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    Дисплей H-Line

    55BDL3102H/00
    Общая оценка / 5
    • Привлекайте аудиторию Привлекайте аудиторию Привлекайте аудиторию
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      Дисплей H-Line

      55BDL3102H/00
      Общая оценка / 5

      Привлекайте аудиторию

      Оставайтесь яркими днем и ночью с профессиональным дисплеем Full HD высокой яркости Philips H-Line. Отменная четкость и контрастность делают его идеальным решением для размещения в витринах и ярких местах. Подойдет как для музеев, так и для магазинов. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Дисплей H-Line

      Привлекайте аудиторию

      Оставайтесь яркими днем и ночью с профессиональным дисплеем Full HD высокой яркости Philips H-Line. Отменная четкость и контрастность делают его идеальным решением для размещения в витринах и ярких местах. Подойдет как для музеев, так и для магазинов. Узнать обо всех преимуществах

      Привлекайте аудиторию

      Оставайтесь яркими днем и ночью с профессиональным дисплеем Full HD высокой яркости Philips H-Line. Отменная четкость и контрастность делают его идеальным решением для размещения в витринах и ярких местах. Подойдет как для музеев, так и для магазинов. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Дисплей H-Line

      Привлекайте аудиторию

      Оставайтесь яркими днем и ночью с профессиональным дисплеем Full HD высокой яркости Philips H-Line. Отменная четкость и контрастность делают его идеальным решением для размещения в витринах и ярких местах. Подойдет как для музеев, так и для магазинов. Узнать обо всех преимуществах

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        Дисплей H-Line

        Цена магазина Philips

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        Привлекайте аудиторию

        Высококонтрастный дисплей 24:7.

        • 55"
        • 2500 кд/м²
        • Full-HD
        Управляйте, отслеживайте и поддерживайте с CMND & Control

        Управляйте, отслеживайте и поддерживайте с CMND & Control

        Подключайте дисплеи к сети посредством подключения ЛВС. CMND & Control позволяет выполнять такие важные функции, как управление входными разъемами и отслеживание состояния дисплея. И неважно, сколько дисплеев в сети — один или сто.

        FailOver обеспечит воспроизведение контента после сбоя

        FailOver обеспечит воспроизведение контента после сбоя

        Неважно, где установлен дисплей — в вестибюле или конференц-зале, отсутствие изображения может стать настоящей проблемой. Функция FailOver позволяет профессиональному дисплею Philips автоматически переключаться между основным и резервным источниками, чтобы контент не переставал воспроизводиться при внезапном отключении основного источника. Просто настройте список альтернативных источников, чтобы экран всегда демонстрировал нужный контент.

        Слот OPS для встраивания в ПК без проводов

        Слот OPS для встраивания в ПК без проводов

        Интегрируйте полноценный ПК или Android-модуль CRD50 напрямую с профессиональным дисплеем Philips. Слот OPS располагает всеми необходимыми соединителями для работы подключаемого решения, включая подачу питания.

        Добавьте мощность обработки Android с помощью дополнительного модуля CRD50

        Встройте систему на кристалле Android (SoC) в ваш профессиональный дисплей Philips. Дополнительный модуль CRD50 — это устройство OPS, которое обеспечивает мощость обработки Android без проводов. Просто вставьте его в слот OPS, который располагает всеми необходимыми соединителями для работы модуля (включая питание).

        Удаленное управление системой через CMND

        Контролируйте свою сеть из профессиональных дисплеев Philips. CMND позволяет управлять, обновлять, обслуживать и использовать устройство посредством простого интерфейса. От установки до ежедневного использования.

        CMND & Create. Создание и воспроизведение собственного контента

        Управляйте контентом с помощью CMND & Create. Сенсорный интерфейс позволяет с легкостью публиковать собственный контент, будь то цифровой аналог штендера или бренд и информация о компании. Предустановленные шаблоны и интегрированные виджеты обеспечат быстрое добавление и настройку отображения фотографий, текста и видеоряда.

        Высокая яркость (2500 кд/м2). Подходит для использования вне помещений

        Привлекайте аудиторию в ярких или полуоткрытых пространствах. Дисплей высокой яркости 2500 кд/м2 обеспечивает четкое изображение в местах, куда попадает много дневного света. Отлично подойдет для витрин и уличных информационных табло.

        Технические характеристики

        • Изображение/дисплей

          Размер экрана по диагонали (в дюймах)
          54,6  (дюймы)
          Размер экрана по диагонали (метрич.)
          138,7  см
          Оптимальное разрешение
          1920 x 1080 при 60 Гц
          Яркость
          2500  кд/м²
          Коэфф. контрастности (типич.)
          5000:1
          Динамическая контрастность
          500 000:1
          Формат изображения
          16:9
          Время отклика (типич.)
          6  мс
          Шаг пикселей
          0,63 x 0,63 мм
          Цвета дисплея
          16,7 млн (8-разрядные)
          Угол просмотра (по горизонтали)
          178  градусов
          Угол просмотра (по вертикали)
          178  градусов
          Разрешение панели
          1920 x 1080р

        • Подключения

          Видеовход
          • Компонентный (BNC) x1
          • Композитный (общий компонент Y)
          • Display Port 1.2 x1
          • DVI-D x 1
          • HDMI 1.4 x2
          • VGA (аналоговый D-Sub) x 1
          Видеовыход
          • DisplayPort 1.2 x 1
          • DVI-I x1
          Аудиовход
          • Разъем 3,5 мм
          • Аудио левый/правый (RCA)
          Цифровой аудиовыход
          • Разъем 3,5 мм
          • Разъем для внешней АС
          Внешнее управление
          • Разъем RS232C (вход/выход) 2,5 мм
          • RJ45
          • Разъем IR (вход/выход) 3,5 мм
          Другие подключения
          • AC-выход
          • OPS
          • USB 2.0 (Type A) x 1

        • Размеры

          Ширина рамки
          15,6 мм
          Ширина устройства
          1243,2  миллиметра
          Высота устройства
          714  миллиметра
          Глубина устройства
          137,9  миллиметра
          Ширина устройства (в дюймах)
          48,9  (дюймы)
          Высота устройства (в дюймах)
          28,1  (дюймы)
          Глубина устройства (в дюймах)
          5,43  (дюймы)
          Крепление VESA
          400 x 400 мм, M6
          Вес продукта
          32,2  кг
          Вес изделия (фунты)
          78,94  фунта
          Специальная подставка (высота)
          200  миллиметра
          Специальная подставка (ширина)
          100  миллиметра
          Крепление для специальной подставки
          100 x 100 мм, 100 x 200 мм

        • Комфорт

          Ориентация
          • Ландшафтный
          • Портретная
          Возможность сетевого управления
          • RS232
          • HDMI (один провод)
          • LAN (RJ45)
          Сквозной канал сигнала
          • RS232
          • Проходной вход IR
          Энергосберегающие функции
          Smart Power
          Сигнал пульта ДУ
          Блокируемый
          Управление с клавиатуры
          • Скрытое
          • Блокируемый
          Простая установка
          • Специальная подставка
          • Ручки для переноски
          Другие удобства
          Ручки для переноски
          Функции сохранения экрана
          Сдвиг пикселей, низкая яркость
          Характеристики изображения
          Улучшенный контроль цветности

        • Питание

          Электропитание
          100—240 В перем. тока, 50—60 Гц
          Потребляемая мощность (типич.)
          300  Вт
          Энергопотребление в режиме ожидания
          <0,5 Вт

        • Звук

          Встроенные АС
          Среднеквадратичная мощность 2 x 10 Вт

        • Условия эксплуатации

          Диапазон температур (эксплуатация)
          0–40  °C
          Диапазон температур (хранение)
          от -20 до 60  °C
          Относительная влажность
          20–80 (в рабочем режиме), 5–95 (хранение)  %
          Среднее время между отказами
          50 000  часов
          Высота
          0–3000 м

        • Аксессуары

          Входящие в комплект аксессуары
          • Шнур питания сети переменного тока
          • Батарейки для пульта ДУ
          • Краткое руководство пользователя
          • Пульт ДУ
          • Кабель RS232
          Аксессуары в комплекте
          • Кабель шлейфового соединения RS232
          • Набор для выравнивания граней (1) — 1 шт.
          • Набор для выравнивания граней (2) — 2 шт.
          • Руководство по логотипу
          • Логотип Philips
          • Винт с накатанной головкой (8 шт.)

        • Прочее

          Языки экранных меню
          • Английский
          • Французский
          • Немецкий
          • Итальянский
          • Польский
          • Русский
          • Испанский
          • Турецкий
          • Упрощенный китайский
          • Традиционный китайский
          • Арабский
          • Японский
          • Португальский
          • Голландский
          Подтвержденное соответствие нормативам
          • CB
          • CE
          • UL/cUL
          • EAC
          • ЭМП
          • FCC класса A
          • PSB
          • PSE
          • VCCI
          Гарантия
          Гарантия на 3 года

        • Мультимедийные приложения

          USB — воспроизведение аудио
          • AAC
          • LPCM
          • M4A
          • MP3
          • WMA
          USB — воспроизведение изображений
          • BMP
          • GIF
          • JPEG
          • PNG
          USB — воспроизведение видео
          • M2TS
          • M4V
          • MK3D
          • MKV
          • MP4
          • MPEG
          • MPG
          • MTS
          • TS
          • VOB
          • ISM
          • Manifest
          • MPD

        • Поддерживаемое разрешение дисплея

          Компьютерные форматы
          • 1024 x 768, 60 Гц
          • 1280 x 1024, 60 Гц
          • 1280 x 768, 60 Гц
          • 1280 x 800, 60 Гц
          • 1360 x 768, 60 Гц
          • 1600 x 1200, 60 Гц
          • 1920 x 1080, 60 Гц
          • 1920 x 1200, 60 Гц
          • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Гц
          • 720 x 400, 70 Гц
          • 800 x 600, 60, 72, 75 Гц
          Видеоформаты
          • 1080i, 25, 30 Гц
          • 1080p, 50, 60 Гц
          • 480i, 30, 60 Гц
          • 480p, 60 Гц
          • 576i, 25, 50 Гц
          • 576p, 50 Гц
          • 720p, 50, 60 Гц

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Шнур питания сети переменного тока
        • Батарейки для пульта ДУ
        • Краткое руководство пользователя
        • Пульт ДУ
        • Кабель RS232

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