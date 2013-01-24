Другие продукты в комплекте
- Адаптер питания пост. тока
- Кабель HDMI
- Розетка
- Краткое руководство пользователя
- Кабель USB
Возможности персонализации
Рекламируйте. Передавайте информацию. Привлекайте аудиторию. Этот четкий и быстрый интеллектуальный дисплей Philips Multi-Touch является отличным универсальным решением. Простое удаленное управление контентом и подключение модулей 4G. Гибкие возможности установки благодаря технологии Power-over-Ethernet Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Возможности персонализации
Рекламируйте. Передавайте информацию. Привлекайте аудиторию. Этот четкий и быстрый интеллектуальный дисплей Philips Multi-Touch является отличным универсальным решением. Простое удаленное управление контентом и подключение модулей 4G. Гибкие возможности установки благодаря технологии Power-over-Ethernet Узнать обо всех преимуществах
Возможности персонализации
Рекламируйте. Передавайте информацию. Привлекайте аудиторию. Этот четкий и быстрый интеллектуальный дисплей Philips Multi-Touch является отличным универсальным решением. Простое удаленное управление контентом и подключение модулей 4G. Гибкие возможности установки благодаря технологии Power-over-Ethernet Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Возможности персонализации
Рекламируйте. Передавайте информацию. Привлекайте аудиторию. Этот четкий и быстрый интеллектуальный дисплей Philips Multi-Touch является отличным универсальным решением. Простое удаленное управление контентом и подключение модулей 4G. Гибкие возможности установки благодаря технологии Power-over-Ethernet Узнать обо всех преимуществах
Управляйте контентом с помощью CMND & Create. Сенсорный интерфейс позволяет с легкостью публиковать собственный контент, будь то цифровой аналог штендера или бренд и информация о компании. Предустановленные шаблоны и интегрированные виджеты обеспечат быстрое добавление и настройку отображения фотографий, текста и видеоряда.
Подключайте дисплеи к сети посредством подключения ЛВС. CMND & Control позволяет выполнять такие важные функции, как управление входными разъемами и отслеживание состояния дисплея. И неважно, сколько дисплеев в сети — один или сто.
Управляйте дисплеем посредством Интернет-подключения. Профессиональные дисплеи Philips на базе Android оптимизированы для работы с приложениями по умолчанию для Android, но веб-приложения также доступны для установки на дисплей. Встроенный планировщик расписаний позволяет с легкостью настраивать запуск тех или иных приложений или контента в определенное время.
Встроенная камера, микрофон и динамик делают этот маленький сенсорный экран по-настоящему универсальным интеллектуальным решением. Используйте его для определения различных показателей аудитории, футбольной аналитики и многого другого. Используйте мощные приложения Android AI для демонстрации персонализированного контента или просто применяйте дисплей для проведения видеоконференций.
Вы можете разместить профессиональный дисплей Philips практически в любом месте. PoE+ обеспечивает питание и передачу данных на дисплей посредством одного кабеля Ethernet. Вам не потребуется розетка электросети, но адаптер питания также входит в комплект на случай, если вы предпочитаете работать со штекерным соединением.
Сохраняйте и воспроизводите контент без необходимости постоянно использовать внешний проигрыватель. Ваш профессиональный дисплей Philips имеет внутреннюю память, что позволяет загружать на него медиафайлы для отображения или воспроизведения. Внутренняя память также выступает в качестве буфера при потоковой передаче онлайн-контента.
Быстро устанавливайте и запускайте приложения в удаленном режиме, даже если вы не находитесь рядом с дисплеем. CMND & Deploy позволяет добавлять и обновлять ваши приложения, а также приложения из магазина приложений профессионального дисплея Philips. Просто отсканируйте QR-код, выполните вход в магазин и нажмите на приложение, которое необходимо установить. Приложение будет автоматически загружено и запущено.
Без труда подключайте модули 4G/LTE к вашему профессиональному дисплею Philips. Встроенный слот mPCIe позволяет дисплею выполнять подключение к другим устройствам в выбранной сети Wi-Fi. Это очень полезно, если вы устанавливаете дисплей в банке или ином государственном учреждении, где осуществление доступа к основной локальной сети невозможно.
Изображение/дисплей
Операционная система
Встроенный плеер
Камера
Звук
Связь
Подключения
Комфорт
Питание
Разрешения надзорных органов/ другое
Аксессуары
Условия эксплуатации
Прочее
Размеры
Мультимедийные приложения
Поддерживаемое разрешение дисплея