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Електричний паровий стерилізатор 3-в-1 Електричний стерилізатор

Електричний паровий стерилізатор 3-в-1

Електричний стерилізатор

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Електричний стерилізатор використовує чисту водяну пару для знищення 99,9% шкідливих мікроорганізмів лише за 6 хвилин та може за один цикл вмістити 6 пляшечок об’ємом 330 мл, які залишаються стерильними протягом 24 годин. Цей веб-сайт призначений для спеціалістів в області медицини та догляду за матір’ю і дитиною. Батьків, що шукають інформацію про наші продукти, просимо перейти за посиланням

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Особенности
Модульна конструкція, економія місця || Bottlefeeding

Модульна конструкція, економія місця

Модульно-блочна система 3-в-1 трансформується відповідно до конкретних потреб користувача і займає мінімум місця. Конструкція стерилізатора дозволяє легко й зручно завантажити та розмістити пляшечки та аксесуари як при максимальному завантаженні, так і при стерилізації декількох дрібних предметів.
Швидка, екологічна стерилізація парою || Bottlefeeding

Швидка, екологічна стерилізація парою

Батьки повинні бути обізнані про важливість стерилізації речей малюка. Електричний паровий стерилізатор 3-в-1 від Philips Avent використовує чисту водяну пару для знищення 99,9% шкідливих мікроорганізмів лише за 6 хвилин та може за один цикл вмістити 6 пляшечок стандартного розміру, які залишаються стерильними протягом 24 годин (за умови закритої кришки). Після закінчення робочого циклу пристрій автоматично вимикається.
Висока місткість || Bottlefeeding

Висока місткість

Контейнер стерилізатора одночасно вміщує до 6 пляшечок Philips Avent об’ємом 330 мл серій Classic та Natural. Він також підходить для стерилізації інших виробів, таких як молоковідсмоктувач, аксесуари до нього та інші стандартні пляшечки для годування малюків.
Зручне очищення || Bottlefeeding

Зручне очищення

Завдяки відкритій конструкції нагрівальну пластину легко зняти та очистити, забезпечуючи максимальну гігієнічність після кожної стерилізації.

Технические характеристики

3-in-1 Electric Steam Sterilizer Specifications
3-in-1 Electric Steam Sterilizer Specifications
Country of origin
  • Made in: Turkey
What is included
  • Electric steam sterilizer: 1 piece
  • Tongs: 1 pcs
Power
  • Voltage: 220 V
Development stages
  • Stages: 0 - 6 months
Material
  • Polypropylene
Weight and dimensions
  • Dimensions: 290 x 160 x 350 (w x d x h) mm
  • Weight: 1.5 kg
Compatibility
  • Philips-Avent range compatible

Документация

Технические характеристики (1)

Технические характеристики

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