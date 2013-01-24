Алгоритм ЭКГ Philips DXL использует сложные аналитические методы для интерпретации результатов исследования. Он анализирует до 16 отведений одновременно регистрируемых кривых ЭКГ для интерпретации ритма и морфологии у различных групп пациентов.
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Интегрированный анализ ЭКГ в 16 отвед... || Расширенные возможности для ди
Интегрированный анализ ЭКГ в 16 отведениях для различных групп пациентов
Алгоритм ЭКГ Philips DXL выходит за рамки традиционной интерпретации ЭКГ в 12 отведениях в покое. Он также предлагает расширенные диагностические возможности, отсутствующие в аналитических программах прошлого. Интегрированный анализ ЭКГ в 16 отведениях использует преимущества дополнительных электродов на правой половине грудной клетки и спине для получения более полной интерпретации при боли в груди у взрослых. В педиатрии алгоритм поддерживает анализ ЭКГ в 15 отведениях.
Интегрированный анализ ЭКГ в 16 отведениях для различных групп пациентов
Алгоритм ЭКГ Philips DXL выходит за рамки традиционной интерпретации ЭКГ в 12 отведениях в покое. Он также предлагает расширенные диагностические возможности, отсутствующие в аналитических программах прошлого. Интегрированный анализ ЭКГ в 16 отведениях использует преимущества дополнительных электродов на правой половине грудной клетки и спине для получения более полной интерпретации при боли в груди у взрослых. В педиатрии алгоритм поддерживает анализ ЭКГ в 15 отведениях.
Интегрированный анализ ЭКГ в 16 отведениях для различных групп пациентов
Алгоритм ЭКГ Philips DXL выходит за рамки традиционной интерпретации ЭКГ в 12 отведениях в покое. Он также предлагает расширенные диагностические возможности, отсутствующие в аналитических программах прошлого. Интегрированный анализ ЭКГ в 16 отведениях использует преимущества дополнительных электродов на правой половине грудной клетки и спине для получения более полной интерпретации при боли в груди у взрослых. В педиатрии алгоритм поддерживает анализ ЭКГ в 15 отведениях.
Карты сегмента ST || Расширенные возможности для ди
Карты сегмента ST наглядно представляют отклонения
Карты сегмента ST - графическое отображение подъема или снижения ST-сегмента во фронтальной и горизонтальной плоскостях в соответствии с рекомендациями AHA/ACCF/HRS 2009 г.
Карты сегмента ST наглядно представляют отклонения
Карты сегмента ST - графическое отображение подъема или снижения ST-сегмента во фронтальной и горизонтальной плоскостях в соответствии с рекомендациями AHA/ACCF/HRS 2009 г.
Карты сегмента ST наглядно представляют отклонения
Карты сегмента ST - графическое отображение подъема или снижения ST-сегмента во фронтальной и горизонтальной плоскостях в соответствии с рекомендациями AHA/ACCF/HRS 2009 г.
Обновленные критерии || Расширенные возможности для ди
Критерии, обновленные в соответствии с последними клиническими исследованиями
Алгоритм ЭКГ в 16 отведениях DXL использует критерии, обновленные в соответствии с самыми последними клиническими исследованиями. Типичные случаи включают модель "острой общей ишемии" и критерии инфаркта миокарда с повышением сегмента ST в зависимости от пола, описанные в рекомендациях AHA/ACCF/HRS 2009 г.*
Критерии, обновленные в соответствии с последними клиническими исследованиями
Алгоритм ЭКГ в 16 отведениях DXL использует критерии, обновленные в соответствии с самыми последними клиническими исследованиями. Типичные случаи включают модель "острой общей ишемии" и критерии инфаркта миокарда с повышением сегмента ST в зависимости от пола, описанные в рекомендациях AHA/ACCF/HRS 2009 г.*
Критерии, обновленные в соответствии с последними клиническими исследованиями
Алгоритм ЭКГ в 16 отведениях DXL использует критерии, обновленные в соответствии с самыми последними клиническими исследованиями. Типичные случаи включают модель "острой общей ишемии" и критерии инфаркта миокарда с повышением сегмента ST в зависимости от пола, описанные в рекомендациях AHA/ACCF/HRS 2009 г.*
Критерии инфаркта миокарда с повышени... || Расширенные возможности для ди
Критерии инфаркта миокарда с повышением сегмента ST - инфаркт-зависимой артерии позволяет определить
Наличие критериев инфаркта миокарда с повышением сегмента ST - инфаркт-зависимой артерии позволяет определить предположительное место окклюзии в соответствии с рекомендациями AHA/ACCF/HRS 2009 г.*
Критерии инфаркта миокарда с повышением сегмента ST - инфаркт-зависимой артерии позволяет определить
Наличие критериев инфаркта миокарда с повышением сегмента ST - инфаркт-зависимой артерии позволяет определить предположительное место окклюзии в соответствии с рекомендациями AHA/ACCF/HRS 2009 г.*
Критерии инфаркта миокарда с повышением сегмента ST - инфаркт-зависимой артерии позволяет определить
Наличие критериев инфаркта миокарда с повышением сегмента ST - инфаркт-зависимой артерии позволяет определить предположительное место окклюзии в соответствии с рекомендациями AHA/ACCF/HRS 2009 г.*
Указание критических значений || Расширенные возможности для ди
Указание критических значений для более быстрого оказания неотложной помощи
Указание критического значения позволяет предупредить о состояниях, требующих немедленного клинического внимания. Специалисты могут быстро принять необходимые меры, снижая тем самым время от выявления критического сердечного явления до вмешательства, например, баллонной ангиопластики.
Указание критических значений для более быстрого оказания неотложной помощи
Указание критического значения позволяет предупредить о состояниях, требующих немедленного клинического внимания. Специалисты могут быстро принять необходимые меры, снижая тем самым время от выявления критического сердечного явления до вмешательства, например, баллонной ангиопластики.
Указание критических значений для более быстрого оказания неотложной помощи
Указание критического значения позволяет предупредить о состояниях, требующих немедленного клинического внимания. Специалисты могут быстро принять необходимые меры, снижая тем самым время от выявления критического сердечного явления до вмешательства, например, баллонной ангиопластики.
Программа LeadCheck || Расширенные возможности для ди
Программа LeadCheck для предупреждения ошибок
Программа LeadCheck определяет 19 возможных ошибок расположения и полярности электродов при снятии ЭКГ.
Программа LeadCheck для предупреждения ошибок
Программа LeadCheck определяет 19 возможных ошибок расположения и полярности электродов при снятии ЭКГ.
Программа LeadCheck для предупреждения ошибок
Программа LeadCheck определяет 19 возможных ошибок расположения и полярности электродов при снятии ЭКГ.
Обновленные рекомендации || Расширенные возможности для ди
Обновленные рекомендации для поддержки стандартов высокого качества
Алгоритм учитывает обновленные руководства и рекомендации, включая AHA/ACCF/HRS 2007 г., Часть II** и AHA/ACCF/HRS 2009 г., Часть VI1 по стандартизации и интерпретации ЭКГ. Данный алгоритм совместим с несколькими изделиями Philips.***
Обновленные рекомендации для поддержки стандартов высокого качества
Алгоритм учитывает обновленные руководства и рекомендации, включая AHA/ACCF/HRS 2007 г., Часть II** и AHA/ACCF/HRS 2009 г., Часть VI1 по стандартизации и интерпретации ЭКГ. Данный алгоритм совместим с несколькими изделиями Philips.***
Обновленные рекомендации для поддержки стандартов высокого качества
Алгоритм учитывает обновленные руководства и рекомендации, включая AHA/ACCF/HRS 2007 г., Часть II** и AHA/ACCF/HRS 2009 г., Часть VI1 по стандартизации и интерпретации ЭКГ. Данный алгоритм совместим с несколькими изделиями Philips.***
Интегрированный анализ ЭКГ в 16 отвед... || Расширенные возможности для ди
Карты сегмента ST || Расширенные возможности для ди
Обновленные критерии || Расширенные возможности для ди
Критерии инфаркта миокарда с повышени... || Расширенные возможности для ди
Интегрированный анализ ЭКГ в 16 отвед... || Расширенные возможности для ди
Интегрированный анализ ЭКГ в 16 отведениях для различных групп пациентов
Алгоритм ЭКГ Philips DXL выходит за рамки традиционной интерпретации ЭКГ в 12 отведениях в покое. Он также предлагает расширенные диагностические возможности, отсутствующие в аналитических программах прошлого. Интегрированный анализ ЭКГ в 16 отведениях использует преимущества дополнительных электродов на правой половине грудной клетки и спине для получения более полной интерпретации при боли в груди у взрослых. В педиатрии алгоритм поддерживает анализ ЭКГ в 15 отведениях.
Интегрированный анализ ЭКГ в 16 отведениях для различных групп пациентов
Алгоритм ЭКГ Philips DXL выходит за рамки традиционной интерпретации ЭКГ в 12 отведениях в покое. Он также предлагает расширенные диагностические возможности, отсутствующие в аналитических программах прошлого. Интегрированный анализ ЭКГ в 16 отведениях использует преимущества дополнительных электродов на правой половине грудной клетки и спине для получения более полной интерпретации при боли в груди у взрослых. В педиатрии алгоритм поддерживает анализ ЭКГ в 15 отведениях.
Интегрированный анализ ЭКГ в 16 отведениях для различных групп пациентов
Алгоритм ЭКГ Philips DXL выходит за рамки традиционной интерпретации ЭКГ в 12 отведениях в покое. Он также предлагает расширенные диагностические возможности, отсутствующие в аналитических программах прошлого. Интегрированный анализ ЭКГ в 16 отведениях использует преимущества дополнительных электродов на правой половине грудной клетки и спине для получения более полной интерпретации при боли в груди у взрослых. В педиатрии алгоритм поддерживает анализ ЭКГ в 15 отведениях.
Карты сегмента ST || Расширенные возможности для ди
Карты сегмента ST наглядно представляют отклонения
Карты сегмента ST - графическое отображение подъема или снижения ST-сегмента во фронтальной и горизонтальной плоскостях в соответствии с рекомендациями AHA/ACCF/HRS 2009 г.
Карты сегмента ST наглядно представляют отклонения
Карты сегмента ST - графическое отображение подъема или снижения ST-сегмента во фронтальной и горизонтальной плоскостях в соответствии с рекомендациями AHA/ACCF/HRS 2009 г.
Карты сегмента ST наглядно представляют отклонения
Карты сегмента ST - графическое отображение подъема или снижения ST-сегмента во фронтальной и горизонтальной плоскостях в соответствии с рекомендациями AHA/ACCF/HRS 2009 г.
Обновленные критерии || Расширенные возможности для ди
Критерии, обновленные в соответствии с последними клиническими исследованиями
Алгоритм ЭКГ в 16 отведениях DXL использует критерии, обновленные в соответствии с самыми последними клиническими исследованиями. Типичные случаи включают модель "острой общей ишемии" и критерии инфаркта миокарда с повышением сегмента ST в зависимости от пола, описанные в рекомендациях AHA/ACCF/HRS 2009 г.*
Критерии, обновленные в соответствии с последними клиническими исследованиями
Алгоритм ЭКГ в 16 отведениях DXL использует критерии, обновленные в соответствии с самыми последними клиническими исследованиями. Типичные случаи включают модель "острой общей ишемии" и критерии инфаркта миокарда с повышением сегмента ST в зависимости от пола, описанные в рекомендациях AHA/ACCF/HRS 2009 г.*
Критерии, обновленные в соответствии с последними клиническими исследованиями
Алгоритм ЭКГ в 16 отведениях DXL использует критерии, обновленные в соответствии с самыми последними клиническими исследованиями. Типичные случаи включают модель "острой общей ишемии" и критерии инфаркта миокарда с повышением сегмента ST в зависимости от пола, описанные в рекомендациях AHA/ACCF/HRS 2009 г.*
Критерии инфаркта миокарда с повышени... || Расширенные возможности для ди
Критерии инфаркта миокарда с повышением сегмента ST - инфаркт-зависимой артерии позволяет определить
Наличие критериев инфаркта миокарда с повышением сегмента ST - инфаркт-зависимой артерии позволяет определить предположительное место окклюзии в соответствии с рекомендациями AHA/ACCF/HRS 2009 г.*
Критерии инфаркта миокарда с повышением сегмента ST - инфаркт-зависимой артерии позволяет определить
Наличие критериев инфаркта миокарда с повышением сегмента ST - инфаркт-зависимой артерии позволяет определить предположительное место окклюзии в соответствии с рекомендациями AHA/ACCF/HRS 2009 г.*
Критерии инфаркта миокарда с повышением сегмента ST - инфаркт-зависимой артерии позволяет определить
Наличие критериев инфаркта миокарда с повышением сегмента ST - инфаркт-зависимой артерии позволяет определить предположительное место окклюзии в соответствии с рекомендациями AHA/ACCF/HRS 2009 г.*
Указание критических значений || Расширенные возможности для ди
Указание критических значений для более быстрого оказания неотложной помощи
Указание критического значения позволяет предупредить о состояниях, требующих немедленного клинического внимания. Специалисты могут быстро принять необходимые меры, снижая тем самым время от выявления критического сердечного явления до вмешательства, например, баллонной ангиопластики.
Указание критических значений для более быстрого оказания неотложной помощи
Указание критического значения позволяет предупредить о состояниях, требующих немедленного клинического внимания. Специалисты могут быстро принять необходимые меры, снижая тем самым время от выявления критического сердечного явления до вмешательства, например, баллонной ангиопластики.
Указание критических значений для более быстрого оказания неотложной помощи
Указание критического значения позволяет предупредить о состояниях, требующих немедленного клинического внимания. Специалисты могут быстро принять необходимые меры, снижая тем самым время от выявления критического сердечного явления до вмешательства, например, баллонной ангиопластики.
Программа LeadCheck || Расширенные возможности для ди
Программа LeadCheck для предупреждения ошибок
Программа LeadCheck определяет 19 возможных ошибок расположения и полярности электродов при снятии ЭКГ.
Программа LeadCheck для предупреждения ошибок
Программа LeadCheck определяет 19 возможных ошибок расположения и полярности электродов при снятии ЭКГ.
Программа LeadCheck для предупреждения ошибок
Программа LeadCheck определяет 19 возможных ошибок расположения и полярности электродов при снятии ЭКГ.
Обновленные рекомендации || Расширенные возможности для ди
Обновленные рекомендации для поддержки стандартов высокого качества
Алгоритм учитывает обновленные руководства и рекомендации, включая AHA/ACCF/HRS 2007 г., Часть II** и AHA/ACCF/HRS 2009 г., Часть VI1 по стандартизации и интерпретации ЭКГ. Данный алгоритм совместим с несколькими изделиями Philips.***
Обновленные рекомендации для поддержки стандартов высокого качества
Алгоритм учитывает обновленные руководства и рекомендации, включая AHA/ACCF/HRS 2007 г., Часть II** и AHA/ACCF/HRS 2009 г., Часть VI1 по стандартизации и интерпретации ЭКГ. Данный алгоритм совместим с несколькими изделиями Philips.***
Обновленные рекомендации для поддержки стандартов высокого качества
Алгоритм учитывает обновленные руководства и рекомендации, включая AHA/ACCF/HRS 2007 г., Часть II** и AHA/ACCF/HRS 2009 г., Часть VI1 по стандартизации и интерпретации ЭКГ. Данный алгоритм совместим с несколькими изделиями Philips.***
Риски, связанные с продуктом
1 Американская кардиологическая ассоциация / Фонд Американского кардиологического общества / Департамент здравоохранения и реабилитационных служб
Рекомендации по стандартизации и интерпретации электрокардиограммы, часть VI: острая ишемия/инфаркт.
Журнал «Кровообращение», 2009 г., 100:e262-e270.
2 Американская кардиологическая ассоциация / Фонд Американского кардиологического общества / Департамент здравоохранения и реабилитационных служб
Рекомендации по стандартизации и интерпретации электрокардиограммы, часть II: диагностическое заключение электрокардиграфии. Журнал Американской Коллегии Кардиологии, 2007 г., 49:1128-135.
3 Алгоритм ЭКГ DXL с характеристиками и возможностями, описанными выше, доступен на кардиографах PageWriter TC70 и TC50. Алгоритм ЭКГ DXL также доступен на PageWriter TC30 и мониторе/дефибрилляторе HeartStart MRx с другим набором функций.
*Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
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