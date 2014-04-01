Удобные возможности просмотра для получения нужной информации в нужное время

Монитор позволяет выбирать до 16 источников видеоинформации и одновременно просматривать до 8 из них. Для разных типов вмешательств можно создавать разные форматы экрана. Данные с видеовходов можно размещать в любом месте дисплея на любом этапе процедуры, таким образом самая важная информация всегда будет видна.