Багаторазові вкладиші в бюстгалтер М’які та приємні подушечки для багаторазового використання

Додатковий комфорт для годуючих мам завдяки вкладишам, що мають приємний на дотик зовнішній шар та абсорбуючий внутрішній шар для захисту від протікань. Вкладиші придатні для використання в пральній та сушильній машинах.Цей веб-сайт призначений для спеціалістів в області медицини та догляду за матір’ю і дитиною. Батьків, що шукають інформацію про наші продукти, просимо перейти за посиланням