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- Батарейки для пульта ДУ
- Пульт ДУ
- Настольная подставка
- Гарантийный талон
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Чем проще, тем лучше
Где бы ни находился этот профессиональный телевизор — от гостиничного номера до зала совета директоров — он обеспечит фирменное качество изображения Philips по доступной цене. Оцените простоту и скорость подготовки к работе, а также удобство настройки экрана приветствия.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Чем проще, тем лучше
Где бы ни находился этот профессиональный телевизор — от гостиничного номера до зала совета директоров — он обеспечит фирменное качество изображения Philips по доступной цене. Оцените простоту и скорость подготовки к работе, а также удобство настройки экрана приветствия.
Чем проще, тем лучше
Где бы ни находился этот профессиональный телевизор — от гостиничного номера до зала совета директоров — он обеспечит фирменное качество изображения Philips по доступной цене. Оцените простоту и скорость подготовки к работе, а также удобство настройки экрана приветствия.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Чем проще, тем лучше
Где бы ни находился этот профессиональный телевизор — от гостиничного номера до зала совета директоров — он обеспечит фирменное качество изображения Philips по доступной цене. Оцените простоту и скорость подготовки к работе, а также удобство настройки экрана приветствия.
Профессиональные ТВ
Цена магазина Philips
Итого:
Единый интегрированный список ТВ-каналов позволяет гостям быстро переключаться на любой аналоговый или цифровой (T/C/S) канал.
Возможность простого копирования всех программных настроек с одного телевизора на другие меньше, чем за минуту. Эта функция гарантирует единообразие ТВ настроек, значительно сокращая время на установку и расходы.
Включив или выключив внешнюю блокировку управления, администратор сможет защитить устройство от несанкционированного использования, тем самым снизив дополнительные затраты.
Делитесь впечатлениями. Подключите USB-накопитель, цифровую камеру, MP3-плеер или другое мультимедийное устройство через USB-вход телевизора и смотрите фотографии, видео или слушайте музыку, используя удобный экранный обозреватель.
Телевизоры Philips рассчитаны на небольшое потребление энергии. Это не только уменьшает воздействие на окружающую среду, но и снижает расходы на эксплуатацию.
Изображение/дисплей
Аудио
Дизайн
Тюнер/прием/передача
Подключения (задняя панель)
Подключения (боковая панель)
Расширенные возможности подключения
Особенности
Специальные гостиничные функции
Функции для сферы здравоохранения
Мультимедиа
Аксессуары
Питание
Размеры