Тренды на экране представляют изменение состояния пациента в течение определенного времени

Тренды, отображенные на экране, очень легко настраиваются и могут быть представлены за любой временной промежуток от 30 минут до 12 часов. Выберите один или группу параметров для отображения трендов на экране. Все сгруппированные параметры отображаются в едином формате с одинаковым масштабом.