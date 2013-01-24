Каждый вдох важен и уникален, поэтому пациентам необходим аппарат ИВЛ, повторяющий характер дыхания в независимости от их состояния. В аппаратах Philips Respironics V60 используется авто-адаптируемая технология для синхронизации работы аппарата с дыханием пациента и улучшения результатов лечения. Усовершенствованная технология обработки сигнала позволяет точно подобрать настройки, как для взрослых, так и для детей.
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Автоматическое отслеживание (Auto-Tra... || Инновационное решение для неин
Улучшенная неинвазивная вентиляция легких с Auto-Trak
Наличие авто-адаптируемой системы компенсации утечек, синхронизации с вдохом и экспираторным циклом позволяет обеспечить оптимальную синхронизацию аппарат-пациент в условиях постоянно изменяющихся утечек. Это значительно облегчает процесс наблюдения и ручную настройку аппарата у постели пациента.
Улучшенная неинвазивная вентиляция легких с Auto-Trak
Наличие авто-адаптируемой системы компенсации утечек, синхронизации с вдохом и экспираторным циклом позволяет обеспечить оптимальную синхронизацию аппарат-пациент в условиях постоянно изменяющихся утечек. Это значительно облегчает процесс наблюдения и ручную настройку аппарата у постели пациента.
Улучшенная неинвазивная вентиляция легких с Auto-Trak
Наличие авто-адаптируемой системы компенсации утечек, синхронизации с вдохом и экспираторным циклом позволяет обеспечить оптимальную синхронизацию аппарат-пациент в условиях постоянно изменяющихся утечек. Это значительно облегчает процесс наблюдения и ручную настройку аппарата у постели пациента.
Заданные настройки маски || Эффективный рабочий процесс
Заданные настройки маски позволяют экономить время
Аппарат Respironics V60 поддерживает успешную неинвазивную вентиляцию легких и повышает скорость лечения благодаря заданным настройкам больничных масок. После выбора параметров маски V60 автоматически калибрует показатели потока воздуха для улучшения мониторирования и терапии.
Заданные настройки маски позволяют экономить время
Аппарат Respironics V60 поддерживает успешную неинвазивную вентиляцию легких и повышает скорость лечения благодаря заданным настройкам больничных масок. После выбора параметров маски V60 автоматически калибрует показатели потока воздуха для улучшения мониторирования и терапии.
Заданные настройки маски позволяют экономить время
Аппарат Respironics V60 поддерживает успешную неинвазивную вентиляцию легких и повышает скорость лечения благодаря заданным настройкам больничных масок. После выбора параметров маски V60 автоматически калибрует показатели потока воздуха для улучшения мониторирования и терапии.
CPAP с C-Flex || Улучшенное качество терапии
CPAP с функцией C-Flex для повышения комфорта пациента
CPAP (постоянное положительное давление в дыхательных путях) с функцией C-flex обеспечивает три уровня снижения давления на выдохе. Данная функция позволяет улучшить качество сна и обеспечивает комфорт пациенту, повышая положительной эффект терапии.
CPAP с функцией C-Flex для повышения комфорта пациента
CPAP (постоянное положительное давление в дыхательных путях) с функцией C-flex обеспечивает три уровня снижения давления на выдохе. Данная функция позволяет улучшить качество сна и обеспечивает комфорт пациенту, повышая положительной эффект терапии.
CPAP с функцией C-Flex для повышения комфорта пациента
CPAP (постоянное положительное давление в дыхательных путях) с функцией C-flex обеспечивает три уровня снижения давления на выдохе. Данная функция позволяет улучшить качество сна и обеспечивает комфорт пациенту, повышая положительной эффект терапии.
Различные режимы лечения || Инновационное решение для неин
Несколько режимов лечения для широкого спектра пациентов
Philips Respironics V60 отвечает потребностям различных групп пациентов, включая детей. Аппарат оснащен различными режимами вентиляции, чтобы удовлетворять любым возникающим требованиям.
Несколько режимов лечения для широкого спектра пациентов
Philips Respironics V60 отвечает потребностям различных групп пациентов, включая детей. Аппарат оснащен различными режимами вентиляции, чтобы удовлетворять любым возникающим требованиям.
Несколько режимов лечения для широкого спектра пациентов
Philips Respironics V60 отвечает потребностям различных групп пациентов, включая детей. Аппарат оснащен различными режимами вентиляции, чтобы удовлетворять любым возникающим требованиям.
Большой цветной сенсорный экран || Эффективный рабочий процесс
Большой цветной сенсорный экран для простоты эксплуатации
Philips Respironics V60 оснащен цветным сенсорным экраном высокого разрешения. Высокий уровень визуализации данных облегчает работу и упрощает интерпретацию графиков.
Большой цветной сенсорный экран для простоты эксплуатации
Philips Respironics V60 оснащен цветным сенсорным экраном высокого разрешения. Высокий уровень визуализации данных облегчает работу и упрощает интерпретацию графиков.
Большой цветной сенсорный экран для простоты эксплуатации
Philips Respironics V60 оснащен цветным сенсорным экраном высокого разрешения. Высокий уровень визуализации данных облегчает работу и упрощает интерпретацию графиков.
Вентиляция с контролем по давлению (P... || Улучшенное качество терапии
Вентиляция в режиме PCV улучшает контроль
Вентиляция с контролем по давлению может использоваться в случаях, когда к дыханию пациента требуется повышенное внимание.
Вентиляция в режиме PCV улучшает контроль
Вентиляция с контролем по давлению может использоваться в случаях, когда к дыханию пациента требуется повышенное внимание.
Вентиляция в режиме PCV улучшает контроль
Вентиляция с контролем по давлению может использоваться в случаях, когда к дыханию пациента требуется повышенное внимание.
AVAPS || Инновационное решение для неин
AVAPS
Режим вентиляции AVAPS (поддержка давлением с гарантированным объемом) поддерживает заданный дыхательный объем в режиме ограничения по подавлению, что обеспечивает дополнительную уверенность в вентиляции.
AVAPS
Режим вентиляции AVAPS (поддержка давлением с гарантированным объемом) поддерживает заданный дыхательный объем в режиме ограничения по подавлению, что обеспечивает дополнительную уверенность в вентиляции.
AVAPS
Режим вентиляции AVAPS (поддержка давлением с гарантированным объемом) поддерживает заданный дыхательный объем в режиме ограничения по подавлению, что обеспечивает дополнительную уверенность в вентиляции.
Режим ожидания || Эффективный рабочий процесс
Функция режима ожидания облегчает взаимодействие врача и пациента
Уделяйте больше внимания пациенту, не отвлекаясь на ложные сигналы тревоги, благодаря режиму ожидания.
Функция режима ожидания облегчает взаимодействие врача и пациента
Уделяйте больше внимания пациенту, не отвлекаясь на ложные сигналы тревоги, благодаря режиму ожидания.
Функция режима ожидания облегчает взаимодействие врача и пациента
Уделяйте больше внимания пациенту, не отвлекаясь на ложные сигналы тревоги, благодаря режиму ожидания.
Вентиляции с положительным давлением ... || Улучшенное качество терапии
Вентиляции с положительным давлением (PPV) при изменчивом характере дыхания
В режиме PPV давление, расход и дыхательный объем, поддерживаемые аппаратом ИВЛ, определяются усилиями пациента. Аппарат ИВЛ оценивает усилия пациента, позволяя ему самостоятельно начинать и завершать дыхание, а также регистрирует изменения расхода и давления на протяжении дыхательного цикла.
Вентиляции с положительным давлением (PPV) при изменчивом характере дыхания
В режиме PPV давление, расход и дыхательный объем, поддерживаемые аппаратом ИВЛ, определяются усилиями пациента. Аппарат ИВЛ оценивает усилия пациента, позволяя ему самостоятельно начинать и завершать дыхание, а также регистрирует изменения расхода и давления на протяжении дыхательного цикла.
Вентиляции с положительным давлением (PPV) при изменчивом характере дыхания
В режиме PPV давление, расход и дыхательный объем, поддерживаемые аппаратом ИВЛ, определяются усилиями пациента. Аппарат ИВЛ оценивает усилия пациента, позволяя ему самостоятельно начинать и завершать дыхание, а также регистрирует изменения расхода и давления на протяжении дыхательного цикла.
Встроенная батарея на 6 часов работы || Эффективный рабочий процесс
Гибкость при транспортировке
Встроенная батарея на 6 часов работы для транспортировки аппарата внутри больницы.
Гибкость при транспортировке
Встроенная батарея на 6 часов работы для транспортировки аппарата внутри больницы.
Гибкость при транспортировке
Встроенная батарея на 6 часов работы для транспортировки аппарата внутри больницы.
Auto-Trak Plus || Улучшенное качество терапии
Auto-Trak Plus для индивидуальной схемы лечения
Алгоритм Auto-Trak Plus доступен в режимах S/T, PC, AVAPS и PPV и предназначен для подгруппы пациентов, которым может потребоваться индивидуальная титрация критериев активации цикла. Алгоритм синхронизации Auto-Trak Plus позволяет задавать более тонкие настройки общего алгоритма для синхронизации дыхания пациента с аппаратом ИВЛ, что необходимо для больных с очень слабыми дыхательными попытками.
Auto-Trak Plus для индивидуальной схемы лечения
Алгоритм Auto-Trak Plus доступен в режимах S/T, PC, AVAPS и PPV и предназначен для подгруппы пациентов, которым может потребоваться индивидуальная титрация критериев активации цикла. Алгоритм синхронизации Auto-Trak Plus позволяет задавать более тонкие настройки общего алгоритма для синхронизации дыхания пациента с аппаратом ИВЛ, что необходимо для больных с очень слабыми дыхательными попытками.
Auto-Trak Plus для индивидуальной схемы лечения
Алгоритм Auto-Trak Plus доступен в режимах S/T, PC, AVAPS и PPV и предназначен для подгруппы пациентов, которым может потребоваться индивидуальная титрация критериев активации цикла. Алгоритм синхронизации Auto-Trak Plus позволяет задавать более тонкие настройки общего алгоритма для синхронизации дыхания пациента с аппаратом ИВЛ, что необходимо для больных с очень слабыми дыхательными попытками.
Возможности обмена данными || Эффективный рабочий процесс
Улучшенный обмен данными
Возможности обмена данными обеспечивают совместимость с больничными системами.
Улучшенный обмен данными
Возможности обмена данными обеспечивают совместимость с больничными системами.
Улучшенный обмен данными
Возможности обмена данными обеспечивают совместимость с больничными системами.
Respi-Link || Эффективный рабочий процесс
Respi-Link* для эффективного обновления
Используя возможность удаленного подключения, можно выполнять эффективную диагностику системы и легко устанавливать обновления через Интернет.
Respi-Link* для эффективного обновления
Используя возможность удаленного подключения, можно выполнять эффективную диагностику системы и легко устанавливать обновления через Интернет.
Respi-Link* для эффективного обновления
Используя возможность удаленного подключения, можно выполнять эффективную диагностику системы и легко устанавливать обновления через Интернет.
Автоматическое отслеживание (Auto-Tra... || Инновационное решение для неин
Заданные настройки маски || Эффективный рабочий процесс
CPAP с C-Flex || Улучшенное качество терапии
Различные режимы лечения || Инновационное решение для неин
Автоматическое отслеживание (Auto-Tra... || Инновационное решение для неин
Улучшенная неинвазивная вентиляция легких с Auto-Trak
Наличие авто-адаптируемой системы компенсации утечек, синхронизации с вдохом и экспираторным циклом позволяет обеспечить оптимальную синхронизацию аппарат-пациент в условиях постоянно изменяющихся утечек. Это значительно облегчает процесс наблюдения и ручную настройку аппарата у постели пациента.
Улучшенная неинвазивная вентиляция легких с Auto-Trak
Наличие авто-адаптируемой системы компенсации утечек, синхронизации с вдохом и экспираторным циклом позволяет обеспечить оптимальную синхронизацию аппарат-пациент в условиях постоянно изменяющихся утечек. Это значительно облегчает процесс наблюдения и ручную настройку аппарата у постели пациента.
Улучшенная неинвазивная вентиляция легких с Auto-Trak
Наличие авто-адаптируемой системы компенсации утечек, синхронизации с вдохом и экспираторным циклом позволяет обеспечить оптимальную синхронизацию аппарат-пациент в условиях постоянно изменяющихся утечек. Это значительно облегчает процесс наблюдения и ручную настройку аппарата у постели пациента.
Заданные настройки маски || Эффективный рабочий процесс
Заданные настройки маски позволяют экономить время
Аппарат Respironics V60 поддерживает успешную неинвазивную вентиляцию легких и повышает скорость лечения благодаря заданным настройкам больничных масок. После выбора параметров маски V60 автоматически калибрует показатели потока воздуха для улучшения мониторирования и терапии.
Заданные настройки маски позволяют экономить время
Аппарат Respironics V60 поддерживает успешную неинвазивную вентиляцию легких и повышает скорость лечения благодаря заданным настройкам больничных масок. После выбора параметров маски V60 автоматически калибрует показатели потока воздуха для улучшения мониторирования и терапии.
Заданные настройки маски позволяют экономить время
Аппарат Respironics V60 поддерживает успешную неинвазивную вентиляцию легких и повышает скорость лечения благодаря заданным настройкам больничных масок. После выбора параметров маски V60 автоматически калибрует показатели потока воздуха для улучшения мониторирования и терапии.
CPAP с C-Flex || Улучшенное качество терапии
CPAP с функцией C-Flex для повышения комфорта пациента
CPAP (постоянное положительное давление в дыхательных путях) с функцией C-flex обеспечивает три уровня снижения давления на выдохе. Данная функция позволяет улучшить качество сна и обеспечивает комфорт пациенту, повышая положительной эффект терапии.
CPAP с функцией C-Flex для повышения комфорта пациента
CPAP (постоянное положительное давление в дыхательных путях) с функцией C-flex обеспечивает три уровня снижения давления на выдохе. Данная функция позволяет улучшить качество сна и обеспечивает комфорт пациенту, повышая положительной эффект терапии.
CPAP с функцией C-Flex для повышения комфорта пациента
CPAP (постоянное положительное давление в дыхательных путях) с функцией C-flex обеспечивает три уровня снижения давления на выдохе. Данная функция позволяет улучшить качество сна и обеспечивает комфорт пациенту, повышая положительной эффект терапии.
Различные режимы лечения || Инновационное решение для неин
Несколько режимов лечения для широкого спектра пациентов
Philips Respironics V60 отвечает потребностям различных групп пациентов, включая детей. Аппарат оснащен различными режимами вентиляции, чтобы удовлетворять любым возникающим требованиям.
Несколько режимов лечения для широкого спектра пациентов
Philips Respironics V60 отвечает потребностям различных групп пациентов, включая детей. Аппарат оснащен различными режимами вентиляции, чтобы удовлетворять любым возникающим требованиям.
Несколько режимов лечения для широкого спектра пациентов
Philips Respironics V60 отвечает потребностям различных групп пациентов, включая детей. Аппарат оснащен различными режимами вентиляции, чтобы удовлетворять любым возникающим требованиям.
Большой цветной сенсорный экран || Эффективный рабочий процесс
Большой цветной сенсорный экран для простоты эксплуатации
Philips Respironics V60 оснащен цветным сенсорным экраном высокого разрешения. Высокий уровень визуализации данных облегчает работу и упрощает интерпретацию графиков.
Большой цветной сенсорный экран для простоты эксплуатации
Philips Respironics V60 оснащен цветным сенсорным экраном высокого разрешения. Высокий уровень визуализации данных облегчает работу и упрощает интерпретацию графиков.
Большой цветной сенсорный экран для простоты эксплуатации
Philips Respironics V60 оснащен цветным сенсорным экраном высокого разрешения. Высокий уровень визуализации данных облегчает работу и упрощает интерпретацию графиков.
Вентиляция с контролем по давлению (P... || Улучшенное качество терапии
Вентиляция в режиме PCV улучшает контроль
Вентиляция с контролем по давлению может использоваться в случаях, когда к дыханию пациента требуется повышенное внимание.
Вентиляция в режиме PCV улучшает контроль
Вентиляция с контролем по давлению может использоваться в случаях, когда к дыханию пациента требуется повышенное внимание.
Вентиляция в режиме PCV улучшает контроль
Вентиляция с контролем по давлению может использоваться в случаях, когда к дыханию пациента требуется повышенное внимание.
AVAPS || Инновационное решение для неин
AVAPS
Режим вентиляции AVAPS (поддержка давлением с гарантированным объемом) поддерживает заданный дыхательный объем в режиме ограничения по подавлению, что обеспечивает дополнительную уверенность в вентиляции.
AVAPS
Режим вентиляции AVAPS (поддержка давлением с гарантированным объемом) поддерживает заданный дыхательный объем в режиме ограничения по подавлению, что обеспечивает дополнительную уверенность в вентиляции.
AVAPS
Режим вентиляции AVAPS (поддержка давлением с гарантированным объемом) поддерживает заданный дыхательный объем в режиме ограничения по подавлению, что обеспечивает дополнительную уверенность в вентиляции.
Режим ожидания || Эффективный рабочий процесс
Функция режима ожидания облегчает взаимодействие врача и пациента
Уделяйте больше внимания пациенту, не отвлекаясь на ложные сигналы тревоги, благодаря режиму ожидания.
Функция режима ожидания облегчает взаимодействие врача и пациента
Уделяйте больше внимания пациенту, не отвлекаясь на ложные сигналы тревоги, благодаря режиму ожидания.
Функция режима ожидания облегчает взаимодействие врача и пациента
Уделяйте больше внимания пациенту, не отвлекаясь на ложные сигналы тревоги, благодаря режиму ожидания.
Вентиляции с положительным давлением ... || Улучшенное качество терапии
Вентиляции с положительным давлением (PPV) при изменчивом характере дыхания
В режиме PPV давление, расход и дыхательный объем, поддерживаемые аппаратом ИВЛ, определяются усилиями пациента. Аппарат ИВЛ оценивает усилия пациента, позволяя ему самостоятельно начинать и завершать дыхание, а также регистрирует изменения расхода и давления на протяжении дыхательного цикла.
Вентиляции с положительным давлением (PPV) при изменчивом характере дыхания
В режиме PPV давление, расход и дыхательный объем, поддерживаемые аппаратом ИВЛ, определяются усилиями пациента. Аппарат ИВЛ оценивает усилия пациента, позволяя ему самостоятельно начинать и завершать дыхание, а также регистрирует изменения расхода и давления на протяжении дыхательного цикла.
Вентиляции с положительным давлением (PPV) при изменчивом характере дыхания
В режиме PPV давление, расход и дыхательный объем, поддерживаемые аппаратом ИВЛ, определяются усилиями пациента. Аппарат ИВЛ оценивает усилия пациента, позволяя ему самостоятельно начинать и завершать дыхание, а также регистрирует изменения расхода и давления на протяжении дыхательного цикла.
Встроенная батарея на 6 часов работы || Эффективный рабочий процесс
Гибкость при транспортировке
Встроенная батарея на 6 часов работы для транспортировки аппарата внутри больницы.
Гибкость при транспортировке
Встроенная батарея на 6 часов работы для транспортировки аппарата внутри больницы.
Гибкость при транспортировке
Встроенная батарея на 6 часов работы для транспортировки аппарата внутри больницы.
Auto-Trak Plus || Улучшенное качество терапии
Auto-Trak Plus для индивидуальной схемы лечения
Алгоритм Auto-Trak Plus доступен в режимах S/T, PC, AVAPS и PPV и предназначен для подгруппы пациентов, которым может потребоваться индивидуальная титрация критериев активации цикла. Алгоритм синхронизации Auto-Trak Plus позволяет задавать более тонкие настройки общего алгоритма для синхронизации дыхания пациента с аппаратом ИВЛ, что необходимо для больных с очень слабыми дыхательными попытками.
Auto-Trak Plus для индивидуальной схемы лечения
Алгоритм Auto-Trak Plus доступен в режимах S/T, PC, AVAPS и PPV и предназначен для подгруппы пациентов, которым может потребоваться индивидуальная титрация критериев активации цикла. Алгоритм синхронизации Auto-Trak Plus позволяет задавать более тонкие настройки общего алгоритма для синхронизации дыхания пациента с аппаратом ИВЛ, что необходимо для больных с очень слабыми дыхательными попытками.
Auto-Trak Plus для индивидуальной схемы лечения
Алгоритм Auto-Trak Plus доступен в режимах S/T, PC, AVAPS и PPV и предназначен для подгруппы пациентов, которым может потребоваться индивидуальная титрация критериев активации цикла. Алгоритм синхронизации Auto-Trak Plus позволяет задавать более тонкие настройки общего алгоритма для синхронизации дыхания пациента с аппаратом ИВЛ, что необходимо для больных с очень слабыми дыхательными попытками.
Возможности обмена данными || Эффективный рабочий процесс
Улучшенный обмен данными
Возможности обмена данными обеспечивают совместимость с больничными системами.
Улучшенный обмен данными
Возможности обмена данными обеспечивают совместимость с больничными системами.
Улучшенный обмен данными
Возможности обмена данными обеспечивают совместимость с больничными системами.
Respi-Link || Эффективный рабочий процесс
Respi-Link* для эффективного обновления
Используя возможность удаленного подключения, можно выполнять эффективную диагностику системы и легко устанавливать обновления через Интернет.
Respi-Link* для эффективного обновления
Используя возможность удаленного подключения, можно выполнять эффективную диагностику системы и легко устанавливать обновления через Интернет.
Respi-Link* для эффективного обновления
Используя возможность удаленного подключения, можно выполнять эффективную диагностику системы и легко устанавливать обновления через Интернет.
технические характеристики
Общее
Общее
Диапазон давления кислорода на входе
276 - 600 кПА (40 - 87 фунтов на кв. дюйм)
Соответствие
Дети (≥ 20 кг) и взрослые
Масса с дополнительной батареей
10,9 кг (24 фунта)
Масса без дополнительной батареи
10,0 кг (22 фунта)
Размеры
33,7 см В x 39,4 см Ш x 42,9 см Г (13,3"В x 15,5" Ш x 16,5" Г)
Настройки
Настройки
C-Flex
Откл., 1 - 3
IPAP
4 - 40 cm H₂O
Напряжение переменного тока
100 - 240 VAC
CPAP
4 - 25 cm H₂O
Частота переменного тока
50 - 60 Гц
EPAP
4 - 25 cm H₂O
Макс. P (максимальный предел давления PPV)
5 - 40 cm H₂O
Мощность переменного тока
300 V·A
Время работы от батареи
6 часов в нормальных условиях
Максимальное давление (максимальное IPAP при AVAPS)
6 - 40 cm H₂O
Время вдоха
0,30 - 3,00 с.
Минимальное давление (максимальное IPAP при AVAPS)
5 - 30 cm H₂O
Процент кислорода
21 - 100 %
Время подготовки к работе
Откл., 5 - 45 мин.
Частота дыхания
4 - 60 уд/мин.
Время повышения
1 - 5
Запуск и цикл
Автоматическая адаптация (Auto-Trak) или Auto-Trak Plus (дополнительно). Запуск: норма, +1 - +7. Цикл: -2, -1, норма, +1 - +6
Целевой дыхательный объем AVAPS
200 - 2000 мл BTPS
Макс. E
0 - 100 см H2O/л
Макс. R
0 - 50 см H2O/л/с
Вентиляция с пропорциональным давлением, %
0 - 100 %
Макс. V (максимальный предел объема PPV)
200 - 3500 Мл
Данные пациента
Данные пациента
Фаза дыхания / индикатор триггера
Спонтанное, по времени, выдох
PIP
0 - 50 cm H₂O
Пациент/общая утечка
0 - 200 л/мин BTPS
Триггер пациента
0 - 100 %
Частота дыхания
0 - 90 уд/мин.
Ti/Ttot
0 - 91 %
Минутный объем
0 - 99,0 л/мин BTPS
Дыхательный объем
0 - 3000 мл BTPS
Окно графика
Окно графика
График давления
0 - 50 cm H₂O
График потока
240-2401 /мин btps
График объема
0 - 3 500 мл btps
Настраиваемый диапазон тревоги
Настраиваемый диапазон тревоги
Hi Rate (тревога при высокой частоте дыхания)
5 - 90 уд/мин
Lo Rate (тревога при низкой частоте дыхания)
1 - 89 уд/мин
Hi Vr (тревога при высоком дыхательном объеме)
200 - 3 500 Мл
Lo Vr (тревога при низком дыхательном объеме)
ОТКЛ - 1 500 Мл
HIP (тревога при высоком давлении на вдохе)
5 - 50 cm H₂O
LIP T (тревога при малом времени задержки давления на вдохе)
*Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.