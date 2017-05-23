Ці надзвичайно м’які вкладиші призначені для вкладення у спеціальний бюстгалтер для годування для захисту сосків від натирання й подразнення та запобігання протіканню молока.Цей веб-сайт призначений для спеціалістів в області медицини та догляду за матір’ю і дитиною. Батьків, що шукають інформацію про наші продукти, просимо перейти за посиланням
Мы всегда заинтересованы в сотрудничестве
Дайте нам знать, как мы можем помочь
Радимо переглядати наш сайт в останній версії браузера Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.