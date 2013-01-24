Другие продукты в комплекте
- Батарейки для пульта ДУ
- Пульт ДУ
- Шнур питания
- Подставка под наклоном
- Гарантийная карточка
Ключевые слова для поиска
В корзине на данный момент нет товаров.
Широкие возможности плюс современный тонкий дизайн
Оцените удобство установки через USB-копирование и возможность использования специальных функций, например блокировки меню и функций управления, благодаря этому энергоэффективному гостиничному светодиодному LED-телевизору. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Широкие возможности плюс современный тонкий дизайн
Оцените удобство установки через USB-копирование и возможность использования специальных функций, например блокировки меню и функций управления, благодаря этому энергоэффективному гостиничному светодиодному LED-телевизору. Узнать обо всех преимуществах
Широкие возможности плюс современный тонкий дизайн
Оцените удобство установки через USB-копирование и возможность использования специальных функций, например блокировки меню и функций управления, благодаря этому энергоэффективному гостиничному светодиодному LED-телевизору. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Широкие возможности плюс современный тонкий дизайн
Оцените удобство установки через USB-копирование и возможность использования специальных функций, например блокировки меню и функций управления, благодаря этому энергоэффективному гостиничному светодиодному LED-телевизору. Узнать обо всех преимуществах
Профессиональный светодиодный LED-телевизор
Цена магазина Philips
Итого:
Возможность простого копирования всех программных настроек с одного телевизора на другие меньше, чем за минуту. Эта функция гарантирует единообразие ТВ настроек, значительно сокращая время на установку и расходы.
В этом телевизоре самая совершенная светодиодная технология сочетается с привлекательным минималистичным дизайном и потрясающим качеством изображения, а также у этой модели минимальное энергопотребление в своей категории. Кроме того, светодиодная технология исключает использование вредных материалов. Светодиодная подсветка обеспечивает низкое энергопотребление, высокую яркость и контрастность изображения, четкость и насыщенные цвета.
Подключите USB-накопитель, цифровую камеру, MP3-плеер или другое мультимедийное устройство к порту USB на боковой панели телевизора и смотрите фотографии, видео или слушайте музыку, используя удобный проводник.
При включении телевизора отображается приветствие
Эта функция служит для предварительной установки диапазона громкости, в котором может работать телевизор, предотвращая установку звука на уровень, превышающий норму и мешающий вашим соседям.
Предотвращает нежелательный доступ к установкам и конфигурации, обеспечивает максимальное удобство гостей и устраняет нежелательные расходы на перепрограммирование.
Телевизоры Philips рассчитаны на небольшое потребление энергии. Это не только уменьшает воздействие на окружающую среду, но и снижает операционные издержки.
Встроенная панель подключения позволяет гостям с легкостью подключать устройства к телевизору без внешней панели подключения.
Выбирая в установочном меню опцию открытого или закрытого доступа к элементам управления телевизора на боковой панели, можно предотвратить нежелательный доступ в меню, что экономит время и усилия гостиничных работников, так как не нужно проводить перенастройку.
Изображение/дисплей
Поддерживаемое разрешение дисплея
Тюнер/прием/передача
Звук
Громкоговорители
Подключения
Функции управления
Healthcare
Мультимедийные приложения
Питание
Размеры
Аксессуары