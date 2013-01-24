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Грудне вигодовування

Підтримуючи вас інноваційними рішеннями в сфері грудного вигодовування

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Грудное вскармливание

Грудное вскармливание

Відданні справі підтримувати матусь на шляху щасливого грудного вигодовування


Медичні працівники, такі як Ви, часто стають першою опорою для молодої мами та її малюка. Ваша підтримка та професійні поради їм життєво необхідні.

 

Грудне вигодовування є надзвичайно важливим для здорового розвитку новонароджених малят, однак, деякі мами не мають можливості забезпечити виключно грудне вигодовування. 

 

Наші молоковідсмоктувачі, продукти для догляду за грудьми та аксесуари для зберігання молока були розроблені на основі численних клінічних досліджень в тісному контакті з провідними науковцями та дослідницькими інститутами, враховуючи відгуки понад 15 000 мам по всьому світу. Вони створені, щоб забезпечити максимум комфорту мамі та отримати максимум молока малюкові. Наша продукція відтворює природний процес грудного вигодовування, дозволяючи мамам та малюкам відчути тісний емоційний зв’язок під час годування та забезпечити правильний старт для щасливого здорового майбутнього. 

 

Починаючи з 1989 року, наші зобов’язання та вимоги до якості відтворюють наше бажання дарувати виключний догляд для матері та дитини.

 

Ви можете з упевненістю рекомендувати продукцію  Philips Avent.

Навчальні відео для фахівців у сфері охорони здоров’я


Подивіться відео з Вікі Скотт, акушеркою та консультантом по грудному вигодовуванню. Відео можуть допомогти Вам у подальшій підтримці батьків на шляху грудного вигодовування.



Prepare for breastfeeding
Підкотовка до грудного вигодовування
Breastfeeding positions
Позиції для годування грудьми
Perfect latch and attach​
Ідеальне захоплення та прикладання
Breast pumps to support breastfeeding
Молоковідсмоктувачі для підтримки грудного вигодовування
Support in dealing with inverted nipples
Підтримка при втягнутих сосках

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю