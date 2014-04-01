Консоль с потолочным креплением позволит эффективно разместить оборудование

Консоль для оборудования на подвижном потолочном подвесе обеспечит единое место для размещения всего оборудования других поставщиков (системы картирования, записи, стимуляции и т. п.) с прокладкой всех кабелей через потолочное крепление. Это повышает уровень безопасности оборудования, а также освобождает дополнительное место в помещении и избавляет от предметов, о которые можно споткнуться.