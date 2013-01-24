Philips Ultrasound обладает безупречной репутацией и экспертизой в обеспечении производительности оборудования и достижения удовлетворенности клиентов. Это связано с инновационными договорами об оказании услуг RightFit для ультразвуковых систем, которые позволяют клиницистам сосредоточится на помощи пациенту.*