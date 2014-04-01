Большой цветной ЖК-монитор Philips FlexVision XL с диагональю 58 дюймов позволяет четко отображать даже самые мелкие детали сложных анатомических структур во время проведения сердечно-сосудистых процедур. Этот монитор предоставляет самые гибкие возможности для просмотра данных: его большой ЖК- экран высокого разрешения позволяет выводить множество изображений в самых разных форматах и с разных источников с учетом особенностей конкретной процедуры.
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Большой цветной ЖК-монитор обеспечивает полный обзор и четкость деталей
Большой цветной ЖК-монитор обеспечивает полный обзор и четкость деталей
Большой цветной ЖК-монитор обеспечивает полный обзор и четкость деталей
Удобные возможности просмотра для получения нужной информации в нужное время
Удобные возможности просмотра для получения нужной информации в нужное время
Удобные возможности просмотра для получения нужной информации в нужное время
Функция SuperZoom приближает изображения
Функция SuperZoom приближает изображения
Функция SuperZoom приближает изображения
Полная интеграция с системой Allura Xper — удобное переключение форматов
Полная интеграция с системой Allura Xper — удобное переключение форматов
Полная интеграция с системой Allura Xper — удобное переключение форматов
Большой цветной ЖК-монитор обеспечивает полный обзор и четкость деталей
Большой цветной ЖК-монитор обеспечивает полный обзор и четкость деталей
Большой цветной ЖК-монитор обеспечивает полный обзор и четкость деталей
Удобные возможности просмотра для получения нужной информации в нужное время
Удобные возможности просмотра для получения нужной информации в нужное время
Удобные возможности просмотра для получения нужной информации в нужное время
Функция SuperZoom приближает изображения
Функция SuperZoom приближает изображения
Функция SuperZoom приближает изображения
Полная интеграция с системой Allura Xper — удобное переключение форматов
Полная интеграция с системой Allura Xper — удобное переключение форматов
Полная интеграция с системой Allura Xper — удобное переключение форматов
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Система Allura Xper с технологией ClarityIQ обеспечивает высококачественную визуализацию для широкого спектра клинических процедур, помогая получать отличные изображения при значительно сниженной лучевой нагрузке для пациентов практически любого телосложения.
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Технология SmartFusion — это увеличение объема информации и повышение надежности при диагностике и лечении. Интервенционная программа EchoNavigator в реальном времени автоматически объединяет текущее трехмерное изображение от чреспищеводного ультразвукового датчика и рентгеноскопическое изображение, что способствует более быстрой и понятной навигации инструментов и приспособлений в трехмерном пространстве.
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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.Я понимаю
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