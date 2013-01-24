Объединенные системы консолидируют данные пациентов

Изображения пациентов часто хранятся в разных медицинских учреждениях и диагностических центрах — там, где они были получены. Система IntelliSpace PACS Federation предлагает совместный доступ к данным из автономных медицинских учреждений и просмотр изображений пациентов из вне зависимости от того, где и когда они были созданы.