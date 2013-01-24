Карта сегмента ST* объединяет значения ST и тренды, полученные в вертикальных (отведениях от конечностей) и горизонтальных (грудных отведениях) плоскостях. На картах представлены многоосевые изображения сегментов ST пациента, вычисленные по алгоритму ST/AR.
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Понятная конфигурация || Быстрое определение небольших
Понятная конфигурация позволяет клиницистам вовремя распознать изменения в состоянии пациента
Понятная конфигурация карты сегмента ST позволяет клиницистам вовремя распознавать изменения ST и определять их расположение в сердце. Карта сегмента ST также предоставляет обзор изменений состояния с интервалами от 12 секунд до 30 минут.
Понятная конфигурация позволяет клиницистам вовремя распознать изменения в состоянии пациента
Понятная конфигурация карты сегмента ST позволяет клиницистам вовремя распознавать изменения ST и определять их расположение в сердце. Карта сегмента ST также предоставляет обзор изменений состояния с интервалами от 12 секунд до 30 минут.
Понятная конфигурация позволяет клиницистам вовремя распознать изменения в состоянии пациента
Понятная конфигурация карты сегмента ST позволяет клиницистам вовремя распознавать изменения ST и определять их расположение в сердце. Карта сегмента ST также предоставляет обзор изменений состояния с интервалами от 12 секунд до 30 минут.
Работа со стандартными отведениями || Быстрое определение небольших
Использование стандартных отведений для упрощения работы
Карты сегмента ST могут использоваться со стандартными 12 отведениями, 12 отведениями EASI** и стандартной ЭКГ в 5 отведениях. При стандартной ЭКГ в 5 отведениях для отображения доступна только карта сегмента ST конечностей. Все отчеты карт сегмента ST можно распечатывать и прикладывать к документации о состоянии пациента.
Задавая контрольные значения, клиницист может отслеживать эффективность врачебного вмешательства и оценивать его результат. График контрольных значений отображается желтым, в то время как показатели текущих значений ST соответствуют цвету ЭКГ.
Использование стандартных отведений для упрощения работы
Карты сегмента ST могут использоваться со стандартными 12 отведениями, 12 отведениями EASI** и стандартной ЭКГ в 5 отведениях. При стандартной ЭКГ в 5 отведениях для отображения доступна только карта сегмента ST конечностей. Все отчеты карт сегмента ST можно распечатывать и прикладывать к документации о состоянии пациента.
Задавая контрольные значения, клиницист может отслеживать эффективность врачебного вмешательства и оценивать его результат. График контрольных значений отображается желтым, в то время как показатели текущих значений ST соответствуют цвету ЭКГ.
Использование стандартных отведений для упрощения работы
Карты сегмента ST могут использоваться со стандартными 12 отведениями, 12 отведениями EASI** и стандартной ЭКГ в 5 отведениях. При стандартной ЭКГ в 5 отведениях для отображения доступна только карта сегмента ST конечностей. Все отчеты карт сегмента ST можно распечатывать и прикладывать к документации о состоянии пациента.
Задавая контрольные значения, клиницист может отслеживать эффективность врачебного вмешательства и оценивать его результат. График контрольных значений отображается желтым, в то время как показатели текущих значений ST соответствуют цвету ЭКГ.
Показания || Быстрое определение небольших
Показания для непрерывного мониторинга сегмента ST
Несмотря на то, что мониторинг сегмента ST не является самой точной технологией для выявления ишемии миокарда, на сегодняшний день это единственная практическая методика для непрерывного неинвазивного мониторинга ишемических эпизодов.
непрерывный мониторинг сегмента ST показан во многих областях: исключение инфаркта миокарда, оценка пациентов с наличием или подозрением на заболевание коронарных артерий, оценка реперфузии после тромболитической терапии, оценка ишемии после инфаркта миокарда, оценка реокклюзии после ангиопластики или атерэктомии, оценка ишемии миокарда как причины дыхательной недостаточности и оценка интра- и постоперационной ишемии при операциях на сердце и хирургических процедурах высокого риска.
Показания для непрерывного мониторинга сегмента ST
Несмотря на то, что мониторинг сегмента ST не является самой точной технологией для выявления ишемии миокарда, на сегодняшний день это единственная практическая методика для непрерывного неинвазивного мониторинга ишемических эпизодов.
непрерывный мониторинг сегмента ST показан во многих областях: исключение инфаркта миокарда, оценка пациентов с наличием или подозрением на заболевание коронарных артерий, оценка реперфузии после тромболитической терапии, оценка ишемии после инфаркта миокарда, оценка реокклюзии после ангиопластики или атерэктомии, оценка ишемии миокарда как причины дыхательной недостаточности и оценка интра- и постоперационной ишемии при операциях на сердце и хирургических процедурах высокого риска.
Показания для непрерывного мониторинга сегмента ST
Несмотря на то, что мониторинг сегмента ST не является самой точной технологией для выявления ишемии миокарда, на сегодняшний день это единственная практическая методика для непрерывного неинвазивного мониторинга ишемических эпизодов.
непрерывный мониторинг сегмента ST показан во многих областях: исключение инфаркта миокарда, оценка пациентов с наличием или подозрением на заболевание коронарных артерий, оценка реперфузии после тромболитической терапии, оценка ишемии после инфаркта миокарда, оценка реокклюзии после ангиопластики или атерэктомии, оценка ишемии миокарда как причины дыхательной недостаточности и оценка интра- и постоперационной ишемии при операциях на сердце и хирургических процедурах высокого риска.
Понятная конфигурация || Быстрое определение небольших
Работа со стандартными отведениями || Быстрое определение небольших
Понятная конфигурация || Быстрое определение небольших
Понятная конфигурация позволяет клиницистам вовремя распознать изменения в состоянии пациента
Понятная конфигурация карты сегмента ST позволяет клиницистам вовремя распознавать изменения ST и определять их расположение в сердце. Карта сегмента ST также предоставляет обзор изменений состояния с интервалами от 12 секунд до 30 минут.
Понятная конфигурация позволяет клиницистам вовремя распознать изменения в состоянии пациента
Понятная конфигурация карты сегмента ST позволяет клиницистам вовремя распознавать изменения ST и определять их расположение в сердце. Карта сегмента ST также предоставляет обзор изменений состояния с интервалами от 12 секунд до 30 минут.
Понятная конфигурация позволяет клиницистам вовремя распознать изменения в состоянии пациента
Понятная конфигурация карты сегмента ST позволяет клиницистам вовремя распознавать изменения ST и определять их расположение в сердце. Карта сегмента ST также предоставляет обзор изменений состояния с интервалами от 12 секунд до 30 минут.
Работа со стандартными отведениями || Быстрое определение небольших
Использование стандартных отведений для упрощения работы
Карты сегмента ST могут использоваться со стандартными 12 отведениями, 12 отведениями EASI** и стандартной ЭКГ в 5 отведениях. При стандартной ЭКГ в 5 отведениях для отображения доступна только карта сегмента ST конечностей. Все отчеты карт сегмента ST можно распечатывать и прикладывать к документации о состоянии пациента.
Задавая контрольные значения, клиницист может отслеживать эффективность врачебного вмешательства и оценивать его результат. График контрольных значений отображается желтым, в то время как показатели текущих значений ST соответствуют цвету ЭКГ.
Использование стандартных отведений для упрощения работы
Карты сегмента ST могут использоваться со стандартными 12 отведениями, 12 отведениями EASI** и стандартной ЭКГ в 5 отведениях. При стандартной ЭКГ в 5 отведениях для отображения доступна только карта сегмента ST конечностей. Все отчеты карт сегмента ST можно распечатывать и прикладывать к документации о состоянии пациента.
Задавая контрольные значения, клиницист может отслеживать эффективность врачебного вмешательства и оценивать его результат. График контрольных значений отображается желтым, в то время как показатели текущих значений ST соответствуют цвету ЭКГ.
Использование стандартных отведений для упрощения работы
Карты сегмента ST могут использоваться со стандартными 12 отведениями, 12 отведениями EASI** и стандартной ЭКГ в 5 отведениях. При стандартной ЭКГ в 5 отведениях для отображения доступна только карта сегмента ST конечностей. Все отчеты карт сегмента ST можно распечатывать и прикладывать к документации о состоянии пациента.
Задавая контрольные значения, клиницист может отслеживать эффективность врачебного вмешательства и оценивать его результат. График контрольных значений отображается желтым, в то время как показатели текущих значений ST соответствуют цвету ЭКГ.
Показания || Быстрое определение небольших
Показания для непрерывного мониторинга сегмента ST
Несмотря на то, что мониторинг сегмента ST не является самой точной технологией для выявления ишемии миокарда, на сегодняшний день это единственная практическая методика для непрерывного неинвазивного мониторинга ишемических эпизодов.
непрерывный мониторинг сегмента ST показан во многих областях: исключение инфаркта миокарда, оценка пациентов с наличием или подозрением на заболевание коронарных артерий, оценка реперфузии после тромболитической терапии, оценка ишемии после инфаркта миокарда, оценка реокклюзии после ангиопластики или атерэктомии, оценка ишемии миокарда как причины дыхательной недостаточности и оценка интра- и постоперационной ишемии при операциях на сердце и хирургических процедурах высокого риска.
Показания для непрерывного мониторинга сегмента ST
Несмотря на то, что мониторинг сегмента ST не является самой точной технологией для выявления ишемии миокарда, на сегодняшний день это единственная практическая методика для непрерывного неинвазивного мониторинга ишемических эпизодов.
непрерывный мониторинг сегмента ST показан во многих областях: исключение инфаркта миокарда, оценка пациентов с наличием или подозрением на заболевание коронарных артерий, оценка реперфузии после тромболитической терапии, оценка ишемии после инфаркта миокарда, оценка реокклюзии после ангиопластики или атерэктомии, оценка ишемии миокарда как причины дыхательной недостаточности и оценка интра- и постоперационной ишемии при операциях на сердце и хирургических процедурах высокого риска.
Показания для непрерывного мониторинга сегмента ST
Несмотря на то, что мониторинг сегмента ST не является самой точной технологией для выявления ишемии миокарда, на сегодняшний день это единственная практическая методика для непрерывного неинвазивного мониторинга ишемических эпизодов.
непрерывный мониторинг сегмента ST показан во многих областях: исключение инфаркта миокарда, оценка пациентов с наличием или подозрением на заболевание коронарных артерий, оценка реперфузии после тромболитической терапии, оценка ишемии после инфаркта миокарда, оценка реокклюзии после ангиопластики или атерэктомии, оценка ишемии миокарда как причины дыхательной недостаточности и оценка интра- и постоперационной ишемии при операциях на сердце и хирургических процедурах высокого риска.
Риски, связанные с продуктом
*Карта ST доступна на мониторах пациента IntelliVue с программным обеспечением выпуска С и выше.
**ЭКГ в 12 отведениях по методике EASI и ее измерения являются приближением к стандартной ЭКГ в 12 отведениях и не должны применяться для диагностической интерпретации.
Так как различные условия могут вызывать изменения на ЭКГ, похожие на ишемию, клиницисты должны всегда интерпретировать данные ST в контексте другой клинической информации.
*Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.