Показания для непрерывного мониторинга сегмента ST

Несмотря на то, что мониторинг сегмента ST не является самой точной технологией для выявления ишемии миокарда, на сегодняшний день это единственная практическая методика для непрерывного неинвазивного мониторинга ишемических эпизодов. непрерывный мониторинг сегмента ST показан во многих областях: исключение инфаркта миокарда, оценка пациентов с наличием или подозрением на заболевание коронарных артерий, оценка реперфузии после тромболитической терапии, оценка ишемии после инфаркта миокарда, оценка реокклюзии после ангиопластики или атерэктомии, оценка ишемии миокарда как причины дыхательной недостаточности и оценка интра- и постоперационной ишемии при операциях на сердце и хирургических процедурах высокого риска.