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IntelliSpace PACS Anywhere

Мобильная платформа доступа к изображениям

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Philips IntelliSpace PACS Anywhere* — удобная система распределения изображений, расширяющая доступ к системе IntelliSpace PACS Enterprise 4.4. С ее помощью сотрудники могут осуществлять просмотр клинической информации практически с любого устройства.

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Особенности
Технология iSyntax || Удобство и масштабируемость

Технология iSyntax развивается вместе с вами

Система IntelliSpace PACS Anywhere основана на технологии iSyntax и открытой архитектуре, что улучшает мобильность и производительность и дает неограниченные возможности для масштабирования.

Технология iSyntax развивается вместе с вами

Система IntelliSpace PACS Anywhere основана на технологии iSyntax и открытой архитектуре, что улучшает мобильность и производительность и дает неограниченные возможности для масштабирования.

Технология iSyntax развивается вместе с вами

Система IntelliSpace PACS Anywhere основана на технологии iSyntax и открытой архитектуре, что улучшает мобильность и производительность и дает неограниченные возможности для масштабирования.
Zero footprint || Доступ практически из любого м

Zero footprint для удобства доступа

С технологией Zero footprint на базе HTML5 специалисты могут получить доступ к изображениями практически с любых устройств**, включая компьютеры и мобильные устройства; при этом не требуется загружать и устанавливать какие-либо дополнительные программы.

Zero footprint для удобства доступа

С технологией Zero footprint на базе HTML5 специалисты могут получить доступ к изображениями практически с любых устройств**, включая компьютеры и мобильные устройства; при этом не требуется загружать и устанавливать какие-либо дополнительные программы.

Zero footprint для удобства доступа

С технологией Zero footprint на базе HTML5 специалисты могут получить доступ к изображениями практически с любых устройств**, включая компьютеры и мобильные устройства; при этом не требуется загружать и устанавливать какие-либо дополнительные программы.
Передовые возможности передачи данных || Улучшенная передача данных

Передовые возможности передачи данных для повышения эффективности рабочих процессов

Специалисты из учреждения могут просматривать исследования пациентов и диагностические отчеты, используя возможности организации рабочих процессов и передачи данных.

Передовые возможности передачи данных для повышения эффективности рабочих процессов

Специалисты из учреждения могут просматривать исследования пациентов и диагностические отчеты, используя возможности организации рабочих процессов и передачи данных.

Передовые возможности передачи данных для повышения эффективности рабочих процессов

Специалисты из учреждения могут просматривать исследования пациентов и диагностические отчеты, используя возможности организации рабочих процессов и передачи данных.
Адаптируемый интерфейс || Удобство и масштабируемость

Адаптируемый пользовательский интерфейс для различных устройств

Система IntelliSpace PACS Anywhere может приспосабливаться к устройствам, которые предоставляют доступ к ней, и предлагают адаптируемый простой и понятный пользовательский интерфейс.

Адаптируемый пользовательский интерфейс для различных устройств

Система IntelliSpace PACS Anywhere может приспосабливаться к устройствам, которые предоставляют доступ к ней, и предлагают адаптируемый простой и понятный пользовательский интерфейс.

Адаптируемый пользовательский интерфейс для различных устройств

Система IntelliSpace PACS Anywhere может приспосабливаться к устройствам, которые предоставляют доступ к ней, и предлагают адаптируемый простой и понятный пользовательский интерфейс.
Установка не требуется || Удобство и масштабируемость

Установка не требуется - экономия времени для настройки

Система IntelliSpace PACS Anywhere — неотъемлемая часть системы IntelliSpace PACS, поэтому настройка доступа, полномочий и журнала аудита будет максимально понятна для специалистов. Внедрение происходит с минимальными затратами и не требует установки ПО.

Установка не требуется - экономия времени для настройки

Система IntelliSpace PACS Anywhere — неотъемлемая часть системы IntelliSpace PACS, поэтому настройка доступа, полномочий и журнала аудита будет максимально понятна для специалистов. Внедрение происходит с минимальными затратами и не требует установки ПО.

Установка не требуется - экономия времени для настройки

Система IntelliSpace PACS Anywhere — неотъемлемая часть системы IntelliSpace PACS, поэтому настройка доступа, полномочий и журнала аудита будет максимально понятна для специалистов. Внедрение происходит с минимальными затратами и не требует установки ПО.
  • Технология iSyntax || Удобство и масштабируемость
  • Zero footprint || Доступ практически из любого м
  • Передовые возможности передачи данных || Улучшенная передача данных
  • Адаптируемый интерфейс || Удобство и масштабируемость
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Технология iSyntax || Удобство и масштабируемость

Технология iSyntax развивается вместе с вами

Система IntelliSpace PACS Anywhere основана на технологии iSyntax и открытой архитектуре, что улучшает мобильность и производительность и дает неограниченные возможности для масштабирования.

Технология iSyntax развивается вместе с вами

Система IntelliSpace PACS Anywhere основана на технологии iSyntax и открытой архитектуре, что улучшает мобильность и производительность и дает неограниченные возможности для масштабирования.

Технология iSyntax развивается вместе с вами

Система IntelliSpace PACS Anywhere основана на технологии iSyntax и открытой архитектуре, что улучшает мобильность и производительность и дает неограниченные возможности для масштабирования.
Zero footprint || Доступ практически из любого м

Zero footprint для удобства доступа

С технологией Zero footprint на базе HTML5 специалисты могут получить доступ к изображениями практически с любых устройств**, включая компьютеры и мобильные устройства; при этом не требуется загружать и устанавливать какие-либо дополнительные программы.

Zero footprint для удобства доступа

С технологией Zero footprint на базе HTML5 специалисты могут получить доступ к изображениями практически с любых устройств**, включая компьютеры и мобильные устройства; при этом не требуется загружать и устанавливать какие-либо дополнительные программы.

Zero footprint для удобства доступа

С технологией Zero footprint на базе HTML5 специалисты могут получить доступ к изображениями практически с любых устройств**, включая компьютеры и мобильные устройства; при этом не требуется загружать и устанавливать какие-либо дополнительные программы.
Передовые возможности передачи данных || Улучшенная передача данных

Передовые возможности передачи данных для повышения эффективности рабочих процессов

Специалисты из учреждения могут просматривать исследования пациентов и диагностические отчеты, используя возможности организации рабочих процессов и передачи данных.

Передовые возможности передачи данных для повышения эффективности рабочих процессов

Специалисты из учреждения могут просматривать исследования пациентов и диагностические отчеты, используя возможности организации рабочих процессов и передачи данных.

Передовые возможности передачи данных для повышения эффективности рабочих процессов

Специалисты из учреждения могут просматривать исследования пациентов и диагностические отчеты, используя возможности организации рабочих процессов и передачи данных.
Адаптируемый интерфейс || Удобство и масштабируемость

Адаптируемый пользовательский интерфейс для различных устройств

Система IntelliSpace PACS Anywhere может приспосабливаться к устройствам, которые предоставляют доступ к ней, и предлагают адаптируемый простой и понятный пользовательский интерфейс.

Адаптируемый пользовательский интерфейс для различных устройств

Система IntelliSpace PACS Anywhere может приспосабливаться к устройствам, которые предоставляют доступ к ней, и предлагают адаптируемый простой и понятный пользовательский интерфейс.

Адаптируемый пользовательский интерфейс для различных устройств

Система IntelliSpace PACS Anywhere может приспосабливаться к устройствам, которые предоставляют доступ к ней, и предлагают адаптируемый простой и понятный пользовательский интерфейс.
Установка не требуется || Удобство и масштабируемость

Установка не требуется - экономия времени для настройки

Система IntelliSpace PACS Anywhere — неотъемлемая часть системы IntelliSpace PACS, поэтому настройка доступа, полномочий и журнала аудита будет максимально понятна для специалистов. Внедрение происходит с минимальными затратами и не требует установки ПО.

Установка не требуется - экономия времени для настройки

Система IntelliSpace PACS Anywhere — неотъемлемая часть системы IntelliSpace PACS, поэтому настройка доступа, полномочий и журнала аудита будет максимально понятна для специалистов. Внедрение происходит с минимальными затратами и не требует установки ПО.

Установка не требуется - экономия времени для настройки

Система IntelliSpace PACS Anywhere — неотъемлемая часть системы IntelliSpace PACS, поэтому настройка доступа, полномочий и журнала аудита будет максимально понятна для специалистов. Внедрение происходит с минимальными затратами и не требует установки ПО.
Риски, связанные с продуктом
  • *Данное решение предназначено для просмотра данных, но не для диагностики или первичной интерпретации.
  • **Разрешение экрана мобильного устройства должно составлять не менее 1024x768.
  • *Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.

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