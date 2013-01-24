Интегрированный анализ ЭКГ в 16 отведениях для различных групп пациентов

Алгоритм ЭКГ Philips DXL выходит за рамки традиционной интерпретации ЭКГ в 12 отведениях в покое. Он также предлагает расширенные диагностические возможности, отсутствующие в аналитических программах прошлого. Интегрированный анализ ЭКГ в 16 отведениях использует преимущества дополнительных электродов на правой половине грудной клетки и спине для получения более полной интерпретации при боли в груди у взрослых. В педиатрии алгоритм поддерживает анализ ЭКГ в 15 отведениях.