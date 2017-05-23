Откройте новые возможности

Клинические знания позволяют достичь нового уровня в лечении пациентов. Система ICCA дает возможность обрабатывать данные и создавать отчёты для конкретного отделения, промежутка времени, лица, заболевания, процесса и различных сочетаний этих параметров. Хотите ли Вы рассчитать средний койко-день в отделении или его стоимость, или создать отчёт по длительности пребывания в отделении в зависимости от профиля больного и канала поступления, или по расходу лекарственных препаратов за период времени - система ICCA поможет перевести финансовые, бухгалтерские и медицинские показатели в тот формат, который отвечает клиническим и административным задачам.