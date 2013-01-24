Support - партнерские отношения

В сотрудничестве с вашими инженерами, специализирующимся на биомедицинском оборудовании, мы помогаем клиницистам достичь отличных результатов. Договор об оказании услуг Philips RightFit Support использует возможности вашей команды вместе с обучением инженеров по работе с данным оборудованием. Мы предоставляем запасные детали Philips, приоритетное оказание услуг и максимально короткое время ответа. Кроме этого Вы получаете плановое обслуживание, поддержку по техническим и клиническим вопросам, а также регулярное обновление системы и скидки на обучение.