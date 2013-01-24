Електричний стерилізатор використовує чисту водяну пару для знищення 99,9% шкідливих мікроорганізмів лише за 6 хвилин та може за один цикл вмістити 6 пляшечок об’ємом 330 мл, які залишаються стерильними протягом 24 годин. Цей веб-сайт призначений для спеціалістів в області медицини та догляду за матір’ю і дитиною. Батьків, що шукають інформацію про наші продукти, просимо перейти за посиланням