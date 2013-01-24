Philips IntelliSpace PACS Anywhere* — удобная система распределения изображений, расширяющая доступ к системе IntelliSpace PACS Enterprise 4.4. С ее помощью сотрудники могут осуществлять просмотр клинической информации практически с любого устройства.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.
Система IntelliSpace PACS Anywhere основана на технологии iSyntax и открытой архитектуре, что улучшает мобильность и производительность и дает неограниченные возможности для масштабирования.
Технология iSyntax развивается вместе с вами
Система IntelliSpace PACS Anywhere основана на технологии iSyntax и открытой архитектуре, что улучшает мобильность и производительность и дает неограниченные возможности для масштабирования.
Технология iSyntax развивается вместе с вами
Система IntelliSpace PACS Anywhere основана на технологии iSyntax и открытой архитектуре, что улучшает мобильность и производительность и дает неограниченные возможности для масштабирования.
Zero footprint || Доступ практически из любого м
Zero footprint для удобства доступа
С технологией Zero footprint на базе HTML5 специалисты могут получить доступ к изображениями практически с любых устройств**, включая компьютеры и мобильные устройства; при этом не требуется загружать и устанавливать какие-либо дополнительные программы.
Zero footprint для удобства доступа
С технологией Zero footprint на базе HTML5 специалисты могут получить доступ к изображениями практически с любых устройств**, включая компьютеры и мобильные устройства; при этом не требуется загружать и устанавливать какие-либо дополнительные программы.
Zero footprint для удобства доступа
С технологией Zero footprint на базе HTML5 специалисты могут получить доступ к изображениями практически с любых устройств**, включая компьютеры и мобильные устройства; при этом не требуется загружать и устанавливать какие-либо дополнительные программы.
Передовые возможности передачи данных || Улучшенная передача данных
Передовые возможности передачи данных для повышения эффективности рабочих процессов
Специалисты из учреждения могут просматривать исследования пациентов и диагностические отчеты, используя возможности организации рабочих процессов и передачи данных.
Передовые возможности передачи данных для повышения эффективности рабочих процессов
Специалисты из учреждения могут просматривать исследования пациентов и диагностические отчеты, используя возможности организации рабочих процессов и передачи данных.
Передовые возможности передачи данных для повышения эффективности рабочих процессов
Специалисты из учреждения могут просматривать исследования пациентов и диагностические отчеты, используя возможности организации рабочих процессов и передачи данных.
Адаптируемый интерфейс || Удобство и масштабируемость
Адаптируемый пользовательский интерфейс для различных устройств
Система IntelliSpace PACS Anywhere может приспосабливаться к устройствам, которые предоставляют доступ к ней, и предлагают адаптируемый простой и понятный пользовательский интерфейс.
Адаптируемый пользовательский интерфейс для различных устройств
Система IntelliSpace PACS Anywhere может приспосабливаться к устройствам, которые предоставляют доступ к ней, и предлагают адаптируемый простой и понятный пользовательский интерфейс.
Адаптируемый пользовательский интерфейс для различных устройств
Система IntelliSpace PACS Anywhere может приспосабливаться к устройствам, которые предоставляют доступ к ней, и предлагают адаптируемый простой и понятный пользовательский интерфейс.
Установка не требуется || Удобство и масштабируемость
Установка не требуется - экономия времени для настройки
Система IntelliSpace PACS Anywhere — неотъемлемая часть системы IntelliSpace PACS, поэтому настройка доступа, полномочий и журнала аудита будет максимально понятна для специалистов. Внедрение происходит с минимальными затратами и не требует установки ПО.
Установка не требуется - экономия времени для настройки
Система IntelliSpace PACS Anywhere — неотъемлемая часть системы IntelliSpace PACS, поэтому настройка доступа, полномочий и журнала аудита будет максимально понятна для специалистов. Внедрение происходит с минимальными затратами и не требует установки ПО.
Установка не требуется - экономия времени для настройки
Система IntelliSpace PACS Anywhere — неотъемлемая часть системы IntelliSpace PACS, поэтому настройка доступа, полномочий и журнала аудита будет максимально понятна для специалистов. Внедрение происходит с минимальными затратами и не требует установки ПО.
Технология iSyntax || Удобство и масштабируемость
Zero footprint || Доступ практически из любого м
Передовые возможности передачи данных || Улучшенная передача данных
Адаптируемый интерфейс || Удобство и масштабируемость
Система IntelliSpace PACS Anywhere основана на технологии iSyntax и открытой архитектуре, что улучшает мобильность и производительность и дает неограниченные возможности для масштабирования.
Технология iSyntax развивается вместе с вами
Система IntelliSpace PACS Anywhere основана на технологии iSyntax и открытой архитектуре, что улучшает мобильность и производительность и дает неограниченные возможности для масштабирования.
Технология iSyntax развивается вместе с вами
Система IntelliSpace PACS Anywhere основана на технологии iSyntax и открытой архитектуре, что улучшает мобильность и производительность и дает неограниченные возможности для масштабирования.
Zero footprint || Доступ практически из любого м
Zero footprint для удобства доступа
С технологией Zero footprint на базе HTML5 специалисты могут получить доступ к изображениями практически с любых устройств**, включая компьютеры и мобильные устройства; при этом не требуется загружать и устанавливать какие-либо дополнительные программы.
Zero footprint для удобства доступа
С технологией Zero footprint на базе HTML5 специалисты могут получить доступ к изображениями практически с любых устройств**, включая компьютеры и мобильные устройства; при этом не требуется загружать и устанавливать какие-либо дополнительные программы.
Zero footprint для удобства доступа
С технологией Zero footprint на базе HTML5 специалисты могут получить доступ к изображениями практически с любых устройств**, включая компьютеры и мобильные устройства; при этом не требуется загружать и устанавливать какие-либо дополнительные программы.
Передовые возможности передачи данных || Улучшенная передача данных
Передовые возможности передачи данных для повышения эффективности рабочих процессов
Специалисты из учреждения могут просматривать исследования пациентов и диагностические отчеты, используя возможности организации рабочих процессов и передачи данных.
Передовые возможности передачи данных для повышения эффективности рабочих процессов
Специалисты из учреждения могут просматривать исследования пациентов и диагностические отчеты, используя возможности организации рабочих процессов и передачи данных.
Передовые возможности передачи данных для повышения эффективности рабочих процессов
Специалисты из учреждения могут просматривать исследования пациентов и диагностические отчеты, используя возможности организации рабочих процессов и передачи данных.
Адаптируемый интерфейс || Удобство и масштабируемость
Адаптируемый пользовательский интерфейс для различных устройств
Система IntelliSpace PACS Anywhere может приспосабливаться к устройствам, которые предоставляют доступ к ней, и предлагают адаптируемый простой и понятный пользовательский интерфейс.
Адаптируемый пользовательский интерфейс для различных устройств
Система IntelliSpace PACS Anywhere может приспосабливаться к устройствам, которые предоставляют доступ к ней, и предлагают адаптируемый простой и понятный пользовательский интерфейс.
Адаптируемый пользовательский интерфейс для различных устройств
Система IntelliSpace PACS Anywhere может приспосабливаться к устройствам, которые предоставляют доступ к ней, и предлагают адаптируемый простой и понятный пользовательский интерфейс.
Установка не требуется || Удобство и масштабируемость
Установка не требуется - экономия времени для настройки
Система IntelliSpace PACS Anywhere — неотъемлемая часть системы IntelliSpace PACS, поэтому настройка доступа, полномочий и журнала аудита будет максимально понятна для специалистов. Внедрение происходит с минимальными затратами и не требует установки ПО.
Установка не требуется - экономия времени для настройки
Система IntelliSpace PACS Anywhere — неотъемлемая часть системы IntelliSpace PACS, поэтому настройка доступа, полномочий и журнала аудита будет максимально понятна для специалистов. Внедрение происходит с минимальными затратами и не требует установки ПО.
Установка не требуется - экономия времени для настройки
Система IntelliSpace PACS Anywhere — неотъемлемая часть системы IntelliSpace PACS, поэтому настройка доступа, полномочий и журнала аудита будет максимально понятна для специалистов. Внедрение происходит с минимальными затратами и не требует установки ПО.
Риски, связанные с продуктом
*Данное решение предназначено для просмотра данных, но не для диагностики или первичной интерпретации.
**Разрешение экрана мобильного устройства должно составлять не менее 1024x768.
*Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.