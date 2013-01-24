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Xper Workspace

Рабочее место Xper Information Management Workspace расширяет возможности применения программных решений для расшифровки, планирования, инвентаризации и анализа данных. Оно открывает доступ к важной и полезной информации и изображениям.

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