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Захисні вкладиші для бюстгалтера серії Comfort

Ультрам’які вкладиші для захисту сосків

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Ці надзвичайно м’які вкладиші призначені для вкладення у спеціальний бюстгалтер для годування для захисту сосків від натирання й подразнення та запобігання протіканню молока.Цей веб-сайт призначений для спеціалістів в області медицини та догляду за матір’ю і дитиною. Батьків, що шукають інформацію про наші продукти, просимо перейти за посиланням

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