Ключевые слова для поиска
Договоры об оказании услуг Rightfit разработаны для содействия в решении сервисных вопросов и развитии приоритетных бизнес-направлений. Наша цель проста - создать систему обслуживания, которая будет максимально эффективно отвечать вашим нуждам, оптимально сочетая в себе персональный подход и удобство и, таким образом, принося ценность вашему бизнесу и превосходно отвечающая клиническим потребностям.
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Отвечая потребностям клиницистов
Улучшение работы в течение жизненного цикла оборудования
Исключительные результаты
Индивидуальное клиническое обучение и тренинги
Надежная защита
Для экспертной поддержки
Удобное преимущество
Основное обслуживание
Партнёрские отношения
Базовая поддержка
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.Я понимаю