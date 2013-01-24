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    Signage Solutions Дисплей Multi-Touch

    32BDL3651T/00
    • Время интерактивности Время интерактивности Время интерактивности
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      Signage Solutions Дисплей Multi-Touch

      32BDL3651T/00

      Время интерактивности

      Работайте сообща. Передавайте информацию. Этот профессиональный FHD-дисплей Philips Multi-Touch идеально подойдет для многопользовательской работы — от поиска маршрута до презентаций. Можно одновременно использовать до 10 точек касания.

      Signage Solutions Дисплей Multi-Touch

      Время интерактивности

      Работайте сообща. Передавайте информацию. Этот профессиональный FHD-дисплей Philips Multi-Touch идеально подойдет для многопользовательской работы — от поиска маршрута до презентаций. Можно одновременно использовать до 10 точек касания.

      Время интерактивности

      Работайте сообща. Передавайте информацию. Этот профессиональный FHD-дисплей Philips Multi-Touch идеально подойдет для многопользовательской работы — от поиска маршрута до презентаций. Можно одновременно использовать до 10 точек касания.

      Signage Solutions Дисплей Multi-Touch

      Время интерактивности

      Работайте сообща. Передавайте информацию. Этот профессиональный FHD-дисплей Philips Multi-Touch идеально подойдет для многопользовательской работы — от поиска маршрута до презентаций. Можно одновременно использовать до 10 точек касания.

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        Дисплей Multi-Touch

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        Время интерактивности

        Дисплей Multi-Touch с 10 точками касания.

        • 32"
        • На базе ОС Android
        • Multi-touch
        Управляйте, отслеживайте и поддерживайте с CMND & Control

        Управляйте, отслеживайте и поддерживайте с CMND & Control

        Подключайте дисплеи к сети посредством подключения ЛВС. CMND & Control позволяет выполнять такие важные функции, как управление входными разъемами и отслеживание состояния дисплея. И неважно, сколько дисплеев в сети — один или сто.

        CMND & Create. Создание и воспроизведение собственного контента

        CMND & Create. Создание и воспроизведение собственного контента

        Управляйте контентом с помощью CMND & Create. Сенсорный интерфейс позволяет с легкостью публиковать собственный контент, будь то цифровой аналог штендера или бренд и информация о компании. Предустановленные шаблоны и интегрированные виджеты обеспечат быстрое добавление и настройку отображения фотографий, текста и видеоряда.

        FailOver обеспечит воспроизведение контента после сбоя

        FailOver обеспечит воспроизведение контента после сбоя

        Неважно, где установлен дисплей — в вестибюле или конференц-зале, отсутствие изображения может стать настоящей проблемой. Функция FailOver позволяет профессиональному дисплею Philips автоматически переключаться между основным и резервным источниками, чтобы контент не переставал воспроизводиться при внезапном отключении основного источника. Просто настройте список альтернативных источников, чтобы экран всегда демонстрировал нужный контент.

        CMND & Deploy. Удаленная установка и запуск приложений

        Быстро устанавливайте и запускайте приложения в удаленном режиме, даже если вы не находитесь рядом с дисплеем. CMND & Deploy позволяет добавлять и обновлять ваши приложения, а также приложения из магазина приложений профессионального дисплея Philips. Просто отсканируйте QR-код, выполните вход в магазин и нажмите на приложение, которое необходимо установить. Приложение будет автоматически загружено и запущено.

        Внутренняя память. Выгружайте контент для воспроизведения без задержек

        Сохраняйте и воспроизводите контент без необходимости постоянно использовать внешний проигрыватель. Ваш профессиональный дисплей Philips имеет внутреннюю память, что позволяет загружать на него медиафайлы для отображения или воспроизведения. Внутренняя память также выступает в качестве буфера при потоковой передаче онлайн-контента.

        Процессор Android с системой на кристалле. Приложения по умолчанию и из сети

        Управляйте дисплеем посредством Интернет-подключения. Профессиональные дисплеи Philips на базе Android оптимизированы для работы с приложениями по умолчанию для Android, но веб-приложения также доступны для установки на дисплей. Новая ОС Android 8 обеспечит безопасность ПО и позволит более длительное время обновлять его до последней версии.

        Технические характеристики

        • Изображение/дисплей

          Размер экрана по диагонали (метрич.)
          80  см
          Размер экрана по диагонали (в дюймах)
          32  (дюймы)
          Разрешение панели
          1920 x 1080р
          Оптимальное разрешение
          1920 x 1080 при 60 Гц
          Яркость
          350  кд/м²
          Коэфф. контрастности (типич.)
          4000:1
          Обработка поверхности
          Антибликовое покрытие
          Формат изображения
          16:9
          Время отклика (типич.)
          6,5  мс
          Шаг пикселей
          0,36375 (Г) x 0,36375 (В) мм
          Цвета дисплея
          16,7 M
          Угол просмотра (по горизонтали)
          178  градусов
          Угол просмотра (по вертикали)
          178  градусов
          Технология панели
          VA
          Операционная система
          Android 8.0
          Улучшение изображения
          • Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
          • 3D гребенчатый фильтр
          • 3D MA деинтерлейсинг
          • Динамическое повышение контрастности
          • Компенсация движ., деинтерлейсинг
          • Прогрессивное сканирование

        • Характеристики

          Технология Multi-Touch
          Проекционно-емкостная технология
          Точки касания
          10 одновременно активных точек касания
          Plug & Play
          Поддержка стандарта HID
          Защитное стекло
          Закаленное защитное стекло 2 мм

        • Подключения

          Видеовход
          • DVI-I (x1)
          • HDMI 2.0 (x2)
          • USB 2.0 (Тип A), 2 шт.
          • USB 2.0 (Тип B), 1 шт.
          • VGA (через DVI-I), 1 шт.
          Аудиовход
          Разъем 3,5 мм
          Цифровой аудиовыход
          Разъем 3,5 мм
          Внешнее управление
          • RJ45
          • Разъем IR (вход/выход) 3,5 мм
          • Разъем RS232C (вход/выход) 2,5 мм
          Другие подключения
          micro SD

        • Поддерживаемое разрешение дисплея

          Компьютерные форматы
          • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Гц
          • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Гц
          • 1024 x 768, 60 Гц
          • 1280 x 768, 60 Гц
          • 1280 x 800, 60 Гц
          • 1280 x 1024, 60 Гц
          • 1360 x 768, 60 Гц
          • 1366 x 768, 60 Гц
          • 1440 x 900, 60 Гц
          • 1600 x 1200, 60 Гц
          • 1920 x 1080, 60 Гц
          • 1920 x 1200, 60 Гц
          • 720 x 400, 70 Гц
          • 800 x 600, 60, 72, 75 Гц
          • 3840 x 2160, 60 Гц, 50 Гц
          Видеоформаты
          • 480i, 60 Гц
          • 480p, 60 Гц
          • 576p, 50 Гц
          • 576i, 50 Гц
          • 720p, 50, 60 Гц
          • 1080i; 50, 60 Гц
          • 1080p, 50, 60 Гц
          • 1080i, 25, 30 Гц
          • 480i, 30, 60 Гц
          • 576i, 25, 50 Гц
          • 3840 x 2160, 24, 25 Гц
          • 3840 x 2160, 30 Гц

        • Комфорт

          Ориентация
          • Альбомный режим (18/7)
          • Портретный режим (18/7)
          Сквозной канал сигнала
          • Проходной вход IR
          • RS232
          Возможность сетевого управления
          • RS232
          • RJ45
          Функции сохранения экрана
          Сдвиг пикселей, низкая яркость
          Управление с клавиатуры
          • Скрытое
          • Блокируемый
          Сигнал пульта ДУ
          Блокируемый
          Энергосберегающие функции
          Smart Power

        • Размеры

          Ширина устройства
          749,1  миллиметра
          Высота устройства
          443,6  миллиметра
          Глубина устройства
          70,4 (глубина с настенным креплением) / 74,4 (глубина с выходом AC)  миллиметра
          Ширина устройства (в дюймах)
          29,49  (дюймы)
          Высота устройства (в дюймах)
          17,46  (дюймы)
          Глубина устройства (в дюймах)
          2,77 (глубина с настенным креплением) / 2,93 (глубина с выходом AC)  (дюймы)
          Вес продукта
          8,0  кг
          Вес изделия (фунты)
          17,64  фунта
          Крепление VESA
          100 x 100 мм, 200 x 200 мм, M4
          Ширина рамки
          2,0 мм (сверху/слева/справа/снизу)

        • Звук

          Встроенные АС
          2 x 10 Вт

        • Условия эксплуатации

          Диапазон температур (эксплуатация)
          0–40  °C
          Среднее время между отказами
          50 000  часов
          Высота
          0–3000 м
          Диапазон температур (хранение)
          -20–60  °C
          Относительная влажность (во время работы)
          20–80 % (без конденсации)
          Относительная влажность (во время хранения)
          5–95 % (без конденсации)

        • Питание

          Электропитание
          100–240 В перем. тока, 50/60 Гц
          Энергопотребление в режиме ожидания
          <0,5 Вт
          Потребляемая мощность (типич.)
          50  Вт
          Функции энергосбережения
          Smart Power
          Потребление (макс.)
          80 Вт
          Маркировка класса энергоэффективности
          G

        • Аксессуары

          Подставка
          BM05922 (дополнительно)
          Аксессуары в комплекте
          • Ткань для очистки (x1)
          • Кабель с ИК-датчиком (1,8 м, 1 шт.)
          • Логотип Philips (x1)
          • Кабель питания (3 м)
          • Краткое руководство (x1)
          • Пульт ДУ и батареи типа AAA
          • Кабель RS232 (3 м) (x1)
          • Кабель шлейфового соединения RS232 (x1)
          • Крышка для USB и винт (1 шт.)

        • Прочее

          Языки экранных меню
          • Арабский
          • Английский
          • Французский
          • Немецкий
          • Итальянский
          • Японский
          • Польский
          • Испанский
          • Турецкий
          • Русский
          • Упрощенный китайский
          • Традиционный китайский
          • Датский
          • Голландский
          • Финский
          • Норвежский
          • Португальский
          • Шведский
          Подтвержденное соответствие нормативам
          • CB
          • CE
          • FCC класса A
          • RoHS
          • BSMI
          • CU
          • ETL
          • IMDA
          • PSB
          Гарантия
          Гарантия на 3 года

        • Мультимедийные приложения

          USB — воспроизведение изображений
          • BMP
          • GIF
          • JPEG
          • JPG
          • PDF
          USB — воспроизведение аудио
          • AAC
          • AIF
          • AIFF
          • ASF
          • LPCM
          • M3U
          • M4A
          • MP3
          • MP4
          • WAV
          • WMA
          USB — воспроизведение видео
          • M2TS
          • M4V
          • MK3D
          • MKV
          • MP4
          • MPEG
          • MPG
          • MTS
          • TS
          • TTS
          • VOB
          • WMV

        • Встроенный плеер

          ЦП/процессор
          2 x A53 + 2 x A73
          Память
          • 2 ГБ DDR3
          • 8 ГБ
          GPU
          ARM Mali G51
          Wi-Fi
          • 2,4 ГГц
          • 5 ГГц

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        Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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