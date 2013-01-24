Другие продукты в комплекте
- Батарейки для пульта ДУ
- Пульт ДУ
- Гарантийный талон
- Шнур питания
- Настольная подставка
На шаг впереди
Этот профессиональный телевизор Philips не просто передает яркие и качественные изображения. Встроенный Chromecast и удобный доступ к магазину Google Play дают вам преимущество в те дни, когда необходимо развлечь гостей.
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
На шаг впереди
Этот профессиональный телевизор Philips не просто передает яркие и качественные изображения. Встроенный Chromecast и удобный доступ к магазину Google Play дают вам преимущество в те дни, когда необходимо развлечь гостей.
На шаг впереди
Этот профессиональный телевизор Philips не просто передает яркие и качественные изображения. Встроенный Chromecast и удобный доступ к магазину Google Play дают вам преимущество в те дни, когда необходимо развлечь гостей.
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
На шаг впереди
Этот профессиональный телевизор Philips не просто передает яркие и качественные изображения. Встроенный Chromecast и удобный доступ к магазину Google Play дают вам преимущество в те дни, когда необходимо развлечь гостей.
Профессиональные телевизоры Philips на базе Android — это быстрые, универсальные и простые в использовании устройства. Эти телевизоры оптимизированы для работы со встроенными приложениями Android и поддерживают установку других веб-приложений. Автоматические обновления помогут вам всегда использовать самые новые версии установленных программ.
Легко транслируйте фильмы, презентации и многое другое с мобильных устройств (мобильных телефонов, планшетов и ноутбуков) на профессиональные телевизоры Philips на базе Android посредством беспроводного подключения. Chromecast — это экономичное безопасное решение для профессионалов, не требующее дополнительных аппаратных компонентов. Просто коснитесь значка Chromecast на мобильном устройстве, чтобы начать потоковую передачу контента из сотен приложений для трансляции — мобильное устройство будет выступать в качестве пульта дистанционного управления.
Доступ к Google Play одним касанием позволяет с легкостью загружать приложения, игры, музыку, фильмы и многое другое на ваш профессиональный телевизор Philips.
Профессиональный телевизор Philips располагает понятным пользовательским интерфейсом, который можно персонализировать с помощью логотипа вашей компании. Просто добавьте логотип и цвета вашей компании на поисковую строку, чтобы повысить узнаваемость бренда.
Получайте информацию о том, что смотрят ваши гости и клиенты на профессиональном телевизоре Philips на базе Android, будь то сеть отелей или спорт-бар. Узнайте, какие каналы зрители смотрят чаще всего. Проверьте эффективность своей рекламы. Получайте информацию, необходимую для эффективного управления расходами, и данные о времени отображения на экране.
Полностью управляйте приложениями, установленными на ваших профессиональных телевизорах Philips. Система AppControl позволяет устанавливать, удалять и управлять приложениями на выбранных телевизорах или всей вашей сети телевизоров. Это дает возможность персонализации контента вне зависимости от количества телевизоров в вашей сети.
Подключайте дисплеи к сети посредством подключения ЛВС или РЧ. CMND & Control позволяет выполнять такие важные функции, как управление входными разъемами, обновление программного обеспечения и отслеживание состояния дисплея. И неважно, сколько дисплеев в сети — один или несколько.
Пусть ваши гости почувствуют себя как дома. CMND & Check-in позволяет использовать индивидуальную информацию, такую как имя и выбранный язык, для персонализации использования телевизора. Это подойдет как для обеспечения комфорта гостей в отеле, так и для оптимизации процесса оплаты и даже предложения различных платных телеканалов.
Изображение/дисплей
Аудио
Дизайн
Android TV
Тюнер/прием/передача
Беспроводное соединение
Подключения (задняя панель)
Разъемы для подключения на нижней панели
Подключения (боковая панель)
Расширенные возможности подключения
Особенности
Специальные гостиничные функции
Функции для сферы здравоохранения
Мультимедиа
Поддерживаемое разрешение дисплея
Аксессуары
Питание
Размеры