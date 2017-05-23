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Информационная система IntelliSpace Critical Care and Anesthesia (ICCA) призвана повысить качество медицинской помощи на всех этапах её оказания.
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Повышение мобильности для более эффективного лечения
Поддержка рекомендаций на основе доказательной медицины
Откройте новые возможности
Система IntelliSpace — cтруктурированная поддержка клинических решений
Упрощение процессов в анестезиологии и интенсивной терапии
Использование имеющейся ИТ-инфраструктуры
Улучшение качества помощи
Повышение мобильности для более эффективного лечения
Поддержка рекомендаций на основе доказательной медицины
Откройте новые возможности
Система IntelliSpace — cтруктурированная поддержка клинических решений
Упрощение процессов в анестезиологии и интенсивной терапии
Использование имеющейся ИТ-инфраструктуры
Улучшение качества помощи
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Решение IntelliBridge Enterprise предоставляет единую стандартизованную точку сопряжения клинических систем Philips с информационными системами учреждения. Тем самым снижается уровень сложности инфраструктуры и ее стоимость.
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Система IntelliBridge – это решение стандарта «подключи и работай», которое интегрирует данные от устройств для работы на месте ухода за пациентом с больничными информационными системами или системой Philips IntelliSpace Critical Care and Anesthesia (ICCA). Данная система предлагает консолидированное представление данных пациентов для использования медицинскими работниками в операционных или отделениях интенсивной терапии.
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Как объединить важную информацию о пациентах в обстановке учреждения, где используется самое разное оборудование? Модуль IntelliBridge EC10 консолидирует данные от прикроватных устройств для отображения на мониторах пациентов IntelliVue и для передачи в клинические и больничные информационные системы.
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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.Я понимаю