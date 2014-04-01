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EchoNavigator

Совмещение рентгеновского и ультразвукового изображений в режиме реального времени

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Технология SmartFusion — это увеличение объема информации и повышение надежности при диагностике и лечении. Интервенционная программа EchoNavigator в реальном времени автоматически объединяет текущее трехмерное изображение от чреспищеводного ультразвукового датчика и рентгеноскопическое изображение, что способствует более быстрой и понятной навигации инструментов и приспособлений в трехмерном пространстве.

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Особенности
Технология Live 3D TEE || Объединение рентгеновского и у

Совмещение изображений УЗ и рентгеноскопии

Поле обзора чреспищеводного ультразвукового датчика (конус) выводится в виде контура, что создает дополнительный ориентир при работе. Визуализация методом чрезмерной пищеводной эхокардиографии (TEE) позволяет получать ценную информацию об анатомии мягких тканей.

Совмещение изображений УЗ и рентгеноскопии

Поле обзора чреспищеводного ультразвукового датчика (конус) выводится в виде контура, что создает дополнительный ориентир при работе. Визуализация методом чрезмерной пищеводной эхокардиографии (TEE) позволяет получать ценную информацию об анатомии мягких тканей.

Совмещение изображений УЗ и рентгеноскопии

Поле обзора чреспищеводного ультразвукового датчика (конус) выводится в виде контура, что создает дополнительный ориентир при работе. Визуализация методом чрезмерной пищеводной эхокардиографии (TEE) позволяет получать ценную информацию об анатомии мягких тканей.
- || Упрощение навигации и размещен

Автоматические маркеры для ориентации и контроля

Маркеры, размещаемые на ультразвуковом изображении мягких тканей, автоматически отображаются и на рентгеновском изображении, помогая врачу ориентироваться.

Автоматические маркеры для ориентации и контроля

Маркеры, размещаемые на ультразвуковом изображении мягких тканей, автоматически отображаются и на рентгеновском изображении, помогая врачу ориентироваться.

Автоматические маркеры для ориентации и контроля

Маркеры, размещаемые на ультразвуковом изображении мягких тканей, автоматически отображаются и на рентгеновском изображении, помогая врачу ориентироваться.
Улучшение взаимодействия в операционн... || Улучшение обмена данными в опе

Удобный рабочий процесс

Для обеспечения совместных действий специалиста по эхоКГ и интервенционного кардиолога или кардиохирурга необходимо их полное взаимопонимание. Автоматически объединяя ультразвуковые и рентгеновские изображения, программа EchoNavigator ускоряет данный процесс и помогает в совместной работе.

Удобный рабочий процесс

Для обеспечения совместных действий специалиста по эхоКГ и интервенционного кардиолога или кардиохирурга необходимо их полное взаимопонимание. Автоматически объединяя ультразвуковые и рентгеновские изображения, программа EchoNavigator ускоряет данный процесс и помогает в совместной работе.

Удобный рабочий процесс

Для обеспечения совместных действий специалиста по эхоКГ и интервенционного кардиолога или кардиохирурга необходимо их полное взаимопонимание. Автоматически объединяя ультразвуковые и рентгеновские изображения, программа EchoNavigator ускоряет данный процесс и помогает в совместной работе.
Удобная привязка и автоматическая ори... || Объединение рентгеновского и у

Всегда одинаковые ориентация и угол обзора

Положение и ориентация чреспищеводного датчика автоматически отслеживаются в рентгеновском изображении, что дает возможность синхронного перемещения ультразвукового и рентгеновского изображений при изменении положения C-дуги.

Всегда одинаковые ориентация и угол обзора

Положение и ориентация чреспищеводного датчика автоматически отслеживаются в рентгеновском изображении, что дает возможность синхронного перемещения ультразвукового и рентгеновского изображений при изменении положения C-дуги.

Всегда одинаковые ориентация и угол обзора

Положение и ориентация чреспищеводного датчика автоматически отслеживаются в рентгеновском изображении, что дает возможность синхронного перемещения ультразвукового и рентгеновского изображений при изменении положения C-дуги.
Три основных проекции || Упрощение навигации и размещен

Три проекции для полного представления о ситуации

На экран можно одновременно выводить до трех ультразвуковых проекций, определяющих ориентацию анатомической структуры, что позволяет лучше понять анатомию мягких тканей и определить положение устройств, например, проводников.

Три проекции для полного представления о ситуации

На экран можно одновременно выводить до трех ультразвуковых проекций, определяющих ориентацию анатомической структуры, что позволяет лучше понять анатомию мягких тканей и определить положение устройств, например, проводников.

Три проекции для полного представления о ситуации

На экран можно одновременно выводить до трех ультразвуковых проекций, определяющих ориентацию анатомической структуры, что позволяет лучше понять анатомию мягких тканей и определить положение устройств, например, проводников.
Быстрое масштабирование и настройки о... || Упрощение навигации и размещен

Удобная смена проекций с управлением у стола

Для удобства работы смена проекций анатомических структур в ультразвуковых данных может выполняться прямо от стола с пульта управления ангиографом.

Удобная смена проекций с управлением у стола

Для удобства работы смена проекций анатомических структур в ультразвуковых данных может выполняться прямо от стола с пульта управления ангиографом.

Удобная смена проекций с управлением у стола

Для удобства работы смена проекций анатомических структур в ультразвуковых данных может выполняться прямо от стола с пульта управления ангиографом.
  • Технология Live 3D TEE || Объединение рентгеновского и у
  • - || Упрощение навигации и размещен
  • Улучшение взаимодействия в операционн... || Улучшение обмена данными в опе
  • Удобная привязка и автоматическая ори... || Объединение рентгеновского и у
Посмотреть все особенности
Технология Live 3D TEE || Объединение рентгеновского и у

Совмещение изображений УЗ и рентгеноскопии

Поле обзора чреспищеводного ультразвукового датчика (конус) выводится в виде контура, что создает дополнительный ориентир при работе. Визуализация методом чрезмерной пищеводной эхокардиографии (TEE) позволяет получать ценную информацию об анатомии мягких тканей.

Совмещение изображений УЗ и рентгеноскопии

Поле обзора чреспищеводного ультразвукового датчика (конус) выводится в виде контура, что создает дополнительный ориентир при работе. Визуализация методом чрезмерной пищеводной эхокардиографии (TEE) позволяет получать ценную информацию об анатомии мягких тканей.

Совмещение изображений УЗ и рентгеноскопии

Поле обзора чреспищеводного ультразвукового датчика (конус) выводится в виде контура, что создает дополнительный ориентир при работе. Визуализация методом чрезмерной пищеводной эхокардиографии (TEE) позволяет получать ценную информацию об анатомии мягких тканей.
- || Упрощение навигации и размещен

Автоматические маркеры для ориентации и контроля

Маркеры, размещаемые на ультразвуковом изображении мягких тканей, автоматически отображаются и на рентгеновском изображении, помогая врачу ориентироваться.

Автоматические маркеры для ориентации и контроля

Маркеры, размещаемые на ультразвуковом изображении мягких тканей, автоматически отображаются и на рентгеновском изображении, помогая врачу ориентироваться.

Автоматические маркеры для ориентации и контроля

Маркеры, размещаемые на ультразвуковом изображении мягких тканей, автоматически отображаются и на рентгеновском изображении, помогая врачу ориентироваться.
Улучшение взаимодействия в операционн... || Улучшение обмена данными в опе

Удобный рабочий процесс

Для обеспечения совместных действий специалиста по эхоКГ и интервенционного кардиолога или кардиохирурга необходимо их полное взаимопонимание. Автоматически объединяя ультразвуковые и рентгеновские изображения, программа EchoNavigator ускоряет данный процесс и помогает в совместной работе.

Удобный рабочий процесс

Для обеспечения совместных действий специалиста по эхоКГ и интервенционного кардиолога или кардиохирурга необходимо их полное взаимопонимание. Автоматически объединяя ультразвуковые и рентгеновские изображения, программа EchoNavigator ускоряет данный процесс и помогает в совместной работе.

Удобный рабочий процесс

Для обеспечения совместных действий специалиста по эхоКГ и интервенционного кардиолога или кардиохирурга необходимо их полное взаимопонимание. Автоматически объединяя ультразвуковые и рентгеновские изображения, программа EchoNavigator ускоряет данный процесс и помогает в совместной работе.
Удобная привязка и автоматическая ори... || Объединение рентгеновского и у

Всегда одинаковые ориентация и угол обзора

Положение и ориентация чреспищеводного датчика автоматически отслеживаются в рентгеновском изображении, что дает возможность синхронного перемещения ультразвукового и рентгеновского изображений при изменении положения C-дуги.

Всегда одинаковые ориентация и угол обзора

Положение и ориентация чреспищеводного датчика автоматически отслеживаются в рентгеновском изображении, что дает возможность синхронного перемещения ультразвукового и рентгеновского изображений при изменении положения C-дуги.

Всегда одинаковые ориентация и угол обзора

Положение и ориентация чреспищеводного датчика автоматически отслеживаются в рентгеновском изображении, что дает возможность синхронного перемещения ультразвукового и рентгеновского изображений при изменении положения C-дуги.
Три основных проекции || Упрощение навигации и размещен

Три проекции для полного представления о ситуации

На экран можно одновременно выводить до трех ультразвуковых проекций, определяющих ориентацию анатомической структуры, что позволяет лучше понять анатомию мягких тканей и определить положение устройств, например, проводников.

Три проекции для полного представления о ситуации

На экран можно одновременно выводить до трех ультразвуковых проекций, определяющих ориентацию анатомической структуры, что позволяет лучше понять анатомию мягких тканей и определить положение устройств, например, проводников.

Три проекции для полного представления о ситуации

На экран можно одновременно выводить до трех ультразвуковых проекций, определяющих ориентацию анатомической структуры, что позволяет лучше понять анатомию мягких тканей и определить положение устройств, например, проводников.
Быстрое масштабирование и настройки о... || Упрощение навигации и размещен

Удобная смена проекций с управлением у стола

Для удобства работы смена проекций анатомических структур в ультразвуковых данных может выполняться прямо от стола с пульта управления ангиографом.

Удобная смена проекций с управлением у стола

Для удобства работы смена проекций анатомических структур в ультразвуковых данных может выполняться прямо от стола с пульта управления ангиографом.

Удобная смена проекций с управлением у стола

Для удобства работы смена проекций анатомических структур в ультразвуковых данных может выполняться прямо от стола с пульта управления ангиографом.

Документация

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