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Для ультразвуковых систем Договоры об оказании услуг

Для ультразвуковых систем

Договоры об оказании услуг

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Philips Ultrasound обладает безупречной репутацией и экспертизой в обеспечении производительности оборудования и достижения удовлетворенности клиентов. Это связано с инновационными договорами об оказании услуг RightFit для ультразвуковых систем, которые позволяют клиницистам сосредоточится на помощи пациенту.*

Дилеры

Галерея

Особенности
Protection || Увеличение продолжительности в

Protection - надежная безопасность

Договор об оказании услуг Philips RightFit Protection помогает обеспечивать наиболее высокую производительность системы с дополнительными предложениями, например, скидки на обновление и обучение. RightFit Protection включает ускоренный выезд инженера и оперативную поставку запасных частей, плановое ежегодное техническое обслуживание и удаленную поддержку. Вы получаете возможность продолжения обучения, оригинальные запчасти Philips, техническую и клиническую поддержку.
Primary || Будьте гибкими

Primary - гибкое преимущество

Договор об оказании услуг Philips RightFit Primary предоставляет широкий спектр дополнительных преимуществ и гарантирует спокойный рабочий процесс. Поддержание эффективной работы персонала за счет обеспечения высокой производительности оборудования и быстрого оказания необходимых услуг, надежность оригинальных запасных частей, плановое обслуживание, техническая и клиническая поддержка – гарантии, которые мы предоставляем для комфортной работы.
Плановое техобслуживание Value || Контролируйте расходы

Плановое техобслуживание Value - получите максимальную выгоду в рамках вашего бюджета

Плановый осмотр, техническое обслуживание и поддержка являются важными аспектами нашего договора об оказании услуг Philips RightFit Value. С приоритетным оказанием услуг, быстрым реагированием на запросы, а также плановым техническим обслуживанием - этот экономически выгодный план позволит использовать ваши ультразвуковые системы с максимальной производительностью. Вы получаете поддержку по техническим и клиническим вопросам, а также обеспечиваете обновление системы и используете скидки на обучение.
Philips Ultrasound - №1 по общему тех... || Повышение ценности вашего дого

Philips Ultrasound - №1 по общему техническому обслуживанию на протяжении 21 года подряд

Клиенты вновь признали Philips Ultrasound лидером на рынке технического обслуживания 21й год подряд по данным ежегодного отчета IMV ServiceTrak™ за 2013 год. Результаты анализа IMV также показывают, что Philips занимает первое место в общем уровне удовлетворенности производителем.
Обслуживание TEE датчиков || Увеличение продолжительности в

Обслуживание TEE -активное обслуживание трансэзофагеальных датчиков

Программа обслуживания TEE использует возможности Philips для профилактического обслуживания датчиков трансэзофагеальной ЭхоКГ, позволяя добиться требуемых клинических и финансовых результатов с приоритетным предоставлением услуг, небольшими затратами времени на ответ, плановым техническим обслуживанием и оригинальными датчиками Philips для замены. Вы также получаете поддержку по базовым вопросам.
Support || Будьте гибкими

Support - партнерские отношения

В сотрудничестве с вашими инженерами, специализирующимся на биомедицинском оборудовании, мы помогаем клиницистам достичь отличных результатов. Договор об оказании услуг Philips RightFit Support использует возможности вашей команды вместе с обучением инженеров по работе с данным оборудованием. Мы предоставляем запасные детали Philips, приоритетное оказание услуг и максимально короткое время ответа. Кроме этого Вы получаете плановое обслуживание, поддержку по техническим и клиническим вопросам, а также регулярное обновление системы и скидки на обучение.
Подход RightFit || Повышение ценности вашего дого

Подход RightFit в соответствии с вашими требованиями

Наши договоры об оказании услуг RightFit разработаны в соответствии с вашими потребностями. Это удобство, персональный подход и доступность.
Центр поддержки клиентов || Повышение ценности вашего дого

Центр поддержки клиентов для экспертной поддержки

RightFit предусматривает доступ к расположенному в России центру поддержки клиентов. Здесь в вашем распоряжении поддержка более 70 сервисных инженеров и 20 инженеров национальной службы поддержки по клиническим и техническим вопросам. Удаленное обслуживание Philips предлагает быструю диагностику оборудования и оперативное решение вопросов.
Индивидуальное клиническое образовани... || Повышение ценности вашего дого

Индивидуальное клиническое образование и обучение для эффективного повышения квалификации

Мы предлагаем ряд образовательных форматов, направленных на повышение эффективности обучения. Они включают занятия на объекте, в классах, виртуальные уроки и посещение симпозиумов.
Услуги Lifecycle || Повышение ценности вашего дого

Услуги Lifecycle помогают повысить производительность

Ультразвуковые системы Philips разработаны для многолетней высококачественной эксплуатации и надежной работы. В течение этого интенсивного жизненного цикла мы предлагаем ряд услуг, которые помогут вам оставаться лидером, а используя новые разработки, улучшить ежедневную производительность. Каждая услуга Lifecycle Solutions оказывается сервисным инженером Philips и доступна для всех клиентов, независимо от наличия действующего договора об оказании услуг.
  • *За исключением договора Value
  • *Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.

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