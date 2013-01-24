Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу
RU
UK
1

Ключевые слова для поиска

Дисплей Video Wall

55BDL3005X/00
Общая оценка / 5
  • Время большого формата Время большого формата Время большого формата
    -{discount-value}

    Дисплей Video Wall

    55BDL3005X/00
    Общая оценка / 5

    Время большого формата

    Привлекайте внимание с профессиональным дисплеем для видеостен Philips X-Line. Высокая контрастность и тонкие рамки обеспечат четкое изображение в любом месте — от аэропорта до конференц-зала. Узнать обо всех преимуществах

    Дисплей Video Wall

    Время большого формата

    Привлекайте внимание с профессиональным дисплеем для видеостен Philips X-Line. Высокая контрастность и тонкие рамки обеспечат четкое изображение в любом месте — от аэропорта до конференц-зала. Узнать обо всех преимуществах

    Время большого формата

    Привлекайте внимание с профессиональным дисплеем для видеостен Philips X-Line. Высокая контрастность и тонкие рамки обеспечат четкое изображение в любом месте — от аэропорта до конференц-зала. Узнать обо всех преимуществах

    Дисплей Video Wall

    Время большого формата

    Привлекайте внимание с профессиональным дисплеем для видеостен Philips X-Line. Высокая контрастность и тонкие рамки обеспечат четкое изображение в любом месте — от аэропорта до конференц-зала. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    См. все videowall-series

      Время большого формата

      Универсальный дисплей для видеостены.

      • 55"
      • Прямая светодиодная подсветка
      • Full-HD
      • 500 кд/м²
      Управляйте, отслеживайте и поддерживайте с CMND & Control

      Управляйте, отслеживайте и поддерживайте с CMND & Control

      Подключайте дисплеи к сети посредством подключения ЛВС. CMND & Control позволяет выполнять такие важные функции, как управление входными разъемами и отслеживание состояния дисплея. И неважно, сколько дисплеев в сети — один или сто.

      Слот OPS для встраивания в ПК без проводов

      Слот OPS для встраивания в ПК без проводов

      Интегрируйте полноценный ПК или Android-модуль CRD50 напрямую с профессиональным дисплеем Philips. Слот OPS располагает всеми необходимыми соединителями для работы подключаемого решения, включая подачу питания.

      FailOver обеспечит воспроизведение контента после сбоя

      FailOver обеспечит воспроизведение контента после сбоя

      Неважно, где установлен дисплей — в вестибюле или конференц-зале, отсутствие изображения может стать настоящей проблемой. Функция FailOver позволяет профессиональному дисплею Philips автоматически переключаться между основным и резервным источниками, чтобы контент не переставал воспроизводиться при внезапном отключении основного источника. Просто настройте список альтернативных источников, чтобы экран всегда демонстрировал нужный контент.

      Ультратонкие рамки 3,5 мм. Для изображений без границ

      Ультратонкие рамки 3,5 мм. Для изображений без границ

      Режим видеостены. Создавайте видеостены 4K любого размера

      Объедините два или более профессиональных дисплея Philips для создания видеостены — для этого не нужны внешние устройства. За воспроизведение контента вне зависимости от количества экранов отвечает один проигрыватель, дисплеи полностью поддерживают 4K, а при транслировании контента 4K на четыре экрана вы получите наилучшее базовое разрешение.

      Добавьте мощность обработки Android с помощью дополнительного модуля CRD50

      Встройте систему на кристалле Android (SoC) в ваш профессиональный дисплей Philips. Дополнительный модуль CRD50 — это устройство OPS, которое обеспечивает мощость обработки Android без проводов. Просто вставьте его в слот OPS, который располагает всеми необходимыми соединителями для работы модуля (включая питание).

      Технические характеристики

      • Изображение/дисплей

        Размер экрана по диагонали (метрич.)
        138,7  см
        Размер экрана по диагонали (в дюймах)
        54,6  (дюймы)
        Разрешение панели
        1920 x 1080р
        Оптимальное разрешение
        1920 x 1080 при 60 Гц
        Яркость
        500  кд/м²
        Коэфф. контрастности (типич.)
        1400:1
        Динамическая контрастность
        500 000:1
        Время отклика (типич.)
        8  мс
        Формат изображения
        16:9
        Угол просмотра (по горизонтали)
        178  градусов
        Угол просмотра (по вертикали)
        178  градусов
        Шаг пикселей
        0,63 x 0,63 мм
        Цвета дисплея
        1,07 млрд. цветов
        Улучшение изображения
        • Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
        • 3D гребенчатый фильтр
        • Компенсация движ., деинтерлейсинг
        • Прогрессивное сканирование
        • 3D MA деинтерлейсинг
        • Динамическое повышение контрастности

      • Поддерживаемое разрешение дисплея

        Компьютерные форматы
        • 3840 x 2160, 30 Гц
        • 1920 x 1200, 60 Гц
        • 1920 x 1080, 60 Гц
        • 1600 x 1200, 60 Гц
        • 1440 x 900, 60 Гц
        • 1366 x 768, 60 Гц
        • 1360 x 768, 60 Гц
        • 1280 x 1024, 60 Гц
        • 1280 x 800, 60 Гц
        • 1280 x 768, 60 Гц
        • 1024 x 768, 60 Гц
        • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Гц
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Гц
        Видеоформаты
        • 2160p, 30 Гц
        • 1080p, 50, 60 Гц
        • 1080i; 50, 60 Гц
        • 720p, 50, 60 Гц
        • 576p, 50 Гц
        • 576i, 50 Гц
        • 480p, 60 Гц
        • 480i, 60 Гц

      • Подключения

        Видеовход
        • DVI-D
        • VGA (аналоговый D-Sub)
        • Компонентный BNC (x3)
        • Композитный (общий компонент Y)
        • DisplayPort
        • HDMI 1.4 (x2)
        Видеовыход
        • DisplayPort
        • DVI-I
        Аудиовход
        • Разъем 3,5 мм
        • Аудио левый/правый (RCA)
        Цифровой аудиовыход
        Разъем 3,5 мм
        Внешнее управление
        • Разъем IR (вход/выход) 3,5 мм
        • RJ45
        • Разъем RS232C (вход/выход) 2,5 мм
        Другие подключения
        OPS

      • Комфорт

        Сквозной канал сигнала
        • RS232
        • DisplayPort
        • Проходной вход IR
        Простая установка
        Ручки для переноски
        Энергосберегающие функции
        • Датчик освещения Ambient
        • Smart Power
        Возможность сетевого управления
        • RS232
        • RJ45
        Ориентация
        • Альбомный режим (24/7)
        • Портретный режим (24/7)
        Функции сохранения экрана
        Сдвиг пикселей, уменьшение уровня яркости
        Ячеечная матрица
        До 10 x 10

      • Размеры

        Толщина рамки
        3,5 мм
        Ширина рамки
        Сверху/слева: 2,3 мм, снизу/справа: 1,2 мм
        Ширина устройства
        1213,4  миллиметра
        Высота устройства
        684,2  миллиметра
        Глубина устройства
        107,65  миллиметра
        Вес продукта
        26,5  кг
        Крепление VESA
        400 x 400 мм
        Вес изделия (фунты)
        58,42  фунта
        Глубина устройства (в дюймах)
        4,23  (дюймы)
        Высота устройства (в дюймах)
        26,93  (дюймы)
        Ширина устройства (в дюймах)
        47,77  (дюймы)

      • Условия эксплуатации

        Диапазон температур (эксплуатация)
        0–40  °C
        Диапазон температур (хранение)
        от -20 до 60  °C
        Высота
        0–3000 м
        Относительная влажность
        20–80  %
        Среднее время между отказами
        60 000  часов

      • Питание

        Электропитание
        Универсальное (100–240 В перем. тока) Сила тока: 2,5 А
        Потребление (в режиме работы)
        155 Вт
        Энергопотребление в режиме ожидания
        <0,5 Вт
        Потребление (макс.)
        320 Вт

      • Звук

        Встроенные АС
        Среднеквадратичная мощность 2 x 10 Вт

      • Аксессуары

        Аксессуары в комплекте
        • ИК-кабель
        • Кабель с ИК-датчиком (1,8 м)
        • Кабель шлейфового соединения RS232
        • Набор для выравнивания граней (1) — 1 шт.
        • Набор для выравнивания граней (2) — 2 шт.
        • Винт с накатанной головкой (8 шт.)
        Входящие в комплект аксессуары
        • Пульт ДУ
        • Батарейки для пульта ДУ
        • Шнур питания сети переменного тока
        • Краткое руководство пользователя
        • Кабель DVI-D
        • Направляющие штыри
        • Кабель RS232

      • Прочее

        Языки экранных меню
        • Арабский
        • Упрощенный китайский
        • Традиционный китайский
        • Английский
        • Французский
        • Немецкий
        • Итальянский
        • Японский
        • Польский
        • Русский
        • Испанский
        • Турецкий
        Подтвержденное соответствие нормативам
        • CE
        • FCC класс B
        • UL/cUL
        • CB
        • GOST
        • EPEAT
        Гарантия
        Гарантия на 3 года

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Пульт ДУ
      • Батарейки для пульта ДУ
      • Шнур питания сети переменного тока
      • Краткое руководство пользователя
      • Кабель DVI-D
      • Направляющие штыри
      • Кабель RS232

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии