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    Профессиональный светодиодный LED-телевизор

    40HFL2819D/12
    Общая оценка / 5
    1 награда
    • Широкие возможности плюс современный тонкий дизайн Широкие возможности плюс современный тонкий дизайн Широкие возможности плюс современный тонкий дизайн
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      Профессиональный светодиодный LED-телевизор

      40HFL2819D/12
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Широкие возможности плюс современный тонкий дизайн

      Оцените удобство установки через USB-копирование и возможность использования специальных функций, например блокировки меню и функций управления, благодаря этому энергоэффективному гостиничному светодиодному LED-телевизору. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Профессиональный светодиодный LED-телевизор

      Широкие возможности плюс современный тонкий дизайн

      Оцените удобство установки через USB-копирование и возможность использования специальных функций, например блокировки меню и функций управления, благодаря этому энергоэффективному гостиничному светодиодному LED-телевизору. Узнать обо всех преимуществах

      Широкие возможности плюс современный тонкий дизайн

      Оцените удобство установки через USB-копирование и возможность использования специальных функций, например блокировки меню и функций управления, благодаря этому энергоэффективному гостиничному светодиодному LED-телевизору. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Профессиональный светодиодный LED-телевизор

      Широкие возможности плюс современный тонкий дизайн

      Оцените удобство установки через USB-копирование и возможность использования специальных функций, например блокировки меню и функций управления, благодаря этому энергоэффективному гостиничному светодиодному LED-телевизору. Узнать обо всех преимуществах

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        Профессиональный светодиодный LED-телевизор

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Широкие возможности плюс современный тонкий дизайн

        благодаря энергосберегающей светодиодной LED-технологии

        • 40" Studio
        • светодиодный
        • DVB-T/C MPEG 2/4
        Копирование всех настроек через USB для быстрой установки

        Копирование всех настроек через USB для быстрой установки

        Возможность простого копирования всех программных настроек с одного телевизора на другие меньше, чем за минуту. Эта функция гарантирует единообразие ТВ настроек, значительно сокращая время на установку и расходы.

        Отличное изображение на базе светодиодов и низкое энергопотребление

        Отличное изображение на базе светодиодов и низкое энергопотребление

        В этом телевизоре самая совершенная светодиодная технология сочетается с привлекательным минималистичным дизайном и потрясающим качеством изображения, а также у этой модели минимальное энергопотребление в своей категории. Кроме того, светодиодная технология исключает использование вредных материалов. Светодиодная подсветка обеспечивает низкое энергопотребление, высокую яркость и контрастность изображения, четкость и насыщенные цвета.

        USB для воспроизведения мультимедийного контента

        USB для воспроизведения мультимедийного контента

        Подключите USB-накопитель, цифровую камеру, MP3-плеер или другое мультимедийное устройство к порту USB на боковой панели телевизора и смотрите фотографии, видео или слушайте музыку, используя удобный проводник.

        Страница приветствия на экране

        Страница приветствия на экране

        При включении телевизора отображается приветствие

        Ограничение громкости

        Эта функция служит для предварительной установки диапазона громкости, в котором может работать телевизор, предотвращая установку звука на уровень, превышающий норму и мешающий вашим соседям.

        Блокировка меню установки

        Предотвращает нежелательный доступ к установкам и конфигурации, обеспечивает максимальное удобство гостей и устраняет нежелательные расходы на перепрограммирование.

        Низкое энергопотребление

        Телевизоры Philips рассчитаны на небольшое потребление энергии. Это не только уменьшает воздействие на окружающую среду, но и снижает операционные издержки.

        Встроенная панель подключения

        Встроенная панель подключения позволяет гостям с легкостью подключать устройства к телевизору без внешней панели подключения.

        Блокировка боковой панели управления

        Выбирая в установочном меню опцию открытого или закрытого доступа к элементам управления телевизора на боковой панели, можно предотвратить нежелательный доступ в меню, что экономит время и усилия гостиничных работников, так как не нужно проводить перенастройку.

        Технические характеристики

        • Изображение/дисплей

          Экран
          LED Full HD
          Размер экрана по диагонали (метрич.)
          102  см
          Диагональ экрана (в дюймах)
          40  дюйма
          Формат изображения
          16:9
          Разрешение панели
          1920 x 1080р
          Угол просмотра
          176º (Г) / 176º (В)
          Улучшение изображения
          • Digital Crystal Clear
          • Perfect Motion Rate 100 Гц
          Цвет корпуса
          Черный
          Яркость
          300  кд/м²

        • Поддерживаемое разрешение дисплея

          Компьютерные входы
          до 1920x1080 при 60 Гц
          Видеовходы
          • 24, 25, 30, 50, 60 Гц
          • до 1920x1080p

        • Тюнер/прием/передача

          Цифровое ТВ
          • DVB-C и MPEG2/MPEG4
          • DVB-T и MPEG2/MPEG4
          ТВ-система
          • PAL
          • SECAM
          Воспроизведение видео
          • PAL
          • SECAM
          • NTSC

        • Звук

          Улучшение звука
          • Автоограничение громкости
          • Incredible Surround
          • Регулировка ВЧ и НЧ
          • Clear Sound

        • Громкоговорители

          Встроенные АС
          2

        • Подключения

          Количество А/В подключений
          1
          Количество разъемов USB
          1
          Количество разъемов HDMI
          1
          Количество разъемов SCART (RGB/CVBS)
          1
          Возможности HDMI
          Канал возврата аудиосигнала
          Подключения сбоку
          • Аудиовход — левый/правый
          • Вход CVBS
          • Выход для наушников
          • Порт USB 2.0
          Другие подключения
          • Антенна, IEC75
          • Выход S/PDIF (коаксиальный)
          • Вход VGA с ПК
          • Общий интерфейс CI+

        • Функции управления

          Простота установки
          • Система автоматической настройки (ATS)
          • Автоматическая установка каналов (ACI)
          • Автонаименование программ
          • Aвтосохранение
          • Клонирование настроек ТВ через USB
          • Блокировка меню установки
          • Доступ к меню безопасности
          Удобство использования
          • Автоограничение громкости (AVL)
          • Вывод на экран
          • Список программ
          • Управление на боковой панели
          • 1-кан. список аналог./цифр.
          Комфорт
          • Функции постояльца отеля
          • Страница приветствия (.png)
          • Включение канала
          • Ограничение громкости
          • Таймер отключения
          Режим ограничения для особых учреждений
          Телетекст, MHEG, USB, EPG, частичная блокировка
          Телетекст
          Режим Smart Text (1000 стр.)
          Электронный гид телепередач
          • Электронный гид телепередач на 8 дней
          • Электронный гид телепрограмм "Сейчас + Далее"
          Регулировка формата экрана
          • 4:3
          • 14:9
          • Масштаб 14:9
          • 16:9
          • Автоматический
          • Cyбтитpы
          • Кино
          Пульт ДУ
          22AV1407A/12
          Обновление встроенного ПО
          Обновление встроенного ПО через USB

        • Healthcare

          Управление
          Многофункциональный пульт ДУ (4 шт.)
          Функции управления
          Выход для наушников

        • Мультимедийные приложения

          Мультимедийные подключения
          USB
          Форматы воспроизведения видео
          • H264/MPEG-4 AVC
          • MPEG-1
          • MPEG-2
          • MPEG-4
          • Контейнеры: AVI, MKV
          • WMV9/VC1
          Форматы воспроизведения музыки
          • MP3
          • M4A
          • WMA версии 2 до версии 9.2
          Форматы воспроизведения изображений
          • JPEG
          • BMP
          • PNG

        • Питание

          Электропитание
          220—240 В перем. тока, 50—60 Гц
          Маркировка энергоэффективности ЕС
          63  Вт
          Маркировка класса энергоэффективности
          A
          Потребление электроэнергии в год
          91  кВт/ч
          Энергопотребление в режиме ожидания
          < 0,3 Вт
          Температура окружающей среды
          5 °C – 35 °C
          Функции энергосбережения
          • Режим Эко
          • Отключение изображения (для радио)

        • Размеры

          Ширина устройства
          923  мм
          Высота устройства
          551  мм
          Глубина устройства
          79/98  мм
          Ширина (с подставкой)
          923  мм
          Высота с подставкой
          587  мм
          Глубина с подставкой
          217  мм
          Вес продукта
          9,85  кг
          Совместимое настенное крепление VESA
          200 x 200 мм

        • Аксессуары

          Входящие в комплект аксессуары
          • Пульт ДУ
          • Батарейки для пульта ДУ
          • Настольная подставка
          • Гарантийный талон
          • Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности
          Дополнительные аксессуары
          Установочный ПДУ 22AV8573/00

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Батарейки для пульта ДУ
        • Пульт ДУ
        • Шнур питания
        • Подставка под наклоном
        • Гарантийная карточка

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