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Багаторазові вкладиші в бюстгалтер

М’які та приємні подушечки для багаторазового використання

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Додатковий комфорт для годуючих мам завдяки вкладишам, що мають приємний на дотик зовнішній шар та абсорбуючий внутрішній шар для захисту від протікань. Вкладиші придатні для використання в пральній та сушильній машинах.Цей веб-сайт призначений для спеціалістів в області медицини та догляду за матір’ю і дитиною. Батьків, що шукають інформацію про наші продукти, просимо перейти за посиланням

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