Решение EP Cockpit открывает возможность для создания интервенционных электрофизиологических процедурных лаборатории для нового поколения. Эта новаторская концепция объединяет семейство рентгеновских систем Allura Xper FD, доказавших свою эффективность на практике, с рядом инновационных решений, предназначенных специально для электрофизиологических вмешательств.
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Решение для интеграции оборудования в ЭФИ лаборатории
Решение для интеграции оборудования в ЭФИ лаборатории
Решение для интеграции оборудования в ЭФИ лаборатории
Управление из одной точки оптимизирует рабочий процесс
Управление из одной точки оптимизирует рабочий процесс
Управление из одной точки оптимизирует рабочий процесс
EP Navigator для навигации в режиме реального времени
EP Navigator для навигации в режиме реального времени
EP Navigator для навигации в режиме реального времени
Консоль с потолочным креплением позволит эффективно разместить оборудование
Консоль с потолочным креплением позволит эффективно разместить оборудование
Консоль с потолочным креплением позволит эффективно разместить оборудование
Интегрированная рабочая станция EP Workstation повышает эффективность
Интегрированная рабочая станция EP Workstation повышает эффективность
Интегрированная рабочая станция EP Workstation повышает эффективность
Настройки для контроля уровня лучевой нагрузки
Настройки для контроля уровня лучевой нагрузки
Настройки для контроля уровня лучевой нагрузки
Решение для интеграции оборудования в ЭФИ лаборатории
Решение для интеграции оборудования в ЭФИ лаборатории
Решение для интеграции оборудования в ЭФИ лаборатории
Управление из одной точки оптимизирует рабочий процесс
Управление из одной точки оптимизирует рабочий процесс
Управление из одной точки оптимизирует рабочий процесс
EP Navigator для навигации в режиме реального времени
EP Navigator для навигации в режиме реального времени
EP Navigator для навигации в режиме реального времени
Консоль с потолочным креплением позволит эффективно разместить оборудование
Консоль с потолочным креплением позволит эффективно разместить оборудование
Консоль с потолочным креплением позволит эффективно разместить оборудование
Интегрированная рабочая станция EP Workstation повышает эффективность
Интегрированная рабочая станция EP Workstation повышает эффективность
Интегрированная рабочая станция EP Workstation повышает эффективность
Настройки для контроля уровня лучевой нагрузки
Настройки для контроля уровня лучевой нагрузки
Настройки для контроля уровня лучевой нагрузки
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Система Allura Xper с технологией ClarityIQ обеспечивает высококачественную визуализацию для широкого спектра клинических процедур, помогая получать отличные изображения при значительно сниженной лучевой нагрузке для пациентов практически любого телосложения.
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Технология SmartFusion — это увеличение объема информации и повышение надежности при диагностике и лечении. Интервенционная программа EchoNavigator в реальном времени автоматически объединяет текущее трехмерное изображение от чреспищеводного ультразвукового датчика и рентгеноскопическое изображение, что способствует более быстрой и понятной навигации инструментов и приспособлений в трехмерном пространстве.
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Большой цветной ЖК-монитор Philips FlexVision XL с диагональю 58 дюймов позволяет четко отображать даже самые мелкие детали сложных анатомических структур во время проведения сердечно-сосудистых процедур. Этот монитор предоставляет самые гибкие возможности для просмотра данных: его большой ЖК- экран высокого разрешения позволяет выводить множество изображений в самых разных форматах и с разных источников с учетом особенностей конкретной процедуры.
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Действуйте увереннее при сложных комбинированных операциях, таких как транскатетерная имплантация клапана аорты (TAVI). Интервенционная программа HeartNavigator помогает провести измерения, выбрать искусственный клапан из базы данных программы для замены клапана аорты и установить угол обзора для рентгеноскопии. Трехмерная модель создается на основе ранее полученных двумерных наборов данных КТ и накладывается на "живое" рентгеноскопическое изображение для навигации по трехмерному изображению в режиме реального времени.
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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.Я понимаю
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