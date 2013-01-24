Ключевые слова для поиска
Philips Ultrasound обладает безупречной репутацией и экспертизой в обеспечении производительности оборудования и достижения удовлетворенности клиентов. Это связано с инновационными договорами об оказании услуг RightFit для ультразвуковых систем, которые позволяют клиницистам сосредоточится на помощи пациенту.*
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Protection - надежная безопасность
Primary - гибкое преимущество
Плановое техобслуживание Value - получите максимальную выгоду в рамках вашего бюджета
Philips Ultrasound - №1 по общему техническому обслуживанию на протяжении 21 года подряд
Обслуживание TEE -активное обслуживание трансэзофагеальных датчиков
Support - партнерские отношения
Подход RightFit в соответствии с вашими требованиями
Центр поддержки клиентов для экспертной поддержки
Индивидуальное клиническое образование и обучение для эффективного повышения квалификации
Услуги Lifecycle помогают повысить производительность
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.Я понимаю