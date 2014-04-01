Технология SmartFusion — это увеличение объема информации и повышение надежности при диагностике и лечении. Интервенционная программа EchoNavigator в реальном времени автоматически объединяет текущее трехмерное изображение от чреспищеводного ультразвукового датчика и рентгеноскопическое изображение, что способствует более быстрой и понятной навигации инструментов и приспособлений в трехмерном пространстве.
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Совмещение изображений УЗ и рентгеноскопии
Совмещение изображений УЗ и рентгеноскопии
Совмещение изображений УЗ и рентгеноскопии
Автоматические маркеры для ориентации и контроля
Автоматические маркеры для ориентации и контроля
Автоматические маркеры для ориентации и контроля
Удобный рабочий процесс
Удобный рабочий процесс
Удобный рабочий процесс
Всегда одинаковые ориентация и угол обзора
Всегда одинаковые ориентация и угол обзора
Всегда одинаковые ориентация и угол обзора
Три проекции для полного представления о ситуации
Три проекции для полного представления о ситуации
Три проекции для полного представления о ситуации
Удобная смена проекций с управлением у стола
Удобная смена проекций с управлением у стола
Удобная смена проекций с управлением у стола
Совмещение изображений УЗ и рентгеноскопии
Совмещение изображений УЗ и рентгеноскопии
Совмещение изображений УЗ и рентгеноскопии
Автоматические маркеры для ориентации и контроля
Автоматические маркеры для ориентации и контроля
Автоматические маркеры для ориентации и контроля
Удобный рабочий процесс
Удобный рабочий процесс
Удобный рабочий процесс
Всегда одинаковые ориентация и угол обзора
Всегда одинаковые ориентация и угол обзора
Всегда одинаковые ориентация и угол обзора
Три проекции для полного представления о ситуации
Три проекции для полного представления о ситуации
Три проекции для полного представления о ситуации
Удобная смена проекций с управлением у стола
Удобная смена проекций с управлением у стола
Удобная смена проекций с управлением у стола
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Ангиографическая система экспертного класса Philips Allura Xper FD20 позволяет проводить широкий спектр вмешательств на сердце и сосудах. Он помогает получать изображения высокого разрешения, имеет дополнительные возможности для специальных процедур, например ЧТКА, а также может использоваться в гибридных операционных.
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Система Allura Xper с технологией ClarityIQ обеспечивает высококачественную визуализацию для широкого спектра клинических процедур, помогая получать отличные изображения при значительно сниженной лучевой нагрузке для пациентов практически любого телосложения.
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Большой цветной ЖК-монитор Philips FlexVision XL с диагональю 58 дюймов позволяет четко отображать даже самые мелкие детали сложных анатомических структур во время проведения сердечно-сосудистых процедур. Этот монитор предоставляет самые гибкие возможности для просмотра данных: его большой ЖК- экран высокого разрешения позволяет выводить множество изображений в самых разных форматах и с разных источников с учетом особенностей конкретной процедуры.
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Действуйте увереннее при сложных комбинированных операциях, таких как транскатетерная имплантация клапана аорты (TAVI). Интервенционная программа HeartNavigator помогает провести измерения, выбрать искусственный клапан из базы данных программы для замены клапана аорты и установить угол обзора для рентгеноскопии. Трехмерная модель создается на основе ранее полученных двумерных наборов данных КТ и накладывается на "живое" рентгеноскопическое изображение для навигации по трехмерному изображению в режиме реального времени.
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Архитектура системы EPIQ 7 является наиболее мощной из всех систем, когда-либо применявшихся в ультразвуковой диагностике — это относится ко всем аспектам получения и обработки изображений, благодаря чему эта область диагностики выходит на новый, более совершенный уровень своего развития.
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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.Я понимаю
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