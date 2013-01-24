Система Philips IntelliSpace PACS 4.4 представляет первое поколение «федеративных» возможностей, позволяющих медицинским учреждениям и диагностическим центрам объединить свои базы данных и создать единую среду работы с пациентами.
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Объединенные системы || Решение для ваших клинически
Объединенные системы консолидируют данные пациентов
Изображения пациентов часто хранятся в разных медицинских учреждениях и диагностических центрах — там, где они были получены. Система IntelliSpace PACS Federation предлагает совместный доступ к данным из автономных медицинских учреждений и просмотр изображений пациентов из вне зависимости от того, где и когда они были созданы.
Объединенные системы консолидируют данные пациентов
Изображения пациентов часто хранятся в разных медицинских учреждениях и диагностических центрах — там, где они были получены. Система IntelliSpace PACS Federation предлагает совместный доступ к данным из автономных медицинских учреждений и просмотр изображений пациентов из вне зависимости от того, где и когда они были созданы.
Объединенные системы консолидируют данные пациентов
Изображения пациентов часто хранятся в разных медицинских учреждениях и диагностических центрах — там, где они были получены. Система IntelliSpace PACS Federation предлагает совместный доступ к данным из автономных медицинских учреждений и просмотр изображений пациентов из вне зависимости от того, где и когда они были созданы.
Профиль PDQ || Всесторонний обмен данными
Профиль PDQ для поиска пациентов
Профиль запроса данных пациента (PDQ) позволяет отправлять некоторые элементы демографических данных пациента (например, ФИО, дату рождения и пол) в рамках запроса и получить в ответ перечень данных, максимально соответствующих запросу.
Профиль PDQ для поиска пациентов
Профиль запроса данных пациента (PDQ) позволяет отправлять некоторые элементы демографических данных пациента (например, ФИО, дату рождения и пол) в рамках запроса и получить в ответ перечень данных, максимально соответствующих запросу.
Профиль PDQ для поиска пациентов
Профиль запроса данных пациента (PDQ) позволяет отправлять некоторые элементы демографических данных пациента (например, ФИО, дату рождения и пол) в рамках запроса и получить в ответ перечень данных, максимально соответствующих запросу.
Мы готовы уже сегодня || Решение для ваших клинически
Мы готовы уже сегодня —возможности интеграции без компонентов IHE
Компания Philips осознает, что текущая потребность в возможностях интеграции опережает внедрение соответствующих новых элементов IHE. Именно поэтому мы создали компоненты для поддержки возможностей интеграции несмотря на отсутствие соответствующих компонентов IHE.
Мы готовы уже сегодня —возможности интеграции без компонентов IHE
Компания Philips осознает, что текущая потребность в возможностях интеграции опережает внедрение соответствующих новых элементов IHE. Именно поэтому мы создали компоненты для поддержки возможностей интеграции несмотря на отсутствие соответствующих компонентов IHE.
Мы готовы уже сегодня —возможности интеграции без компонентов IHE
Компания Philips осознает, что текущая потребность в возможностях интеграции опережает внедрение соответствующих новых элементов IHE. Именно поэтому мы создали компоненты для поддержки возможностей интеграции несмотря на отсутствие соответствующих компонентов IHE.
Профиль PIX || Всесторонний обмен данными
Профиль PIX для сопоставления данных пациентов
Профиль перекрестной связи идентификаторов пациентов (PIX) предполагает наличие руководителя, который поддерживает таблицу всех идентификаторов пациента. Сотрудник может отправить запрос менеджеру PIX, используя идентификатор пациента, и полученные в ответ данные будут включать в себя соответствующую информацию из всех федеративных систем.
Профиль PIX для сопоставления данных пациентов
Профиль перекрестной связи идентификаторов пациентов (PIX) предполагает наличие руководителя, который поддерживает таблицу всех идентификаторов пациента. Сотрудник может отправить запрос менеджеру PIX, используя идентификатор пациента, и полученные в ответ данные будут включать в себя соответствующую информацию из всех федеративных систем.
Профиль PIX для сопоставления данных пациентов
Профиль перекрестной связи идентификаторов пациентов (PIX) предполагает наличие руководителя, который поддерживает таблицу всех идентификаторов пациента. Сотрудник может отправить запрос менеджеру PIX, используя идентификатор пациента, и полученные в ответ данные будут включать в себя соответствующую информацию из всех федеративных систем.
Элементы IHE || Решение для ваших клинически
Элементы IHE для обмена данными
Инициатива IHE (Integrating the Healthcare Enterprise) вводит новые стандарты обмена информацией для выхода на необходимый для создания федеративной системы уровень обмена, благодаря чему возможности системы IntelliSpace PACS Federation смогут развиваться по мере разработки новых профилей.
Элементы IHE для обмена данными
Инициатива IHE (Integrating the Healthcare Enterprise) вводит новые стандарты обмена информацией для выхода на необходимый для создания федеративной системы уровень обмена, благодаря чему возможности системы IntelliSpace PACS Federation смогут развиваться по мере разработки новых профилей.
Элементы IHE для обмена данными
Инициатива IHE (Integrating the Healthcare Enterprise) вводит новые стандарты обмена информацией для выхода на необходимый для создания федеративной системы уровень обмена, благодаря чему возможности системы IntelliSpace PACS Federation смогут развиваться по мере разработки новых профилей.
Профиль XDS || Всесторонний обмен данными
Профиль XDS для поиска учреждений, где наблюдался пациент
Профиль обмена документами между медицинскими учреждениями (XDS) создает междоменный реестр и депозитарий. Демографические данные пациентов вводятся в отдельную область хранения, которая позволяет отправлять запросы вдепозитарий, чтобы определять, где побывал пациент и в каких местах хранятся исследования. Основным хранилищем исследований служит депозитарий.
Профиль XDS для поиска учреждений, где наблюдался пациент
Профиль обмена документами между медицинскими учреждениями (XDS) создает междоменный реестр и депозитарий. Демографические данные пациентов вводятся в отдельную область хранения, которая позволяет отправлять запросы вдепозитарий, чтобы определять, где побывал пациент и в каких местах хранятся исследования. Основным хранилищем исследований служит депозитарий.
Профиль XDS для поиска учреждений, где наблюдался пациент
Профиль обмена документами между медицинскими учреждениями (XDS) создает междоменный реестр и депозитарий. Демографические данные пациентов вводятся в отдельную область хранения, которая позволяет отправлять запросы вдепозитарий, чтобы определять, где побывал пациент и в каких местах хранятся исследования. Основным хранилищем исследований служит депозитарий.
Объединенные системы || Решение для ваших клинически
Профиль PDQ || Всесторонний обмен данными
Мы готовы уже сегодня || Решение для ваших клинически
Объединенные системы || Решение для ваших клинически
Объединенные системы консолидируют данные пациентов
Изображения пациентов часто хранятся в разных медицинских учреждениях и диагностических центрах — там, где они были получены. Система IntelliSpace PACS Federation предлагает совместный доступ к данным из автономных медицинских учреждений и просмотр изображений пациентов из вне зависимости от того, где и когда они были созданы.
Объединенные системы консолидируют данные пациентов
Изображения пациентов часто хранятся в разных медицинских учреждениях и диагностических центрах — там, где они были получены. Система IntelliSpace PACS Federation предлагает совместный доступ к данным из автономных медицинских учреждений и просмотр изображений пациентов из вне зависимости от того, где и когда они были созданы.
Объединенные системы консолидируют данные пациентов
Изображения пациентов часто хранятся в разных медицинских учреждениях и диагностических центрах — там, где они были получены. Система IntelliSpace PACS Federation предлагает совместный доступ к данным из автономных медицинских учреждений и просмотр изображений пациентов из вне зависимости от того, где и когда они были созданы.
Профиль PDQ || Всесторонний обмен данными
Профиль PDQ для поиска пациентов
Профиль запроса данных пациента (PDQ) позволяет отправлять некоторые элементы демографических данных пациента (например, ФИО, дату рождения и пол) в рамках запроса и получить в ответ перечень данных, максимально соответствующих запросу.
Профиль PDQ для поиска пациентов
Профиль запроса данных пациента (PDQ) позволяет отправлять некоторые элементы демографических данных пациента (например, ФИО, дату рождения и пол) в рамках запроса и получить в ответ перечень данных, максимально соответствующих запросу.
Профиль PDQ для поиска пациентов
Профиль запроса данных пациента (PDQ) позволяет отправлять некоторые элементы демографических данных пациента (например, ФИО, дату рождения и пол) в рамках запроса и получить в ответ перечень данных, максимально соответствующих запросу.
Мы готовы уже сегодня || Решение для ваших клинически
Мы готовы уже сегодня —возможности интеграции без компонентов IHE
Компания Philips осознает, что текущая потребность в возможностях интеграции опережает внедрение соответствующих новых элементов IHE. Именно поэтому мы создали компоненты для поддержки возможностей интеграции несмотря на отсутствие соответствующих компонентов IHE.
Мы готовы уже сегодня —возможности интеграции без компонентов IHE
Компания Philips осознает, что текущая потребность в возможностях интеграции опережает внедрение соответствующих новых элементов IHE. Именно поэтому мы создали компоненты для поддержки возможностей интеграции несмотря на отсутствие соответствующих компонентов IHE.
Мы готовы уже сегодня —возможности интеграции без компонентов IHE
Компания Philips осознает, что текущая потребность в возможностях интеграции опережает внедрение соответствующих новых элементов IHE. Именно поэтому мы создали компоненты для поддержки возможностей интеграции несмотря на отсутствие соответствующих компонентов IHE.
Профиль PIX || Всесторонний обмен данными
Профиль PIX для сопоставления данных пациентов
Профиль перекрестной связи идентификаторов пациентов (PIX) предполагает наличие руководителя, который поддерживает таблицу всех идентификаторов пациента. Сотрудник может отправить запрос менеджеру PIX, используя идентификатор пациента, и полученные в ответ данные будут включать в себя соответствующую информацию из всех федеративных систем.
Профиль PIX для сопоставления данных пациентов
Профиль перекрестной связи идентификаторов пациентов (PIX) предполагает наличие руководителя, который поддерживает таблицу всех идентификаторов пациента. Сотрудник может отправить запрос менеджеру PIX, используя идентификатор пациента, и полученные в ответ данные будут включать в себя соответствующую информацию из всех федеративных систем.
Профиль PIX для сопоставления данных пациентов
Профиль перекрестной связи идентификаторов пациентов (PIX) предполагает наличие руководителя, который поддерживает таблицу всех идентификаторов пациента. Сотрудник может отправить запрос менеджеру PIX, используя идентификатор пациента, и полученные в ответ данные будут включать в себя соответствующую информацию из всех федеративных систем.
Элементы IHE || Решение для ваших клинически
Элементы IHE для обмена данными
Инициатива IHE (Integrating the Healthcare Enterprise) вводит новые стандарты обмена информацией для выхода на необходимый для создания федеративной системы уровень обмена, благодаря чему возможности системы IntelliSpace PACS Federation смогут развиваться по мере разработки новых профилей.
Элементы IHE для обмена данными
Инициатива IHE (Integrating the Healthcare Enterprise) вводит новые стандарты обмена информацией для выхода на необходимый для создания федеративной системы уровень обмена, благодаря чему возможности системы IntelliSpace PACS Federation смогут развиваться по мере разработки новых профилей.
Элементы IHE для обмена данными
Инициатива IHE (Integrating the Healthcare Enterprise) вводит новые стандарты обмена информацией для выхода на необходимый для создания федеративной системы уровень обмена, благодаря чему возможности системы IntelliSpace PACS Federation смогут развиваться по мере разработки новых профилей.
Профиль XDS || Всесторонний обмен данными
Профиль XDS для поиска учреждений, где наблюдался пациент
Профиль обмена документами между медицинскими учреждениями (XDS) создает междоменный реестр и депозитарий. Демографические данные пациентов вводятся в отдельную область хранения, которая позволяет отправлять запросы вдепозитарий, чтобы определять, где побывал пациент и в каких местах хранятся исследования. Основным хранилищем исследований служит депозитарий.
Профиль XDS для поиска учреждений, где наблюдался пациент
Профиль обмена документами между медицинскими учреждениями (XDS) создает междоменный реестр и депозитарий. Демографические данные пациентов вводятся в отдельную область хранения, которая позволяет отправлять запросы вдепозитарий, чтобы определять, где побывал пациент и в каких местах хранятся исследования. Основным хранилищем исследований служит депозитарий.
Профиль XDS для поиска учреждений, где наблюдался пациент
Профиль обмена документами между медицинскими учреждениями (XDS) создает междоменный реестр и депозитарий. Демографические данные пациентов вводятся в отдельную область хранения, которая позволяет отправлять запросы вдепозитарий, чтобы определять, где побывал пациент и в каких местах хранятся исследования. Основным хранилищем исследований служит депозитарий.
Риски, связанные с продуктом
*Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.