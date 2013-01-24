Чем проще, тем лучше

Где бы ни находился этот профессиональный телевизор — от гостиничного номера до зала совета директоров — он обеспечит фирменное качество изображения Philips по доступной цене. Оцените простоту и скорость подготовки к работе, а также удобство настройки экрана приветствия.