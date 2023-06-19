      Signage Solutions Дисплей Multi-Touch

      43BDL3452T/00

      Время интерактивности

      Работайте сообща. Передавайте информацию. Этот профессиональный UHD-дисплей Philips Multi-Touch идеально подойдет для многопользовательской работы — от поиска маршрута до презентаций. Можно одновременно использовать до 20 точек касания.

      Время интерактивности

      Дисплей Multi-Touch с 20 точками касания.

      • 43"
      • На базе ОС Android
      • Multi-touch
      Управляйте, отслеживайте и поддерживайте с CMND & Control

      Подключайте дисплеи к сети посредством подключения ЛВС. CMND & Control позволяет выполнять такие важные функции, как управление входными разъемами и отслеживание состояния дисплея. И неважно, сколько дисплеев в сети — один или сто.

      CMND & Create. Создание и воспроизведение собственного контента

      Управляйте контентом с помощью CMND & Create. Сенсорный интерфейс позволяет с легкостью публиковать собственный контент, будь то цифровой аналог штендера или бренд и информация о компании. Предустановленные шаблоны и интегрированные виджеты обеспечат быстрое добавление и настройку отображения фотографий, текста и видеоряда.

      FailOver обеспечит воспроизведение контента после сбоя

      Неважно, где установлен дисплей — в вестибюле или конференц-зале, отсутствие изображения может стать настоящей проблемой. Функция FailOver позволяет профессиональному дисплею Philips автоматически переключаться между основным и резервным источниками, чтобы контент не переставал воспроизводиться при внезапном отключении основного источника. Просто настройте список альтернативных источников, чтобы экран всегда демонстрировал нужный контент.

      CMND & Deploy. Удаленная установка и запуск приложений

      Быстро устанавливайте и запускайте приложения в удаленном режиме, даже если вы не находитесь рядом с дисплеем. CMND & Deploy позволяет добавлять и обновлять ваши приложения, а также приложения из магазина приложений профессионального дисплея Philips. Просто отсканируйте QR-код, выполните вход в магазин и нажмите на приложение, которое необходимо установить. Приложение будет автоматически загружено и запущено.

      Внутренняя память. Выгружайте контент для воспроизведения без задержек

      Сохраняйте и воспроизводите контент без необходимости постоянно использовать внешний проигрыватель. Ваш профессиональный дисплей Philips имеет внутреннюю память, что позволяет загружать на него медиафайлы для отображения или воспроизведения. Внутренняя память также выступает в качестве буфера при потоковой передаче онлайн-контента.

      Процессор Android с системой на кристалле. Приложения по умолчанию и из сети

      Управляйте дисплеем посредством Интернет-подключения. Профессиональные дисплеи Philips на базе Android оптимизированы для работы с приложениями по умолчанию для Android, но веб-приложения также доступны для установки на дисплей. Новая ОС Android 8 обеспечит безопасность ПО и позволит более длительное время обновлять его до последней версии.

      • Изображение/дисплей

        Размер экрана по диагонали (метрич.)
        108.0  см
        Размер экрана по диагонали (в дюймах)
        43  (дюймы)
        Формат изображения
        16:9
        Разрешение панели
        3840 x 2160
        Шаг пикселей
        0,2451 (Г) x 0,2451 (В) мм
        Оптимальное разрешение
        3840 x 2160 при 60 Гц
        Яркость
        400  кд/м²
        Цвета дисплея
        1,07 млрд
        Коэфф. контрастности (типич.)
        1200:1
        Время отклика (типич.)
        8  мс
        Угол просмотра (по горизонтали)
        178  градусов
        Угол просмотра (по вертикали)
        178  градусов
        Улучшение изображения
        • Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
        • 3D гребенчатый фильтр
        • Компенсация движ., деинтерлейсинг
        • Прогрессивное сканирование
        • 3D MA деинтерлейсинг
        • Динамическое повышение контрастности
        Обработка поверхности
        Антибликовое покрытие
        Технология панели
        IPS
        Операционная система
        Android 8.0

      • Подключения

        Цифровой аудиовыход
        Разъем 3,5 мм
        Видеовход
        • DVI-D (x1)
        • HDMI 2.0 (x2)
        • USB 2.0 (Тип A), 2 шт.
        • USB 2.0 (Тип B), 1 шт.
        • VGA (аналоговый D-Sub) (x1)
        Аудиовход
        Разъем 3,5 мм
        Другие подключения
        • micro SD
        • OPS
        Внешнее управление
        • RJ45
        • Разъем IR (вход/выход) 3,5 мм
        • Разъем RS232C (вход/выход) 2,5 мм

      • Комфорт

        Ориентация
        • Альбомный режим (18/7)
        • Портретный режим (18/7)
        Функции сохранения экрана
        Сдвиг пикселей, низкая яркость
        Управление с клавиатуры
        • Скрытое
        • Блокируемый
        Сигнал пульта ДУ
        Блокируемый
        Сквозной канал сигнала
        • RS232
        • Проходной вход IR
        Энергосберегающие функции
        Smart Power
        Возможность сетевого управления
        • RS232
        • RJ45

      • Звук

        Встроенные АС
        2 x 10 Вт

      • Питание

        Электропитание
        100–240 В перем. тока, 50/60 Гц
        Потребляемая мощность (типич.)
        100  Вт
        Потребление (макс.)
        220 Вт
        Энергопотребление в режиме ожидания
        <0,5 Вт
        Функции энергосбережения
        Smart Power
        Маркировка класса энергоэффективности
        G

      • Поддерживаемое разрешение дисплея

        Компьютерные форматы
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Гц
        • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Гц
        • 1024 x 768, 60 Гц
        • 1280 x 768, 60 Гц
        • 1280 x 800, 60 Гц
        • 1280 x 1024, 60 Гц
        • 1360 x 768, 60 Гц
        • 1366 x 768, 60 Гц
        • 1440 x 900, 60 Гц
        • 1600 x 1200, 60 Гц
        • 1920 x 1080, 60 Гц
        • 1920 x 1200, 60 Гц
        • 3840 x 2160, 60 Гц, 50 Гц
        • 720 x 400, 70 Гц
        • 800 x 600, 60, 72, 75 Гц
        Видеоформаты
        • 480i, 60 Гц
        • 480p, 60 Гц
        • 576p, 50 Гц
        • 576i, 50 Гц
        • 720p, 50, 60 Гц
        • 1080i; 50, 60 Гц
        • 1080p, 50, 60 Гц
        • 1080i, 25, 30 Гц
        • 3840 x 2160, 24, 25 Гц
        • 3840 x 2160, 30 Гц
        • 480i, 30, 60 Гц
        • 576i, 25, 50 Гц

      • Размеры

        Ширина устройства
        1004,4  миллиметра
        Вес продукта
        18,54  кг
        Высота устройства
        592,6  миллиметра
        Глубина устройства
        75,3 (глубина с настенным креплением) / 109,2(глубина с внешним блоком OPS)  миллиметра
        Ширина устройства (в дюймах)
        39,54  (дюймы)
        Высота устройства (в дюймах)
        23.33  (дюймы)
        Настенное крепление
        200 x 200 мм, M6
        Глубина устройства (в дюймах)
        2,96 (глубина с настенным креплением) / 4,30 (глубина с внешним блоком OPS)  (дюймы)
        Ширина рамки
        16,3 мм (сверху/слева/справа/снизу)
        Вес изделия (фунты)
        40,87  фунта

      • Условия эксплуатации

        Высота
        0–3000 м
        Диапазон температур (эксплуатация)
        0–40  °C
        Среднее время между отказами
        50 000  часов
        Диапазон температур (хранение)
        от -20 до 60  °C
        Относительная влажность (во время работы)
        20–80 % (без конденсации)
        Относительная влажность (во время хранения)
        5–95 % (без конденсации)

      • Мультимедийные приложения

        USB — воспроизведение видео
        • M2TS
        • M4V
        • MK3D
        • MKV
        • MP4
        • MPEG
        • MPG
        • MTS
        • TS
        • TTS
        • VOB
        • WMV
        USB — воспроизведение изображений
        • BMP
        • GIF
        • JPEG
        • JPG
        • PDF
        USB — воспроизведение аудио
        • AAC
        • AIF
        • AIFF
        • ASF
        • LPCM
        • M3U
        • M4A
        • MP3
        • MP4
        • WAV
        • WMA

      • Встроенный плеер

        ЦП/процессор
        2 x A53 + 2 x A73
        GPU
        ARM Mali G51
        Память
        • 2 ГБ DDR3
        • 8 ГБ
        Wi-Fi
        • 2,4 ГГц
        • 5 ГГц

      • Аксессуары

        Аксессуары в комплекте
        • Ткань для очистки (x1)
        • Кабель с ИК-датчиком (1,8 м, 1 шт.)
        • Логотип Philips (x1)
        • Кабель питания (3 м)
        • Краткое руководство (x1)
        • Пульт ДУ и батареи типа AAA
        • Кабель RS232 (3 м) (x1)
        • Кабель шлейфового соединения RS232 (x1)
        • Крышка для USB и винт (1 шт.)
        Подставка
        BM05922 (дополнительно)

      • Прочее

        Языки экранных меню
        • Арабский
        • Английский
        • Французский
        • Немецкий
        • Итальянский
        • Японский
        • Польский
        • Испанский
        • Турецкий
        • Русский
        • Упрощенный китайский
        • Традиционный китайский
        • Датский
        • Голландский
        • Финский
        • Норвежский
        • Португальский
        • Шведский
        Гарантия
        Гарантия на 3 года
        Подтвержденное соответствие нормативам
        • CE
        • RoHS
        • CB
        • BSMI
        • FCC класса A
        • CU
        • ETL
        • IMDA
        • PSB

      • Характеристики

        Технология Multi-Touch
        IRHE
        Точки касания
        20 одновременно активных точек касания
        Plug & Play
        Поддержка стандарта HID
        Защитное стекло
        Закаленное защитное стекло 3 мм

