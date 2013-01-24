Другие продукты в комплекте
- Пульт ДУ
- Батарейки для пульта ДУ
- Шнур питания сети переменного тока
- Краткое руководство пользователя
- Кабель DVI-D
- Направляющие штыри
- Кабель RS232
Время большого формата
Привлекайте внимание с профессиональным дисплеем для видеостен Philips X-Line. Высокая контрастность и тонкие рамки обеспечат четкое изображение в любом месте — от аэропорта до конференц-зала. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Время большого формата
Привлекайте внимание с профессиональным дисплеем для видеостен Philips X-Line. Высокая контрастность и тонкие рамки обеспечат четкое изображение в любом месте — от аэропорта до конференц-зала. Узнать обо всех преимуществах
Время большого формата
Привлекайте внимание с профессиональным дисплеем для видеостен Philips X-Line. Высокая контрастность и тонкие рамки обеспечат четкое изображение в любом месте — от аэропорта до конференц-зала. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Время большого формата
Привлекайте внимание с профессиональным дисплеем для видеостен Philips X-Line. Высокая контрастность и тонкие рамки обеспечат четкое изображение в любом месте — от аэропорта до конференц-зала. Узнать обо всех преимуществах
Подключайте дисплеи к сети посредством подключения ЛВС. CMND & Control позволяет выполнять такие важные функции, как управление входными разъемами и отслеживание состояния дисплея. И неважно, сколько дисплеев в сети — один или сто.
Интегрируйте полноценный ПК или Android-модуль CRD50 напрямую с профессиональным дисплеем Philips. Слот OPS располагает всеми необходимыми соединителями для работы подключаемого решения, включая подачу питания.
Неважно, где установлен дисплей — в вестибюле или конференц-зале, отсутствие изображения может стать настоящей проблемой. Функция FailOver позволяет профессиональному дисплею Philips автоматически переключаться между основным и резервным источниками, чтобы контент не переставал воспроизводиться при внезапном отключении основного источника. Просто настройте список альтернативных источников, чтобы экран всегда демонстрировал нужный контент.
Объедините два или более профессиональных дисплея Philips для создания видеостены — для этого не нужны внешние устройства. За воспроизведение контента вне зависимости от количества экранов отвечает один проигрыватель, дисплеи полностью поддерживают 4K, а при транслировании контента 4K на четыре экрана вы получите наилучшее базовое разрешение.
Встройте систему на кристалле Android (SoC) в ваш профессиональный дисплей Philips. Дополнительный модуль CRD50 — это устройство OPS, которое обеспечивает мощость обработки Android без проводов. Просто вставьте его в слот OPS, который располагает всеми необходимыми соединителями для работы модуля (включая питание).
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