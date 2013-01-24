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    Signage Solutions Дисплей D-Line

    50BDL4550D/00
    • В поисках инноваций В поисках инноваций В поисках инноваций
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      Signage Solutions Дисплей D-Line

      50BDL4550D/00

      В поисках инноваций

      Удивите своих гостей, установив быстрый, интеллектуальный рекламный дисплей. Встроенный Wi-Fi и совместимость с приложениями Android — это новый этап развития решений для рекламного контента

      Signage Solutions Дисплей D-Line

      В поисках инноваций

      Удивите своих гостей, установив быстрый, интеллектуальный рекламный дисплей. Встроенный Wi-Fi и совместимость с приложениями Android — это новый этап развития решений для рекламного контента

      В поисках инноваций

      Удивите своих гостей, установив быстрый, интеллектуальный рекламный дисплей. Встроенный Wi-Fi и совместимость с приложениями Android — это новый этап развития решений для рекламного контента

      Signage Solutions Дисплей D-Line

      В поисках инноваций

      Удивите своих гостей, установив быстрый, интеллектуальный рекламный дисплей. Встроенный Wi-Fi и совместимость с приложениями Android — это новый этап развития решений для рекламного контента

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        Дисплей D-Line

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        В поисках инноваций

        на базе ОС Android

        • 50"
        • 4K UHD
        • 500 кд/м²
        Сохраняйте и воспроизводите контент, используя внутреннюю память

        Сохраняйте и воспроизводите контент, используя внутреннюю память

        Сохраняйте и воспроизводите контент, используя внутреннюю память. Загружайте медиаконтент и сразу же воспроизводите его на дисплее. Память используется совместно с интернет-браузером и служит кэш-памятью. При возникновении сбоев в работе сети воспроизведение контента продолжается из кэша, что позволяет использовать медиафайлы даже в том случае, когда подключение к сети отсутствует.

        Благодаря функции отказоустойчивости ваш контент будет всегда под защитой

        Благодаря функции отказоустойчивости ваш контент будет всегда под защитой

        При использовании контента в рекламных целях необходимо быть уверенным в его постоянной доступности. Даже если проблемы с воспроизведением кажутся маловероятными, стоит воспользоваться функцией отказоустойчивости. Она обеспечивает постоянную защиту контента и с помощью инновационной технологии запускает воспроизведение с резервной копии в случае неисправности медиаплеера. Функция отказоустойчивости запускается автоматически при сбое в работе основного источника входного сигнала. Просто выберите основной источник входного сигнала и установите подключение для системы отказоустойчивости. Теперь вы можете быть уверены, что ваш контент надежно защищен.

        SmartPower для экономии электроэнергии

        SmartPower для экономии электроэнергии

        Интенсивность подсветки может регулироваться и предустанавливаться системой, которая снижает энергопотребление на 50%, что существенно сказывается на расходах.

        CMND: удобное управление дисплеем

        CMND: удобное управление дисплеем

        CMND — это надежная платформа управления дисплеем, которая позволяет обновлять и организовывать контент с помощью функции CMND & Create или изменять настройки с помощью функции CMND & Control. Держите все под контролем с помощью CMND.

        Создавайте и обновляйте контент с помощью CMND & Create

        Создавайте и обновляйте контент с помощью CMND & Create

        Разрабатывайте и создавайте яркий контент с помощью эффективного инструмента CMND & Create. Интерфейс Drag and Drop, загруженные шаблоны и встроенные виджеты позволяют создавать впечатляющий контент, который привлечет внимание ваших клиентов. Поддержка портретного и альбомного режимов.

        Управление настройками нескольких дисплеев с помощью CMND & Control

        Управление настройками нескольких дисплеев с помощью CMND & Control

        CMND & Control обеспечивает централизованное управление несколькими дисплеями. Удаленное отслеживание, настройка дисплея и обновление ПО, а также возможность настройки и конфигурации одновременно нескольких дисплеев, например видеостен или полиэкранных систем, — вам гарантировано максимально удобное управление сетью дисплеев.

        Подключение и управление контентом с помощью облачного хранилища

        Подключение и управление контентом с помощью облачного хранилища

        Подключайтесь и управляйте контентом с помощью облачного хранилища через встроенный браузер HTML5. С помощью браузера на основе Chromium вы сможете создавать контент в режиме онлайн и подключать один дисплей или всю сеть устройств. Воспользуйтесь удобными функциями отображения контента с разрешением Full HD в портретном или альбомном режиме, потоковой передачи контента в режиме "Картинка-в-картинке" (PiP) или подключите дисплей к Интернету по сети WiFi или с помощью кабеля RJ45 для прослушивания своих собственных списков воспроизведения.

        Процессор Android с системой на кристалле. Приложения по умолчанию и из сети

        Управляйте дисплеем посредством Интернет-подключения. Профессиональные дисплеи Philips на базе Android оптимизированы для работы с приложениями по умолчанию для Android, но веб-приложения также доступны для установки на дисплей. Новая ОС Android 8 обеспечит безопасность ПО и позволит более длительное время обновлять его до последней версии.

        Контролируйте воспроизведение контента с помощью автоматических экранных снимков

        Воспроизведение контента — важный аспект вашей деятельности. Благодаря автоматическим экранным снимкам вы сможете обеспечить регулярное отображение контента. Снимки выполняются в течение дня и сохраняются на FTP-сервере, где вы можете просмотреть их в любое удобное время.

        Дисплей ADS с широким углом просмотра

        Технология ADS позволит смотреть телевизор с любого угла. Переключатель Advanced Super Dimension позволяет быстрее обрабатывать изображение на экране для плавных переходов, превосходного качества и отменной цветопередачи с углом просмотра до 180°.

        Технические характеристики

        • Изображение/дисплей

          Размер экрана по диагонали (в дюймах)
          49,5  (дюймы)
          Размер экрана по диагонали (метрич.)
          125,7  см
          Разрешение панели
          3840 x 2160
          Оптимальное разрешение
          3840 x 2160 при 60 Гц
          Яркость
          500  кд/м²
          Коэфф. контрастности (типич.)
          4000:1
          Динамическая контрастность
          500 000:1
          Формат изображения
          16:9
          Время отклика (типич.)
          8  мс
          Шаг пикселей
          0,2854 x 0,2854 мм
          Цвета дисплея
          1,07 млрд. цветов
          Угол просмотра (по горизонтали)
          178  градусов
          Угол просмотра (по вертикали)
          178  градусов
          Улучшение изображения
          • Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
          • 3D гребенчатый фильтр
          • Компенсация движ., деинтерлейсинг
          • 3D MA деинтерлейсинг
          • Динамическое повышение контрастности
          • Прогрессивное сканирование
          Операционная система
          Android 8.0
          Технология панели
          VA

        • Подключения

          Видеовход
          • DisplayPort 1.2 (x1)
          • DVI-I (x1)
          • HDMI 2.0 (x2)
          • USB 2.0 (x2)
          Видеовыход
          • DisplayPort 1.2 (x1)
          • HDMI 2.0 (x1)
          Аудиовход
          Разъем 3,5 мм
          Цифровой аудиовыход
          Разъем 3,5 мм
          Внешнее управление
          • RJ45
          • Разъем RS232C (вход/выход) 2,5 мм
          • Разъем IR (вход/выход) 3,5 мм

        • Поддерживаемое разрешение дисплея

          Компьютерные форматы
          • 1920 x 1080, 60 Гц
          • 1024 x 768, 60 Гц
          • 1280 x 1024, 60 Гц
          • 1280 x 720, 60 Гц
          • 1440 x 900, 60 Гц
          • 1600 x 900, 60 Гц
          • 1680 x 1050, 60 Гц
          • 3840 x 2160, 30, 60 Гц
          • 640 x 480, 60 Гц
          • 800 x 600, 60 Гц
          Видеоформаты
          • 1080i; 50, 60 Гц
          • 576i, 50 Гц
          • 576p, 50 Гц
          • 480p, 60 Гц
          • 480i, 60 Гц
          • 1080p, 50, 60 Гц
          • 2160p, 24, 30, 60 Гц
          • 720p, 50,60 Гц

        • Размеры

          Ширина устройства
          1128,4  миллиметра
          Высота устройства
          649,0  миллиметра
          Глубина устройства
          63,5  миллиметра
          Ширина устройства (в дюймах)
          44,43  (дюймы)
          Высота устройства (в дюймах)
          25,55  (дюймы)
          Глубина устройства (в дюймах)
          2,50  (дюймы)
          Ширина рамки
          14,9 мм (со всех сторон)
          Вес изделия (фунты)
          32,52  фунта
          Вес продукта
          14,75  кг
          Крепление VESA
          400(Г) x 400(В) мм, M6

        • Комфорт

          Ориентация
          • Альбомный режим (24/7)
          • Портретный режим (24/7)
          Ячеечная матрица
          До 15 x 15
          Управление с клавиатуры
          • Скрытое
          • Блокируемый
          Сквозной канал сигнала
          • RS232
          • Проходной вход IR
          • DisplayPort
          • HDMI
          Возможность сетевого управления
          RS232
          Энергосберегающие функции
          Smart Power
          Функции сохранения экрана
          Сдвиг пикселей, уменьшение уровня яркости

        • Мощность

          Энергопотребление в режиме ожидания
          < 0,5 Вт
          Электропитание
          100—240 В перем. тока, 50—60 Гц
          Потребляемая мощность (типич.)
          100  Вт
          Потребление (макс.)
          132 Вт
          Маркировка класса энергоэффективности
          G

        • Условия эксплуатации

          Диапазон температур (эксплуатация)
          0–40  °C
          Диапазон температур (хранение)
          от -20 до 60  °C
          Высота
          0–3000 м
          Среднее время между отказами
          50 000  часов
          Относительная влажность (во время работы)
          Относительная влажность 20~80 % (без конденсации)
          Относительная влажность (во время хранения)
          Относительная влажность 5~95% (без конденсации)

        • Звук

          Встроенные АС
          Среднеквадратичная мощность 2 x 10 Вт

        • Аксессуары

          Входящие в комплект аксессуары
          • Краткое руководство пользователя
          • Кабель RS232
          • Шнур питания сети переменного тока
          • Кабель с ИК-датчиком (1,8 м)
          • Пульт ДУ и батареи типа AAA
          Аксессуары в комплекте
          • Кабель шлейфового соединения RS232
          • Логотип Philips (x1)
          • Крышка выключателя AC
          • Крышка для USB (1 шт.)
          • Винты
          Подставка
          BM05922 (дополнительно)

        • Мультимедийные приложения

          USB — воспроизведение аудио
          • AAC
          • HEAAC
          • MPEG
          USB — воспроизведение изображений
          • BMP
          • JPEG
          • PNG
          USB — воспроизведение видео
          • MPEG
          • H.263
          • H.264
          • H.265
          • VP8

        • Прочее

          Языки экранных меню
          • Английский
          • Французский
          • Немецкий
          • Испанский
          • Польский
          • Турецкий
          • Русский
          • Итальянский
          • Упрощенный китайский
          • Традиционный китайский
          • Арабский
          • Японский
          • Датский
          • Голландский
          • Финский
          • Норвежский
          • Португальский
          • Шведский
          Подтвержденное соответствие нормативам
          • CE
          • CCC
          • RoHS
          • BSMI
          • CB
          • VCCI
          • CU
          • ЭМП
          • EnergyStar 8.0
          • ETL
          • FCC класса A
          • PSB
          Гарантия
          Гарантия на 3 года

        • Встроенный плеер

          ЦП/процессор
          2 x A53 + 2 x A73
          GPU
          ARM Mali G51
          Память
          3 ГБ DDR
          Карта памяти
          32 Гб eMMc

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Краткое руководство пользователя
        • Кабель RS232
        • Шнур питания сети переменного тока
        • Кабель с ИК-датчиком (1,8 м)
        • Пульт ДУ и батареи типа AAA

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        Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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