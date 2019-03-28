Успешный исход лечения и качество жизни пациентов с раком легких во многом зависят от ранней диагностики и своевременного начала терапии. В наши дни пациенту зачастую приходится долго ждать подтверждения диагноза, а затем проходить мучительное восстановление после открытой хирургической операции. Именно поэтому мы разработали решение для исследований легких — революционную платформу трехмерной визуализации и навигации, которая помогает поставить точный диагноз и осуществить минимально инвазивное лечение в пределах одного кабинета. Мы ставим перед собой цель сократить время пребывания пациента в медицинском учреждении, повысить вероятность успешных результатов лечения и при этом снизить соответствующие расходы. Присоединяйтесь к нашей революции в борьбе с раком легких!