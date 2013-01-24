

Медичні працівники, такі як Ви, часто стають першою опорою для молодої мами та її малюка. Ваша підтримка та професійні поради їм життєво необхідні.

Грудне вигодовування є надзвичайно важливим для здорового розвитку новонароджених малят, однак, деякі мами не мають можливості забезпечити виключно грудне вигодовування.

Наші молоковідсмоктувачі, продукти для догляду за грудьми та аксесуари для зберігання молока були розроблені на основі численних клінічних досліджень в тісному контакті з провідними науковцями та дослідницькими інститутами, враховуючи відгуки понад 15 000 мам по всьому світу. Вони створені, щоб забезпечити максимум комфорту мамі та отримати максимум молока малюкові. Наша продукція відтворює природний процес грудного вигодовування, дозволяючи мамам та малюкам відчути тісний емоційний зв’язок під час годування та забезпечити правильний старт для щасливого здорового майбутнього.

Починаючи з 1989 року, наші зобов’язання та вимоги до якості відтворюють наше бажання дарувати виключний догляд для матері та дитини.

Ви можете з упевненістю рекомендувати продукцію Philips Avent.