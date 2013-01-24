Ключевые слова для поиска
Станция центрального наблюдения Intellispace Perinatal - решение для управления данными в акушерстве, которое разработано для полноценного охвата цикла оказания помощи пациентам от первого обращения до родов и контрольного наблюдения после них.
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Внимательное наблюдение за состоянием пациента и систематизация документации
Уведомления и хранение данных для улучшения клинических процессов
Универсальный доступ к информации повышает эффективность
Подключение для повышения эффективности и сокращения количества ошибок
Модульная конструкция для гибкости и эффективности
Удаленный доступ повышает быстроту реакции в клинике
Работает параллельно с другими приложениями для дополнительного удобства
Высокая доступность для сохранения операций
Безопасность данных для защиты конфиденциальной информации
Медицинские ИТ, сертифицированные ONC соответствуют отраслевым стандартам
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.Я понимаю