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    Профессиональный светодиодный LED-телевизор

    22HFL2819P/12
    Общая оценка / 5
    • Широкие возможности плюс современный тонкий дизайн Широкие возможности плюс современный тонкий дизайн Широкие возможности плюс современный тонкий дизайн
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      Профессиональный светодиодный LED-телевизор

      22HFL2819P/12
      Общая оценка / 5

      Широкие возможности плюс современный тонкий дизайн

      Этот энергоэффективный гостиничный телевизор обеспечивает удобство установки благодаря клонированию настроек по USB и обладает специальными функциями для гостиниц, такими как блокировка меню и элементов управления. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Профессиональный светодиодный LED-телевизор

      Широкие возможности плюс современный тонкий дизайн

      Этот энергоэффективный гостиничный телевизор обеспечивает удобство установки благодаря клонированию настроек по USB и обладает специальными функциями для гостиниц, такими как блокировка меню и элементов управления. Узнать обо всех преимуществах

      Широкие возможности плюс современный тонкий дизайн

      Этот энергоэффективный гостиничный телевизор обеспечивает удобство установки благодаря клонированию настроек по USB и обладает специальными функциями для гостиниц, такими как блокировка меню и элементов управления. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Профессиональный светодиодный LED-телевизор

      Широкие возможности плюс современный тонкий дизайн

      Этот энергоэффективный гостиничный телевизор обеспечивает удобство установки благодаря клонированию настроек по USB и обладает специальными функциями для гостиниц, такими как блокировка меню и элементов управления. Узнать обо всех преимуществах

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        Профессиональный светодиодный LED-телевизор

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Широкие возможности плюс современный тонкий дизайн

        благодаря энергосберегающей светодиодной LED-технологии

        • 22" Studio
        • светодиодный
        • DVB-T/C MPEG 2/4
        Настраиваемая страница приветствия для ваших гостей

        Настраиваемая страница приветствия для ваших гостей

        Страница приветствия отображается при каждом включении телевизора. Во время установки вы легко можете разместить свою символику на странице приветствия и настроить страницу в соответствии со своими предпочтениями, используя шаблон в формате .png.

        Копирование всех настроек через USB для быстрой установки

        Копирование всех настроек через USB для быстрой установки

        Возможность простого копирования всех программных настроек с одного телевизора на другие меньше, чем за минуту. Эта функция гарантирует единообразие ТВ настроек, значительно сокращая время на установку и расходы.

        USB для воспроизведения мультимедийного контента

        USB для воспроизведения мультимедийного контента

        Делитесь впечатлениями. Подключите USB-накопитель, цифровую камеру, MP3-плеер или другое мультимедийное устройство через USB-вход телевизора и смотрите фотографии, видео или слушайте музыку, используя удобный экранный обозреватель.

        Светодиодный LED TV: невероятная контрастность изображения

        Благодаря светодиодной подсветке уровень энергопотребления снижается, а показатели яркости изображения, контрастности и цветопередачи улучшаются.

        Идеально подходит для пенитенциарных учреждений

        В целях контроля этот гостиничный ТВ оборудован режимом PrisonMode. В режиме повышенной безопасности деактивированы функции, не востребованные в пенитенциарных учреждениях, такие как телетекст, электронный гид телепрограмм, субтитры и порты USB.

        Прозрачная задняя панель для просмотра внутренних деталей

        Благодаря прозрачной задней панели вы сможете видеть все внутренние детали телевизора. Идеальное решение для установки в пенитенциарных учреждениях.

        Единый список аналоговых и цифровых каналов

        Единый интегрированный список каналов телевидения позволяет гостям быстро переключаться на любой аналоговый или цифровой канал.

        Усовершенствованная регулировка громкости позволит гостям отдыхать с комфортом

        Благодаря усовершенствованной регулировке громкости можно установить начальный уровень громкости телевизора и указать диапазон, в котором телевизор будет работать. Таким образом, звук всегда будет воспроизводиться на оптимальном уровне, а гости в соседних номерах смогут спокойно наслаждаться отдыхом.

        Защита от несанкционированного использования с помощью блокировки джойстика

        Включив или выключив блокировку джойстика, администратор сможет защитить устройство от несанкционированного использования, тем самым снизив дополнительные затраты.

        Блокировка меню установки

        Предотвращает нежелательный доступ к параметрам установки и конфигурации, обеспечивает максимальное удобство гостей и устраняет нежелательные расходы на переустановку.

        Низкое энергопотребление

        Телевизоры Philips рассчитаны на небольшое потребление энергии. Это не только уменьшает воздействие на окружающую среду, но и снижает операционные издержки.

        Технические характеристики

        • Изображение/дисплей

          Дисплей
          LED Full HD
          Размер экрана по диагонали (метрич.)
          55  см
          Размер экрана по диагонали (в дюймах)
          22  (дюймы)
          Формат изображения
          16:9
          Разрешение панели
          1920 x 1080р
          Яркость
          250  кд/м²
          Угол просмотра
          170º (Г) / 160º (В)
          Коэфф. контрастности (типич.)
          1000:1
          Время отклика (типич.)
          5  мс
          Улучшение изображения
          • Digital Crystal Clear
          • Perfect Motion Rate 100 Гц

        • Аудио

          Выходная мощность
          5 (2 x 2,5)  Вт
          Акустические системы
          • 2,0
          • Направленный вниз
          Характеристики звука
          • Эквалайзер
          • Баланс
          • АРГ

        • Дизайн

          Цвет передней панели
          Черный
          Особенности
          Прозрачная задняя панель

        • Тюнер/прием/передача

          Цифровое ТВ
          DVB-T/C
          Аналоговое телевидение
          • PAL
          • SECAM
          Количество каналов
          1000

        • Подключения (задняя панель)

          Антенна
          IEC-75
          HDMI1
          HDMI 1.3
          Выход для цифрового аудиосигнала
          Коаксиальный (SPDIF)
          Scart
          • CVBS
          • RGB
          • SVHS
          Вход VGA
          15-контактный D-sub

        • Подключения (боковая панель)

          Слот общего интерфейса
          CI+ 1.3
          А/В вход
          CVBS + RCA (левый/правый)
          Выход для наушников
          Мини-разъем
          USB 1
          Порт USB 2.0

        • Особенности

          Цифровые сервисы
          • Электронный гид телепередач на 8 дней
          • MHEG
          • Телетекст
          Удобство использования
          • Стиль изображения
          • Стиль звука

        • Специальные гостиничные функции

          Гостиничный режим
          • Блокировка джойстика
          • Блокировка меню
          • Блокировка меню установки
          • Ограничение громкости
          Режим ограничения для особых учреждений
          • Режима повышенной безопасности
          • TXT/MHEG/USB/электронный гид телепередач/блокировка субтитров
          Символика
          Приветственный логотип
          Клонирование настроек и обновление встроенного ПО
          по USB
          Таймер
          • Таймер отключения
          • Сигнал будильника
          • Выбор канала для будильника
          Каналы
          • Единый список каналов
          • Редактор списка каналов в офлайн-режиме
          Управление
          Блокировка автообновления каналов
          Защита от краж
          • Защита от кражи элементов питания
          • Замок Kensington

        • Функции для сферы здравоохранения

          Управление
          Многофункциональный пульт ДУ
          Комфорт
          Выход для наушников

        • Мультимедиа

          Мультимедийные подключения
          USB
          Поддерживаемые параметры видеовоспроизведения
          • Контейнеры: AVI, MKV
          • Форматы: H.264/MPEG4 AVC
          • MPEG1
          • MPEG2
          • MPEG4
          Поддерживаемые форматы субтитров
          • SRT
          • SSA
          Поддерживаемые аудиоформаты
          • MP3
          • AAC
          Поддерживаемые форматы изображения
          • BMP
          • JPG
          • PNG
          Поддерживаемое видеоразрешение (на USB)
          до 1920 x 1080p при 30 Гц

        • Аксессуары

          В комплекте
          • Пульт ДУ 22AV1407A/12
          • 2 батареи типа AAA
          • Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности
          • Настольная подставка
          • Гарантийный талон
          Дополнительный
          Пульт ДУ для пакета установки 22AV8573/00

        • Питание

          Электропитание
          220—240 В перем. тока, 50—60 Гц
          Маркировка класса энергоэффективности
          A+
          Маркировка энергоэффективности ЕС
          17  Вт
          Потребление электроэнергии в год
          24  кВт/ч
          Энергопотребление в режиме ожидания
          < 0,3 Вт
          Функции энергосбережения
          Режим ECO
          Температура окружающей среды
          5 °C – 45 °C

        • Размеры

          Ширина устройства
          516  миллиметра
          Высота устройства
          317  миллиметра
          Глубина устройства
          35/43  миллиметра
          Ширина с подставкой
          516  миллиметра
          Высота с подставкой
          352  миллиметра
          Глубина с подставкой
          134  миллиметра
          Вес продукта
          2,8  кг
          Вес изделия с подставкой
          3,0  кг
          Совместимое настенное крепление VESA
          • 75 x 75 мм
          • M4

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Батарейки для пульта ДУ
        • Пульт ДУ
        • Гарантийная карточка
        • Настольная подставка

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            • Доступность функций будет зависеть от выбранной конфигурации.
            • Типичный уровень энергопотребления в рабочем режиме определен в соответствии с IEC62087 (вып. 2). Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий эксплуатации телевизора.
            • Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.