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Для систем визуализации Договоры об оказании услуг

Для систем визуализации

Договоры об оказании услуг

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Договоры об оказании услуг Rightfit разработаны для содействия в решении сервисных вопросов и развитии приоритетных бизнес-направлений. Наша цель проста - создать систему обслуживания, которая будет максимально эффективно отвечать вашим нуждам, оптимально сочетая в себе персональный подход и удобство и, таким образом, принося ценность вашему бизнесу и превосходно отвечающая клиническим потребностям.

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Особенности
Подход RightFit || Удобство, подход и ценность

Отвечая потребностям клиницистов

Договоры об оказании услуг RightFit разработаны с учетом ваших клинических потребностей. Этот набор услуг включает персональный подход, удобство и ценности. Подобный подход предоставляет клиницистам доступ к практическому опыту производителей оригинального оборудования и позволяет вашей команде работать совместно с инженерами Philips. Удобство договора в том, что он позволяет без дополнительной оплаты ежегодно изменять объем услуг от комплексных до совместных в зависимости от потребностей клиницистов. Таким образом, оплачивается только необходимые запчасти или услуги. Ценность договора об оказании услуг заключается в том, что вы можете оптимизировать бюджет даже в сложной экономической ситуации. RightFit - решение по облуживанию, точно соответствующее потребностям клиницистов.
Решения для жизненного цикла || Экспертиза, поддержка и обучен

Улучшение работы в течение жизненного цикла оборудования

Системы визуализации Philips разработаны для многолетней высококачественной эксплуатации и надежной работы. В течение продолжительного жизненного цикла мы предлагаем ряд услуг, которые помогут использовать новейшие разработки и оставаться эффективными. Каждая услуга Lifecycle Solutions оказывается сервисным инженером Philips и доступна для всех клиентов, независимо от наличия действующего договора об оказании услуг.
RightFit Uptime || Удобство, подход и ценность

Исключительные результаты

Наш подход следующий: единый договор об оказании услуг Philips с гарантией ускоренных визитов и поставок запчастей. Вы получаете продленное время обслуживания с 8:00 до 21:00 в рабочие дни, ускоренную доставку запчастей и приоритетный доступ к региональным складам. Договор предусматривает гибкие часы планового обслуживания: с 7:00 до 24:00 в Пн-Пт и с 8:00 до 17:00 в Сб. В сумму договора включены отчеты по использованию оборудования, обучение и дополнительные семинары по повышению квалификации.
Клиническое обучение || Экспертиза, поддержка и обучен

Индивидуальное клиническое обучение и тренинги

Мы считаем клиническое обучение основой эффективности вложений. Персоналу важно знать о последних процедурах и методах, существующих на рынке. Учитывая этот факт, подробные программы клинического образования разработаны для обеспечения эффективности, повышения использования продвинутых функций систем, чтобы врачи были уверены в качестве обследования, улучшения рабочего процесса и производительности, профессионального роста и эффективной командной работы для того, чтобы в итоге предоставить пациентам высокий уровень обслуживания. Предлагается ряд форматов, включая обучение на объекте, в классах, виртуальное обучение и симпозиумы.
RightFit Protection || Удобство, подход и ценность

Надежная защита

Договор об оказании услуг Philips RightFit Protection – это комфорт, спокойствие и отличный способ обеспечить безопасность работы системы. Этот надежный план включает гарантию скорого выезда инженера предусматривает ускоренную поставку стратегических запчастей для защиты элементов системы, наиболее подверженных риску. Преимущество оперативной поставки запчастей в течение одной недели и продленное время обслуживания в рабочие дни с 8:00 до 21:00, включая плановое техобслуживание во внерабочее время.*
Центр обслуживания клиентов || Экспертиза, поддержка и обучен

Для экспертной поддержки

Договоры об оказании услуг RightFit предусматривают возможность доступа к расположенному в России центру поддержки клиентов. Мы обеспечиваем быстрое соединение с техническими и клиническими экспертами, удаленное предоставление поддержки и информационных услуг с использованием самых современных технологических систем для быстрого выявления и устранения неисправностей. Центр обслуживания клиентов Philips - это квинтэссенция качества, соответствия требованиям и клинического обучения. Мы нацелены на повышение уровня обслуживания клиентов.
RightFit Primary || Удобство, подход и ценность

Удобное преимущество

В договоре об оказании услуг Philips RightFit Primary предусмотрен объем услуг, который соответствует бизнес-потребностям медицинского учреждения. Договор включает в себя ускоренные выезды специалистов и поставку запасных частей для обеспечения работы. Выбирайте лучшее решение из нашего широкого спектра объемов услуг.
RightFit Value || Удобство, подход и ценность

Основное обслуживание

Если вы желаете вписаться в рамки бюджета на обслуживание, то идеальным решением станет договор об оказании услуг Philips RightFit Value. Этот основной план - экономичное предложение, направленное на контроль расходов. Он полностью охватывает объем технического обслуживания, направленное на сохранение качества и эффективности оборудования. Вы получаете общее количество рабочих часов**, охватывающих любые ремонтно-диагностические работы ***. Он включает плановое техобслуживание, которое позволяет поддерживать высочайшие стандарты оборудования производителем .
RightFit Support || Удобство, подход и ценность

Партнёрские отношения

Philips сосредоточена на поддержке инженеров при помощи договора об оказании услуг Philips RightFit Support. Мы предоставляем доступ к оригинальным запасным частям, технической экспертизе и неограниченным вторичным работам. В указанный объем включены все важные запасные части (кристаллы ПЭТ, трубки фотоумножителей, криогены и катушки МРТ). RightFit Support также предлагает варианты наборов стратегических запчастей, фиксированного количества рабочих часов, а также премиальных дополнительных услуг.
RightFit Assist || Удобство, подход и ценность

Базовая поддержка

С помощью Philips RightFit Service Agreement Assist мы можем разработать индивидуальный договор об оказании услуг с учетом потребностей вашего медицинского учреждения. Договор предусматривает обеспечение стратегическими запасными частями, рабочие часы или их сочетание в целях снижения расходов. Доступны комплекты запасных частей для различных систем, а также сертифицированное обучение специалистов, разработанное производителем оригинального оборудования.
  • *Доступно для клиентов в отдаленных регионах
  • **Количество рабочих часов зависит от оборудования
  • ***Проезд не учитывается в общем количестве рабочих часов
  • Недоступно для обслуживания несколькими поставщиками
  • *Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.

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