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Профессиональные ТВ

50HFL5014/12
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    Профессиональные ТВ

    50HFL5014/12

    На шаг впереди

    Этот профессиональный телевизор Philips не просто передает яркие и качественные изображения. Встроенный Chromecast и удобный доступ к магазину Google Play дают вам преимущество в те дни, когда необходимо развлечь гостей.

    Профессиональные ТВ

    На шаг впереди

    Этот профессиональный телевизор Philips не просто передает яркие и качественные изображения. Встроенный Chromecast и удобный доступ к магазину Google Play дают вам преимущество в те дни, когда необходимо развлечь гостей.

    На шаг впереди

    Этот профессиональный телевизор Philips не просто передает яркие и качественные изображения. Встроенный Chromecast и удобный доступ к магазину Google Play дают вам преимущество в те дни, когда необходимо развлечь гостей.

    Профессиональные ТВ

    На шаг впереди

    Этот профессиональный телевизор Philips не просто передает яркие и качественные изображения. Встроенный Chromecast и удобный доступ к магазину Google Play дают вам преимущество в те дни, когда необходимо развлечь гостей.

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      На шаг впереди

      Со встроенным Chromecast

      • 50" MediaSuite
      • на базе ОС Android™

      Обновления Android. Всегда самые современные функции

      Профессиональные телевизоры Philips на базе Android — это быстрые, универсальные и простые в использовании устройства. Эти телевизоры оптимизированы для работы со встроенными приложениями Android и поддерживают установку других веб-приложений. Автоматические обновления помогут вам всегда использовать самые новые версии установленных программ.

      Встроенный Chromecast. Транслируйте контент на большом экране

      Легко транслируйте фильмы, презентации и многое другое с мобильных устройств (мобильных телефонов, планшетов и ноутбуков) на профессиональные телевизоры Philips на базе Android посредством беспроводного подключения. Chromecast — это экономичное безопасное решение для профессионалов, не требующее дополнительных аппаратных компонентов. Просто коснитесь значка Chromecast на мобильном устройстве, чтобы начать потоковую передачу контента из сотен приложений для трансляции — мобильное устройство будет выступать в качестве пульта дистанционного управления.

      Google Play Store. Выбирайте. Смотрите. Играйте

      Доступ к Google Play одним касанием позволяет с легкостью загружать приложения, игры, музыку, фильмы и многое другое на ваш профессиональный телевизор Philips.

      Будьте на виду. Добавьте свой логотип в интерфейс телевизора

      Профессиональный телевизор Philips располагает понятным пользовательским интерфейсом, который можно персонализировать с помощью логотипа вашей компании. Просто добавьте логотип и цвета вашей компании на поисковую строку, чтобы повысить узнаваемость бренда.

      Встроенные инструменты аналитики. Статистика просмотра контента

      Получайте информацию о том, что смотрят ваши гости и клиенты на профессиональном телевизоре Philips на базе Android, будь то сеть отелей или спорт-бар. Узнайте, какие каналы зрители смотрят чаще всего. Проверьте эффективность своей рекламы. Получайте информацию, необходимую для эффективного управления расходами, и данные о времени отображения на экране.

      AppControl. Безопасная удаленная установка и управление приложениями.

      Полностью управляйте приложениями, установленными на ваших профессиональных телевизорах Philips. Система AppControl позволяет устанавливать, удалять и управлять приложениями на выбранных телевизорах или всей вашей сети телевизоров. Это дает возможность персонализации контента вне зависимости от количества телевизоров в вашей сети.

      CMND & Control. Использование, обновление, обслуживание

      Подключайте дисплеи к сети посредством подключения ЛВС или РЧ. CMND & Control позволяет выполнять такие важные функции, как управление входными разъемами, обновление программного обеспечения и отслеживание состояния дисплея. И неважно, сколько дисплеев в сети — один или несколько.

      CMND & Check-in. Абсолютная персонализация

      Пусть ваши гости почувствуют себя как дома. CMND & Check-in позволяет использовать индивидуальную информацию, такую как имя и выбранный язык, для персонализации использования телевизора. Это подойдет как для обеспечения комфорта гостей в отеле, так и для оптимизации процесса оплаты и даже предложения различных платных телеканалов.

      Низкое энергопотребление

      Телевизоры Philips рассчитаны на небольшое потребление энергии. Это не только уменьшает воздействие на окружающую среду, но и снижает расходы на эксплуатацию.

      Технические характеристики

      • Изображение/дисплей

        Дисплей
        LED Full HD
        Размер экрана по диагонали (метрич.)
        126  см
        Размер экрана по диагонали (в дюймах)
        50  (дюймы)
        Разрешение панели
        1920 x 1080р
        Яркость
        250  кд/м²
        Угол просмотра
        178º (Г) / 178º (В)

      • Аудио

        Выходная мощность
        20 (2 x 10)  Вт
        Акустические системы
        • 2,0
        • Направленный вниз
        Выход на АС для ванной комнаты
        1,5 Вт, моно, 8 Ом
        Характеристики звука
        • DTS-HD
        • Поддержка Dolby Atmos
        • Dolby MS12D
        • AC-4
        • DTS Studio Sound

      • Дизайн

        Цвет
        Черный

      • Android TV

        Объем флэш-памяти
        16 ГБ*
        ОС
        Android™ 7.0 (Nougat)

      • Тюнер/прием/передача

        Цифровое ТВ
        • DVB-T/T2/C
        • HEVC FHD (до 1080p60)
        Аналоговое телевидение
        PAL
        Воспроизведение через IP
        • Мультивещание
        • Unicast
        • Каналы приложения OTT

      • Беспроводное соединение

        Беспроводная локальная сеть (LAN)
        • 802.11 ac
        • Wifi-Direct

      • Подключения (задняя панель)

        Выход для цифрового аудиосигнала
        Оптический
        Ethernet (LAN)
        RJ-45
        Антенна
        IEC-75
        Внешний источник питания
        12 В, 1,5 А (макс.)
        Внешнее управление
        RJ-48
        HDMI2
        HDMI 1.4
        USB 2
        Порт USB 2.0
        Выход на АС для ванной комнаты
        Мини-разъем

      • Подключения (боковая панель)

        Слот общего интерфейса
        CI+ 1.3.2
        USB 1
        USB 3.0
        HDMI1
        HDMI 1.4
        Выход для наушников
        Мини-разъем

      • Расширенные возможности подключения

        HDMI
        • ARC (все порты)
        • MHL 2.0 (HDMI1)
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Запуск воспроизведения одним нажатием
        • Режим ожидания системы
        • Прямое управление с помощью пульта ДУ
        • Управление звуком системы
        Беспроводная локальная сеть (LAN)
        Автоматическое включение по LAN
        RJ48
        • ИК-вход/выход
        • Интерфейс Serial Xpress

      • Особенности

        Цифровые сервисы
        • Электронный гид телепередач на 8 дней
        • Сейчас и далее
        • MHEG
        • Телетекст
        • HbbTV
        • Субтитры
        Удобство использования
        • Стиль изображения
        • Стиль звука
        Внешние элементы управления
        Джойстик

      • Специальные гостиничные функции

        Общий доступ
        • Встроенный Chromecast
        • Безопасный общий доступ
        • Общий доступ с управлением по сети
        Приложения
        • Google Play Store (Play Маркет)
        • Облачные приложения
        • Система AppControl
        Символика
        • Настраиваемый главный экран
        • Настраиваемое приложение начала работы
        • Название места (Geonames ID)
        • CMND&Create
        • Пользовательская панель управления (HTML&APK)
        CMND&Control
        • Редактор списка каналов в офлайн-режиме
        • Изменение настроек в офлайн-режиме
        • Дистанционное управление по IP/РЧ
        • CMND&Create
        • Управление группами телевизоров
        CMND&Check-In
        • Имя гостя
        • Язык гостя
        • Сообщения
        • Оплата через ТВ
        • Экспресс-оплата
        Встроенные сервисы
        Прогноз погоды на 5 дней
        Языки
        Выбор языка
        Часы
        • Часы в режиме ожидания
        • Экранные часы
        • Внешний модуль часов (дополнительно)
        Таймер
        • Таймер отключения
        • Сигнал будильника
        • Выбор канала для будильника
        • Звуки будильника
        Каналы
        • Единый список каналов
        • Списки по темам
        Пульт ДУ
        • Индикация заряда батареи
        • Блокировка крышки отсека для батарей пульта ДУ
        • Кнопка часов светится в темноте
        Управление
        • Базовое управление ТВ на базе Android JEDI
        • JSON API for TV Control-JAPIT
        • Протокол Serial Xpress
        Клонирование настроек и обновление встроенного ПО
        • Мгновенное копирование исходных настроек
        • По USB/РЧ/IP
        Интерактивные DRM
        • VSecure
        • PlayReady Smooth Streaming
        • Securemedia
        Регулятор мощности
        • Режим быстрого запуска
        • Автоматическое ВКЛЮЧЕНИЕ
        • WoLAN
        • WoWLAN
        Настройка экрана запуска
        • Канал
        • Функция
        • Формат изображения
        • Громкость
        • Стиль изображения
        Получение дохода
        Функция MyChoice
        Гостиничный режим
        • Блокировка джойстика
        • Блокировка меню
        • Блокировка меню установки
        • Ограничение громкости
        Режим ограничения для особых учреждений
        • Режима повышенной безопасности
        • TXT/MHEG/USB/электронный гид телепередач/блокировка субтитров

      • Функции для сферы здравоохранения

        Управление
        • Многофункциональный пульт ДУ
        • Совместимость с пультом ДУ для медицинских учреждений
        • Совместимость с системой вызова персонала
        Комфорт
        • Выход для наушников
        • Независимое отключение звука основного динамика
        Безопасность
        • Двойная изоляция, класс II
        • Огнестойкий материал

      • Мультимедиа

        Поддерживаемые параметры видеовоспроизведения
        • Форматы: H.264/MPEG4 AVC
        • MPEG1
        • MPEG2
        • MPEG4
        • WMV9/VC1
        • HEVC
        • Контейнеры: AVI, MKV
        • VP9
        Поддерживаемые форматы субтитров
        • SRT
        • SMI
        • TXT
        Поддерживаемые аудиоформаты
        • MP3
        • AAC
        • WAV
        • WMA версии 2 до версии 9.2
        • WMA-PRO (версия 9 и 10)
        Поддерживаемые форматы изображения
        • JPG
        • PNG
        • BMP
        • GIF
        Поддерживаемое видеоразрешение (на USB)
        до 1920 x 1080p при 60 Гц

      • Аксессуары

        В комплекте
        • Подставка с угловыми ножками
        • Пульт ДУ 22AV1905A/12
        • 2 батареи типа AAA
        • Шнур питания
        • Гарантийный талон
        • Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности
        Дополнительный
        • Пульт ДУ 22AV1904A/12
        • Пульт ДУ с простыми элементами управления 22AV1601B/12
        • Пульт ДУ для медицинских учреждений 22AV1604B/12
        • Внешний модуль часов 22AV1860A/12
        • Кабельный модем DOCSIS 22AV1970A
        • Пульт ДУ для пакета установки 22AV9574A/12

      • Питание

        Электропитание
        220—240 В перем. тока, 50—60 Гц
        Маркировка класса энергоэффективности
        A++
        Маркировка энергоэффективности ЕС
        49  Вт
        Потребление электроэнергии в год
        72  кВт/ч
        Энергопотребление в режиме ожидания
        < 0,3 Вт
        Функции энергосбережения
        Режим ECO
        Температура окружающей среды
        0 °C - 40 °C

      • Размеры

        Ширина устройства
        1128  миллиметра
        Высота устройства
        655  миллиметра
        Глубина устройства
        80,5/86  миллиметра
        Ширина с подставкой
        1128  миллиметра
        Высота с подставкой
        715  миллиметра
        Глубина с подставкой
        214,5  миллиметра
        Вес продукта
        11,3  кг
        Вес изделия с подставкой
        11,6  кг
        Совместимое настенное крепление VESA
        • 200 x 200 мм
        • M6

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Батарейки для пульта ДУ
      • Пульт ДУ
      • Гарантийный талон
      • Шнур питания
      • Настольная подставка

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          • Доступность функций будет зависеть от выбранной конфигурации.
          • Philips не гарантирует наличие приложений или постоянную правильную работу приложений.
          • Объем свободной памяти может быть меньше из-за конфигурации устройства
          • Типичный уровень энергопотребления в рабочем режиме определен в соответствии с IEC62087 (вып. 2). Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий эксплуатации телевизора.
          • Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.
          • Android, Google Play и Chromecast являются товарными знаками Google LLC