индекс); давление заклинивания в легочной артерии; внутриторакальный объем крови; индекс сердечной функции и нейро-мышечный мониторинг (TOFcnt/TOFrat).
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