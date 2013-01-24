Договоры об оказании услуг Rightfit разработаны для содействия в решении сервисных вопросов и развитии приоритетных бизнес-направлений. Наша цель проста - создать систему обслуживания, которая будет максимально эффективно отвечать вашим нуждам, оптимально сочетая в себе персональный подход и удобство и, таким образом, принося ценность вашему бизнесу и превосходно отвечающая клиническим потребностям.