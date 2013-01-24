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Теперь характеристики системы, необходимые для вашей работы, стали доступнее. В системе Access CT используются проверенные передовые технологии Philips, что обеспечивает повышение точности диагностики наряду с привлекательной совокупной стоимостью владения.
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Повышение точности диагностики и высокое качество изображений
Больше информации о пациентах самых разных категорий
Высокое качество изображений даже для маленьких пациентов
Оптимизация рабочего процесса и повышение согласованности данных
Сервисное обслуживание и интеллектуальный анализ
Повышение точности диагностики и высокое качество изображений
Больше информации о пациентах самых разных категорий
Высокое качество изображений даже для маленьких пациентов
Оптимизация рабочего процесса и повышение согласованности данных
Сервисное обслуживание и интеллектуальный анализ
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Переглянути виріб
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.Я понимаю