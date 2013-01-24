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IntelliSpace Станция центрального наблюдения Intellispace Perinatal

IntelliSpace Перинатальный период

Станция центрального наблюдения Intellispace Perinatal

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Станция центрального наблюдения Intellispace Perinatal - решение для управления данными в акушерстве, которое разработано для полноценного охвата цикла оказания помощи пациентам от первого обращения до родов и контрольного наблюдения после них.

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