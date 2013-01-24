Ключевые слова для поиска

Respironics V60

Аппарат для неинвазивной вентиляции легких

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Каждый вдох важен и уникален, поэтому пациентам необходим аппарат ИВЛ, повторяющий характер дыхания в независимости от их состояния. В аппаратах Philips Respironics V60 используется авто-адаптируемая технология для синхронизации работы аппарата с дыханием пациента и улучшения результатов лечения. Усовершенствованная технология обработки сигнала позволяет точно подобрать настройки, как для взрослых, так и для детей.

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Особенности
Автоматическое отслеживание (Auto-Tra... || Инновационное решение для неин

Улучшенная неинвазивная вентиляция легких с Auto-Trak

Наличие авто-адаптируемой системы компенсации утечек, синхронизации с вдохом и экспираторным циклом позволяет обеспечить оптимальную синхронизацию аппарат-пациент в условиях постоянно изменяющихся утечек. Это значительно облегчает процесс наблюдения и ручную настройку аппарата у постели пациента.

Улучшенная неинвазивная вентиляция легких с Auto-Trak

Наличие авто-адаптируемой системы компенсации утечек, синхронизации с вдохом и экспираторным циклом позволяет обеспечить оптимальную синхронизацию аппарат-пациент в условиях постоянно изменяющихся утечек. Это значительно облегчает процесс наблюдения и ручную настройку аппарата у постели пациента.

Улучшенная неинвазивная вентиляция легких с Auto-Trak

Наличие авто-адаптируемой системы компенсации утечек, синхронизации с вдохом и экспираторным циклом позволяет обеспечить оптимальную синхронизацию аппарат-пациент в условиях постоянно изменяющихся утечек. Это значительно облегчает процесс наблюдения и ручную настройку аппарата у постели пациента.
Заданные настройки маски || Эффективный рабочий процесс

Заданные настройки маски позволяют экономить время

Аппарат Respironics V60 поддерживает успешную неинвазивную вентиляцию легких и повышает скорость лечения благодаря заданным настройкам больничных масок. После выбора параметров маски V60 автоматически калибрует показатели потока воздуха для улучшения мониторирования и терапии.

Заданные настройки маски позволяют экономить время

Аппарат Respironics V60 поддерживает успешную неинвазивную вентиляцию легких и повышает скорость лечения благодаря заданным настройкам больничных масок. После выбора параметров маски V60 автоматически калибрует показатели потока воздуха для улучшения мониторирования и терапии.

Заданные настройки маски позволяют экономить время

Аппарат Respironics V60 поддерживает успешную неинвазивную вентиляцию легких и повышает скорость лечения благодаря заданным настройкам больничных масок. После выбора параметров маски V60 автоматически калибрует показатели потока воздуха для улучшения мониторирования и терапии.
CPAP с C-Flex || Улучшенное качество терапии

CPAP с функцией C-Flex для повышения комфорта пациента

CPAP (постоянное положительное давление в дыхательных путях) с функцией C-flex обеспечивает три уровня снижения давления на выдохе. Данная функция позволяет улучшить качество сна и обеспечивает комфорт пациенту, повышая положительной эффект терапии.

CPAP с функцией C-Flex для повышения комфорта пациента

CPAP (постоянное положительное давление в дыхательных путях) с функцией C-flex обеспечивает три уровня снижения давления на выдохе. Данная функция позволяет улучшить качество сна и обеспечивает комфорт пациенту, повышая положительной эффект терапии.

CPAP с функцией C-Flex для повышения комфорта пациента

CPAP (постоянное положительное давление в дыхательных путях) с функцией C-flex обеспечивает три уровня снижения давления на выдохе. Данная функция позволяет улучшить качество сна и обеспечивает комфорт пациенту, повышая положительной эффект терапии.
Различные режимы лечения || Инновационное решение для неин

Несколько режимов лечения для широкого спектра пациентов

Philips Respironics V60 отвечает потребностям различных групп пациентов, включая детей. Аппарат оснащен различными режимами вентиляции, чтобы удовлетворять любым возникающим требованиям.

Несколько режимов лечения для широкого спектра пациентов

Philips Respironics V60 отвечает потребностям различных групп пациентов, включая детей. Аппарат оснащен различными режимами вентиляции, чтобы удовлетворять любым возникающим требованиям.

Несколько режимов лечения для широкого спектра пациентов

Philips Respironics V60 отвечает потребностям различных групп пациентов, включая детей. Аппарат оснащен различными режимами вентиляции, чтобы удовлетворять любым возникающим требованиям.
Большой цветной сенсорный экран || Эффективный рабочий процесс

Большой цветной сенсорный экран для простоты эксплуатации

Philips Respironics V60 оснащен цветным сенсорным экраном высокого разрешения. Высокий уровень визуализации данных облегчает работу и упрощает интерпретацию графиков.

Большой цветной сенсорный экран для простоты эксплуатации

Philips Respironics V60 оснащен цветным сенсорным экраном высокого разрешения. Высокий уровень визуализации данных облегчает работу и упрощает интерпретацию графиков.

Большой цветной сенсорный экран для простоты эксплуатации

Philips Respironics V60 оснащен цветным сенсорным экраном высокого разрешения. Высокий уровень визуализации данных облегчает работу и упрощает интерпретацию графиков.
Вентиляция с контролем по давлению (P... || Улучшенное качество терапии

Вентиляция в режиме PCV улучшает контроль

Вентиляция с контролем по давлению может использоваться в случаях, когда к дыханию пациента требуется повышенное внимание.

Вентиляция в режиме PCV улучшает контроль

Вентиляция с контролем по давлению может использоваться в случаях, когда к дыханию пациента требуется повышенное внимание.

Вентиляция в режиме PCV улучшает контроль

Вентиляция с контролем по давлению может использоваться в случаях, когда к дыханию пациента требуется повышенное внимание.
AVAPS || Инновационное решение для неин

AVAPS

Режим вентиляции AVAPS (поддержка давлением с гарантированным объемом) поддерживает заданный дыхательный объем в режиме ограничения по подавлению, что обеспечивает дополнительную уверенность в вентиляции.

AVAPS

Режим вентиляции AVAPS (поддержка давлением с гарантированным объемом) поддерживает заданный дыхательный объем в режиме ограничения по подавлению, что обеспечивает дополнительную уверенность в вентиляции.

AVAPS

Режим вентиляции AVAPS (поддержка давлением с гарантированным объемом) поддерживает заданный дыхательный объем в режиме ограничения по подавлению, что обеспечивает дополнительную уверенность в вентиляции.
Режим ожидания || Эффективный рабочий процесс

Функция режима ожидания облегчает взаимодействие врача и пациента

Уделяйте больше внимания пациенту, не отвлекаясь на ложные сигналы тревоги, благодаря режиму ожидания.

Функция режима ожидания облегчает взаимодействие врача и пациента

Уделяйте больше внимания пациенту, не отвлекаясь на ложные сигналы тревоги, благодаря режиму ожидания.

Функция режима ожидания облегчает взаимодействие врача и пациента

Уделяйте больше внимания пациенту, не отвлекаясь на ложные сигналы тревоги, благодаря режиму ожидания.
Вентиляции с положительным давлением ... || Улучшенное качество терапии

Вентиляции с положительным давлением (PPV) при изменчивом характере дыхания

В режиме PPV давление, расход и дыхательный объем, поддерживаемые аппаратом ИВЛ, определяются усилиями пациента. Аппарат ИВЛ оценивает усилия пациента, позволяя ему самостоятельно начинать и завершать дыхание, а также регистрирует изменения расхода и давления на протяжении дыхательного цикла.

Вентиляции с положительным давлением (PPV) при изменчивом характере дыхания

В режиме PPV давление, расход и дыхательный объем, поддерживаемые аппаратом ИВЛ, определяются усилиями пациента. Аппарат ИВЛ оценивает усилия пациента, позволяя ему самостоятельно начинать и завершать дыхание, а также регистрирует изменения расхода и давления на протяжении дыхательного цикла.

Вентиляции с положительным давлением (PPV) при изменчивом характере дыхания

В режиме PPV давление, расход и дыхательный объем, поддерживаемые аппаратом ИВЛ, определяются усилиями пациента. Аппарат ИВЛ оценивает усилия пациента, позволяя ему самостоятельно начинать и завершать дыхание, а также регистрирует изменения расхода и давления на протяжении дыхательного цикла.
Встроенная батарея на 6 часов работы || Эффективный рабочий процесс

Гибкость при транспортировке

Встроенная батарея на 6 часов работы для транспортировки аппарата внутри больницы.

Гибкость при транспортировке

Встроенная батарея на 6 часов работы для транспортировки аппарата внутри больницы.

Гибкость при транспортировке

Встроенная батарея на 6 часов работы для транспортировки аппарата внутри больницы.
Auto-Trak Plus || Улучшенное качество терапии

Auto-Trak Plus для индивидуальной схемы лечения

Алгоритм Auto-Trak Plus доступен в режимах S/T, PC, AVAPS и PPV и предназначен для подгруппы пациентов, которым может потребоваться индивидуальная титрация критериев активации цикла. Алгоритм синхронизации Auto-Trak Plus позволяет задавать более тонкие настройки общего алгоритма для синхронизации дыхания пациента с аппаратом ИВЛ, что необходимо для больных с очень слабыми дыхательными попытками.

Auto-Trak Plus для индивидуальной схемы лечения

Алгоритм Auto-Trak Plus доступен в режимах S/T, PC, AVAPS и PPV и предназначен для подгруппы пациентов, которым может потребоваться индивидуальная титрация критериев активации цикла. Алгоритм синхронизации Auto-Trak Plus позволяет задавать более тонкие настройки общего алгоритма для синхронизации дыхания пациента с аппаратом ИВЛ, что необходимо для больных с очень слабыми дыхательными попытками.

Auto-Trak Plus для индивидуальной схемы лечения

Алгоритм Auto-Trak Plus доступен в режимах S/T, PC, AVAPS и PPV и предназначен для подгруппы пациентов, которым может потребоваться индивидуальная титрация критериев активации цикла. Алгоритм синхронизации Auto-Trak Plus позволяет задавать более тонкие настройки общего алгоритма для синхронизации дыхания пациента с аппаратом ИВЛ, что необходимо для больных с очень слабыми дыхательными попытками.
Возможности обмена данными || Эффективный рабочий процесс

Улучшенный обмен данными

Возможности обмена данными обеспечивают совместимость с больничными системами.

Улучшенный обмен данными

Возможности обмена данными обеспечивают совместимость с больничными системами.

Улучшенный обмен данными

Возможности обмена данными обеспечивают совместимость с больничными системами.
Respi-Link || Эффективный рабочий процесс

Respi-Link* для эффективного обновления

Используя возможность удаленного подключения, можно выполнять эффективную диагностику системы и легко устанавливать обновления через Интернет.

Respi-Link* для эффективного обновления

Используя возможность удаленного подключения, можно выполнять эффективную диагностику системы и легко устанавливать обновления через Интернет.

Respi-Link* для эффективного обновления

Используя возможность удаленного подключения, можно выполнять эффективную диагностику системы и легко устанавливать обновления через Интернет.
  • Автоматическое отслеживание (Auto-Tra... || Инновационное решение для неин
  • Заданные настройки маски || Эффективный рабочий процесс
  • CPAP с C-Flex || Улучшенное качество терапии
  • Различные режимы лечения || Инновационное решение для неин
Посмотреть все особенности
Автоматическое отслеживание (Auto-Tra... || Инновационное решение для неин

Улучшенная неинвазивная вентиляция легких с Auto-Trak

Наличие авто-адаптируемой системы компенсации утечек, синхронизации с вдохом и экспираторным циклом позволяет обеспечить оптимальную синхронизацию аппарат-пациент в условиях постоянно изменяющихся утечек. Это значительно облегчает процесс наблюдения и ручную настройку аппарата у постели пациента.

Улучшенная неинвазивная вентиляция легких с Auto-Trak

Наличие авто-адаптируемой системы компенсации утечек, синхронизации с вдохом и экспираторным циклом позволяет обеспечить оптимальную синхронизацию аппарат-пациент в условиях постоянно изменяющихся утечек. Это значительно облегчает процесс наблюдения и ручную настройку аппарата у постели пациента.

Улучшенная неинвазивная вентиляция легких с Auto-Trak

Наличие авто-адаптируемой системы компенсации утечек, синхронизации с вдохом и экспираторным циклом позволяет обеспечить оптимальную синхронизацию аппарат-пациент в условиях постоянно изменяющихся утечек. Это значительно облегчает процесс наблюдения и ручную настройку аппарата у постели пациента.
Заданные настройки маски || Эффективный рабочий процесс

Заданные настройки маски позволяют экономить время

Аппарат Respironics V60 поддерживает успешную неинвазивную вентиляцию легких и повышает скорость лечения благодаря заданным настройкам больничных масок. После выбора параметров маски V60 автоматически калибрует показатели потока воздуха для улучшения мониторирования и терапии.

Заданные настройки маски позволяют экономить время

Аппарат Respironics V60 поддерживает успешную неинвазивную вентиляцию легких и повышает скорость лечения благодаря заданным настройкам больничных масок. После выбора параметров маски V60 автоматически калибрует показатели потока воздуха для улучшения мониторирования и терапии.

Заданные настройки маски позволяют экономить время

Аппарат Respironics V60 поддерживает успешную неинвазивную вентиляцию легких и повышает скорость лечения благодаря заданным настройкам больничных масок. После выбора параметров маски V60 автоматически калибрует показатели потока воздуха для улучшения мониторирования и терапии.
CPAP с C-Flex || Улучшенное качество терапии

CPAP с функцией C-Flex для повышения комфорта пациента

CPAP (постоянное положительное давление в дыхательных путях) с функцией C-flex обеспечивает три уровня снижения давления на выдохе. Данная функция позволяет улучшить качество сна и обеспечивает комфорт пациенту, повышая положительной эффект терапии.

CPAP с функцией C-Flex для повышения комфорта пациента

CPAP (постоянное положительное давление в дыхательных путях) с функцией C-flex обеспечивает три уровня снижения давления на выдохе. Данная функция позволяет улучшить качество сна и обеспечивает комфорт пациенту, повышая положительной эффект терапии.

CPAP с функцией C-Flex для повышения комфорта пациента

CPAP (постоянное положительное давление в дыхательных путях) с функцией C-flex обеспечивает три уровня снижения давления на выдохе. Данная функция позволяет улучшить качество сна и обеспечивает комфорт пациенту, повышая положительной эффект терапии.
Различные режимы лечения || Инновационное решение для неин

Несколько режимов лечения для широкого спектра пациентов

Philips Respironics V60 отвечает потребностям различных групп пациентов, включая детей. Аппарат оснащен различными режимами вентиляции, чтобы удовлетворять любым возникающим требованиям.

Несколько режимов лечения для широкого спектра пациентов

Philips Respironics V60 отвечает потребностям различных групп пациентов, включая детей. Аппарат оснащен различными режимами вентиляции, чтобы удовлетворять любым возникающим требованиям.

Несколько режимов лечения для широкого спектра пациентов

Philips Respironics V60 отвечает потребностям различных групп пациентов, включая детей. Аппарат оснащен различными режимами вентиляции, чтобы удовлетворять любым возникающим требованиям.
Большой цветной сенсорный экран || Эффективный рабочий процесс

Большой цветной сенсорный экран для простоты эксплуатации

Philips Respironics V60 оснащен цветным сенсорным экраном высокого разрешения. Высокий уровень визуализации данных облегчает работу и упрощает интерпретацию графиков.

Большой цветной сенсорный экран для простоты эксплуатации

Philips Respironics V60 оснащен цветным сенсорным экраном высокого разрешения. Высокий уровень визуализации данных облегчает работу и упрощает интерпретацию графиков.

Большой цветной сенсорный экран для простоты эксплуатации

Philips Respironics V60 оснащен цветным сенсорным экраном высокого разрешения. Высокий уровень визуализации данных облегчает работу и упрощает интерпретацию графиков.
Вентиляция с контролем по давлению (P... || Улучшенное качество терапии

Вентиляция в режиме PCV улучшает контроль

Вентиляция с контролем по давлению может использоваться в случаях, когда к дыханию пациента требуется повышенное внимание.

Вентиляция в режиме PCV улучшает контроль

Вентиляция с контролем по давлению может использоваться в случаях, когда к дыханию пациента требуется повышенное внимание.

Вентиляция в режиме PCV улучшает контроль

Вентиляция с контролем по давлению может использоваться в случаях, когда к дыханию пациента требуется повышенное внимание.
AVAPS || Инновационное решение для неин

AVAPS

Режим вентиляции AVAPS (поддержка давлением с гарантированным объемом) поддерживает заданный дыхательный объем в режиме ограничения по подавлению, что обеспечивает дополнительную уверенность в вентиляции.

AVAPS

Режим вентиляции AVAPS (поддержка давлением с гарантированным объемом) поддерживает заданный дыхательный объем в режиме ограничения по подавлению, что обеспечивает дополнительную уверенность в вентиляции.

AVAPS

Режим вентиляции AVAPS (поддержка давлением с гарантированным объемом) поддерживает заданный дыхательный объем в режиме ограничения по подавлению, что обеспечивает дополнительную уверенность в вентиляции.
Режим ожидания || Эффективный рабочий процесс

Функция режима ожидания облегчает взаимодействие врача и пациента

Уделяйте больше внимания пациенту, не отвлекаясь на ложные сигналы тревоги, благодаря режиму ожидания.

Функция режима ожидания облегчает взаимодействие врача и пациента

Уделяйте больше внимания пациенту, не отвлекаясь на ложные сигналы тревоги, благодаря режиму ожидания.

Функция режима ожидания облегчает взаимодействие врача и пациента

Уделяйте больше внимания пациенту, не отвлекаясь на ложные сигналы тревоги, благодаря режиму ожидания.
Вентиляции с положительным давлением ... || Улучшенное качество терапии

Вентиляции с положительным давлением (PPV) при изменчивом характере дыхания

В режиме PPV давление, расход и дыхательный объем, поддерживаемые аппаратом ИВЛ, определяются усилиями пациента. Аппарат ИВЛ оценивает усилия пациента, позволяя ему самостоятельно начинать и завершать дыхание, а также регистрирует изменения расхода и давления на протяжении дыхательного цикла.

Вентиляции с положительным давлением (PPV) при изменчивом характере дыхания

В режиме PPV давление, расход и дыхательный объем, поддерживаемые аппаратом ИВЛ, определяются усилиями пациента. Аппарат ИВЛ оценивает усилия пациента, позволяя ему самостоятельно начинать и завершать дыхание, а также регистрирует изменения расхода и давления на протяжении дыхательного цикла.

Вентиляции с положительным давлением (PPV) при изменчивом характере дыхания

В режиме PPV давление, расход и дыхательный объем, поддерживаемые аппаратом ИВЛ, определяются усилиями пациента. Аппарат ИВЛ оценивает усилия пациента, позволяя ему самостоятельно начинать и завершать дыхание, а также регистрирует изменения расхода и давления на протяжении дыхательного цикла.
Встроенная батарея на 6 часов работы || Эффективный рабочий процесс

Гибкость при транспортировке

Встроенная батарея на 6 часов работы для транспортировки аппарата внутри больницы.

Гибкость при транспортировке

Встроенная батарея на 6 часов работы для транспортировки аппарата внутри больницы.

Гибкость при транспортировке

Встроенная батарея на 6 часов работы для транспортировки аппарата внутри больницы.
Auto-Trak Plus || Улучшенное качество терапии

Auto-Trak Plus для индивидуальной схемы лечения

Алгоритм Auto-Trak Plus доступен в режимах S/T, PC, AVAPS и PPV и предназначен для подгруппы пациентов, которым может потребоваться индивидуальная титрация критериев активации цикла. Алгоритм синхронизации Auto-Trak Plus позволяет задавать более тонкие настройки общего алгоритма для синхронизации дыхания пациента с аппаратом ИВЛ, что необходимо для больных с очень слабыми дыхательными попытками.

Auto-Trak Plus для индивидуальной схемы лечения

Алгоритм Auto-Trak Plus доступен в режимах S/T, PC, AVAPS и PPV и предназначен для подгруппы пациентов, которым может потребоваться индивидуальная титрация критериев активации цикла. Алгоритм синхронизации Auto-Trak Plus позволяет задавать более тонкие настройки общего алгоритма для синхронизации дыхания пациента с аппаратом ИВЛ, что необходимо для больных с очень слабыми дыхательными попытками.

Auto-Trak Plus для индивидуальной схемы лечения

Алгоритм Auto-Trak Plus доступен в режимах S/T, PC, AVAPS и PPV и предназначен для подгруппы пациентов, которым может потребоваться индивидуальная титрация критериев активации цикла. Алгоритм синхронизации Auto-Trak Plus позволяет задавать более тонкие настройки общего алгоритма для синхронизации дыхания пациента с аппаратом ИВЛ, что необходимо для больных с очень слабыми дыхательными попытками.
Возможности обмена данными || Эффективный рабочий процесс

Улучшенный обмен данными

Возможности обмена данными обеспечивают совместимость с больничными системами.

Улучшенный обмен данными

Возможности обмена данными обеспечивают совместимость с больничными системами.

Улучшенный обмен данными

Возможности обмена данными обеспечивают совместимость с больничными системами.
Respi-Link || Эффективный рабочий процесс

Respi-Link* для эффективного обновления

Используя возможность удаленного подключения, можно выполнять эффективную диагностику системы и легко устанавливать обновления через Интернет.

Respi-Link* для эффективного обновления

Используя возможность удаленного подключения, можно выполнять эффективную диагностику системы и легко устанавливать обновления через Интернет.

Respi-Link* для эффективного обновления

Используя возможность удаленного подключения, можно выполнять эффективную диагностику системы и легко устанавливать обновления через Интернет.

технические характеристики

Общее
Общее
Диапазон давления кислорода на входе
  • 276 - 600 кПА (40 - 87 фунтов на кв. дюйм)
Соответствие
  • Дети (≥ 20 кг) и взрослые
Масса с дополнительной батареей
  • 10,9 кг (24 фунта)
Масса без дополнительной батареи
  • 10,0 кг (22 фунта)
Размеры
  • 33,7 см В x 39,4 см Ш x 42,9 см Г (13,3"В x 15,5" Ш x 16,5" Г)
Настройки
Настройки
C-Flex
  • Откл., 1 - 3
IPAP
  • 4 - 40 cm H₂O
Напряжение переменного тока
  • 100 - 240 VAC
CPAP
  • 4 - 25 cm H₂O
Частота переменного тока
  • 50 - 60 Гц
EPAP
  • 4 - 25 cm H₂O
Макс. P (максимальный предел давления PPV)
  • 5 - 40 cm H₂O
Мощность переменного тока
  • 300 V·A
Время работы от батареи
  • 6 часов в нормальных условиях
Максимальное давление (максимальное IPAP при AVAPS)
  • 6 - 40 cm H₂O
Время вдоха
  • 0,30 - 3,00 с.
Минимальное давление (максимальное IPAP при AVAPS)
  • 5 - 30 cm H₂O
Процент кислорода
  • 21 - 100 %
Время подготовки к работе
  • Откл., 5 - 45 мин.
Частота дыхания
  • 4 - 60 уд/мин.
Время повышения
  • 1 - 5
Запуск и цикл
  • Автоматическая адаптация (Auto-Trak) или Auto-Trak Plus (дополнительно). Запуск: норма, +1 - +7. Цикл: -2, -1, норма, +1 - +6
Целевой дыхательный объем AVAPS
  • 200 - 2000 мл BTPS
Макс. E
  • 0 - 100 см H2O/л
Макс. R
  • 0 - 50 см H2O/л/с
Вентиляция с пропорциональным давлением, %
  • 0 - 100 %
Макс. V (максимальный предел объема PPV)
  • 200 - 3500 Мл
Данные пациента
Данные пациента
Фаза дыхания / индикатор триггера
  • Спонтанное, по времени, выдох
PIP
  • 0 - 50 cm H₂O
Пациент/общая утечка
  • 0 - 200 л/мин BTPS
Триггер пациента
  • 0 - 100 %
Частота дыхания
  • 0 - 90 уд/мин.
Ti/Ttot
  • 0 - 91 %
Минутный объем
  • 0 - 99,0 л/мин BTPS
Дыхательный объем
  • 0 - 3000 мл BTPS
Окно графика
Окно графика
График давления
  • 0 - 50 cm H₂O
График потока
  • 240-2401 /мин btps
График объема
  • 0 - 3 500 мл btps
Настраиваемый диапазон тревоги
Настраиваемый диапазон тревоги
Hi Rate (тревога при высокой частоте дыхания)
  • 5 - 90 уд/мин
Lo Rate (тревога при низкой частоте дыхания)
  • 1 - 89 уд/мин
Hi Vr (тревога при высоком дыхательном объеме)
  • 200 - 3 500 Мл
Lo Vr (тревога при низком дыхательном объеме)
  • ОТКЛ - 1 500 Мл
HIP (тревога при высоком давлении на вдохе)
  • 5 - 50 cm H₂O
LIP T (тревога при малом времени задержки давления на вдохе)
  • 5 - 60 с.
LIP (тревога при низком давлении на вдохе)
  • ОТКЛ, 1 - 40 cm H₂O
Lo VE (тревога при низкой минутной вентиляции)
  • ОТКЛ, 0,1 - 991 /мин
Общее
Общее
Диапазон давления кислорода на входе
  • 276 - 600 кПА (40 - 87 фунтов на кв. дюйм)
Соответствие
  • Дети (≥ 20 кг) и взрослые
Настройки
Настройки
C-Flex
  • Откл., 1 - 3
IPAP
  • 4 - 40 cm H₂O
Посмотреть все характеристики
Общее
Общее
Диапазон давления кислорода на входе
  • 276 - 600 кПА (40 - 87 фунтов на кв. дюйм)
Соответствие
  • Дети (≥ 20 кг) и взрослые
Масса с дополнительной батареей
  • 10,9 кг (24 фунта)
Масса без дополнительной батареи
  • 10,0 кг (22 фунта)
Размеры
  • 33,7 см В x 39,4 см Ш x 42,9 см Г (13,3"В x 15,5" Ш x 16,5" Г)
Настройки
Настройки
C-Flex
  • Откл., 1 - 3
IPAP
  • 4 - 40 cm H₂O
Напряжение переменного тока
  • 100 - 240 VAC
CPAP
  • 4 - 25 cm H₂O
Частота переменного тока
  • 50 - 60 Гц
EPAP
  • 4 - 25 cm H₂O
Макс. P (максимальный предел давления PPV)
  • 5 - 40 cm H₂O
Мощность переменного тока
  • 300 V·A
Время работы от батареи
  • 6 часов в нормальных условиях
Максимальное давление (максимальное IPAP при AVAPS)
  • 6 - 40 cm H₂O
Время вдоха
  • 0,30 - 3,00 с.
Минимальное давление (максимальное IPAP при AVAPS)
  • 5 - 30 cm H₂O
Процент кислорода
  • 21 - 100 %
Время подготовки к работе
  • Откл., 5 - 45 мин.
Частота дыхания
  • 4 - 60 уд/мин.
Время повышения
  • 1 - 5
Запуск и цикл
  • Автоматическая адаптация (Auto-Trak) или Auto-Trak Plus (дополнительно). Запуск: норма, +1 - +7. Цикл: -2, -1, норма, +1 - +6
Целевой дыхательный объем AVAPS
  • 200 - 2000 мл BTPS
Макс. E
  • 0 - 100 см H2O/л
Макс. R
  • 0 - 50 см H2O/л/с
Вентиляция с пропорциональным давлением, %
  • 0 - 100 %
Макс. V (максимальный предел объема PPV)
  • 200 - 3500 Мл
Данные пациента
Данные пациента
Фаза дыхания / индикатор триггера
  • Спонтанное, по времени, выдох
PIP
  • 0 - 50 cm H₂O
Пациент/общая утечка
  • 0 - 200 л/мин BTPS
Триггер пациента
  • 0 - 100 %
Частота дыхания
  • 0 - 90 уд/мин.
Ti/Ttot
  • 0 - 91 %
Минутный объем
  • 0 - 99,0 л/мин BTPS
Дыхательный объем
  • 0 - 3000 мл BTPS
Окно графика
Окно графика
График давления
  • 0 - 50 cm H₂O
График потока
  • 240-2401 /мин btps
График объема
  • 0 - 3 500 мл btps
Настраиваемый диапазон тревоги
Настраиваемый диапазон тревоги
Hi Rate (тревога при высокой частоте дыхания)
  • 5 - 90 уд/мин
Lo Rate (тревога при низкой частоте дыхания)
  • 1 - 89 уд/мин
Hi Vr (тревога при высоком дыхательном объеме)
  • 200 - 3 500 Мл
Lo Vr (тревога при низком дыхательном объеме)
  • ОТКЛ - 1 500 Мл
HIP (тревога при высоком давлении на вдохе)
  • 5 - 50 cm H₂O
LIP T (тревога при малом времени задержки давления на вдохе)
  • 5 - 60 с.
LIP (тревога при низком давлении на вдохе)
  • ОТКЛ, 1 - 40 cm H₂O
Lo VE (тревога при низкой минутной вентиляции)
  • ОТКЛ, 0,1 - 991 /мин
Риски, связанные с продуктом
  • *Доступно не на всех рынках
  • *Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.

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