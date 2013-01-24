Другие продукты в комплекте
- Батарейки для пульта ДУ
- Пульт ДУ
- Гарантийный талон
- Шнур питания
- Настольная подставка
Профессиональный прикроватный телевизор
Встроенный Chromecast, доступ к магазину Google Play и многое другое. Созданный для индивидуального просмотра в учреждениях сферы здравоохранения, этот прикроватный телевизор на базе Android сочетает в себе простые функции и профессиональный дизайн.
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Профессиональный прикроватный телевизор
Встроенный Chromecast, доступ к магазину Google Play и многое другое. Созданный для индивидуального просмотра в учреждениях сферы здравоохранения, этот прикроватный телевизор на базе Android сочетает в себе простые функции и профессиональный дизайн.
Профессиональный прикроватный телевизор
Встроенный Chromecast, доступ к магазину Google Play и многое другое. Созданный для индивидуального просмотра в учреждениях сферы здравоохранения, этот прикроватный телевизор на базе Android сочетает в себе простые функции и профессиональный дизайн.
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Профессиональный прикроватный телевизор
Встроенный Chromecast, доступ к магазину Google Play и многое другое. Созданный для индивидуального просмотра в учреждениях сферы здравоохранения, этот прикроватный телевизор на базе Android сочетает в себе простые функции и профессиональный дизайн.
Легко транслируйте фильмы, презентации и многое другое с мобильных устройств (мобильных телефонов, планшетов и ноутбуков) на профессиональные телевизоры Philips на базе Android посредством беспроводного подключения. Chromecast — это экономичное безопасное решение для профессионалов, не требующее дополнительных аппаратных компонентов. Просто коснитесь значка Chromecast на мобильном устройстве, чтобы начать потоковую передачу контента из сотен приложений для трансляции — мобильное устройство будет выступать в качестве пульта дистанционного управления.
Доступ к Google Play одним касанием позволяет с легкостью загружать приложения, игры, музыку, фильмы и многое другое на ваш профессиональный телевизор Philips.
Плоская передняя панель из закаленного безопасного стекла позволяет легко очищать устройство. Стекло является гидрофобным, на нем не остается отпечатков пальцев, а отсутствие выпуклых кнопок означает отсутствие зазоров, в которые могут проникнуть бактерии. Встроенные сенсорные элементы управления можно легко отключить во время очистки с помощью кнопки на задней панели телевизора.
На передней панели этого профессионального телевизора Philips для медицинских учреждений имеются встроенные сенсорные элементы управления. Наиболее важные расположены максимально удобно и подсвечиваются, когда пациент подносит к ним палец, что обеспечивает удобство использования.
Дайте им возможность читать в любое время суток. Свет для чтения удобно расположен под нижней рамкой этого профессионального телевизора Philips для медицинских учреждений. Свет включается кнопкой на сенсорной панели управления спереди устройства: кнопка подсвечивается, если поднести к ней палец или руку.
Гальваническая развязка обеспечивает максимально безопасное соединение между наушниками пациента и этим профессиональным телевизором Philips для медицинских учреждений. Ток не попадает в окружающую электрическую среду и защищает как пациента, так и чувствительное медицинское оборудование.
Подключайте дисплеи к сети посредством подключения ЛВС или РЧ. CMND & Control позволяет выполнять такие важные функции, как управление входными разъемами, обновление программного обеспечения и отслеживание состояния дисплея. И неважно, сколько дисплеев в сети — один или несколько.
Полностью управляйте приложениями, установленными на ваших профессиональных телевизорах Philips. Система AppControl позволяет устанавливать, удалять и управлять приложениями на выбранных телевизорах или всей вашей сети телевизоров. Это дает возможность персонализации контента вне зависимости от количества телевизоров в вашей сети.
Предлагайте платные трансляции для любых ситуаций — от полного платного доступа ко всем каналам до выбранного премиум-контента. MyChoice — это встроенное решение, позволяющее получать доступ к платным каналам с помощью кода или карты.
Этот профессиональный телевизор Philips для медицинских учреждений оснащен блоком питания, который соответствует стандартам EN/IEC 60601-1 и EN/IEC 60601-1-2.
В медицинских учреждениях по всему миру огромное внимание уделяется борьбе с бактериями, так как они могут вызывать опасные инфекции. Чтобы внести свой вклад в решение этой проблемы, компания Philips разработала специальные телевизоры CareSuite с антибактериальным корпусом, который соответствует требованиям стандарта JIS Z2801. Защитное покрытие предотвращает размножение наиболее распространенных микроорганизмов, таких как золотистый стафилококк (гастроэнтерит), кишечная палочка и клебсиелла (пневмония), и помогает поддержать ваше здоровье и здоровье ваших пациентов.
Изображение/дисплей
Аудио
Дизайн
Android TV
Тюнер/прием/передача
Беспроводное соединение
Подключения (задняя панель)
Подключения (боковая панель)
Расширенные возможности подключения
Особенности
Специальные гостиничные функции
Функции для сферы здравоохранения
Мультимедиа
Аксессуары
Питание
Размеры