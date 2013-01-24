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Signage Solutions Дисплей H-Line

55BDL3202H/00
Общая оценка / 5
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    Signage Solutions Дисплей H-Line

    55BDL3202H/00

    Привлекайте аудиторию

    Оставайтесь яркими днем и ночью с профессиональным дисплеем Full HD высокой яркости Philips H-Line. Отменная четкость и контрастность делают его идеальным решением для размещения в витринах и ярких местах. Подойдет как для музеев, так и для магазинов.

    Signage Solutions Дисплей H-Line

    Привлекайте аудиторию

    Оставайтесь яркими днем и ночью с профессиональным дисплеем Full HD высокой яркости Philips H-Line. Отменная четкость и контрастность делают его идеальным решением для размещения в витринах и ярких местах. Подойдет как для музеев, так и для магазинов.

    Привлекайте аудиторию

    Оставайтесь яркими днем и ночью с профессиональным дисплеем Full HD высокой яркости Philips H-Line. Отменная четкость и контрастность делают его идеальным решением для размещения в витринах и ярких местах. Подойдет как для музеев, так и для магазинов.

    Signage Solutions Дисплей H-Line

    Привлекайте аудиторию

    Оставайтесь яркими днем и ночью с профессиональным дисплеем Full HD высокой яркости Philips H-Line. Отменная четкость и контрастность делают его идеальным решением для размещения в витринах и ярких местах. Подойдет как для музеев, так и для магазинов.

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      Привлекайте аудиторию

      Высококонтрастный дисплей 24:7.

      • 55"
      • 2500 кд/м²
      • Full-HD
      Управляйте, отслеживайте и поддерживайте с CMND & Control

      Управляйте, отслеживайте и поддерживайте с CMND & Control

      Подключайте дисплеи к сети посредством подключения ЛВС. CMND & Control позволяет выполнять такие важные функции, как управление входными разъемами и отслеживание состояния дисплея. И неважно, сколько дисплеев в сети — один или сто.

      CMND & Create. Создание и воспроизведение собственного контента

      CMND & Create. Создание и воспроизведение собственного контента

      Управляйте контентом с помощью CMND & Create. Сенсорный интерфейс позволяет с легкостью публиковать собственный контент, будь то цифровой аналог штендера или бренд и информация о компании. Предустановленные шаблоны и интегрированные виджеты обеспечат быстрое добавление и настройку отображения фотографий, текста и видеоряда.

      FailOver обеспечит воспроизведение контента после сбоя

      FailOver обеспечит воспроизведение контента после сбоя

      Неважно, где установлен дисплей — в вестибюле или конференц-зале, отсутствие изображения может стать настоящей проблемой. Функция FailOver позволяет профессиональному дисплею Philips автоматически переключаться между основным и резервным источниками, чтобы контент не переставал воспроизводиться при внезапном отключении основного источника. Просто настройте список альтернативных источников, чтобы экран всегда демонстрировал нужный контент.

      Слот OPS для встраивания в ПК без проводов

      Слот OPS для встраивания в ПК без проводов

      Интегрируйте полноценный ПК или Android-модуль CRD50 напрямую с профессиональным дисплеем Philips. Слот OPS располагает всеми необходимыми соединителями для работы подключаемого решения, включая подачу питания.

      Добавьте мощность обработки Android с помощью дополнительного модуля CRD50

      Встройте систему на кристалле Android (SoC) в ваш профессиональный дисплей Philips. Дополнительный модуль CRD50 — это устройство OPS, которое обеспечивает мощость обработки Android без проводов. Просто вставьте его в слот OPS, который располагает всеми необходимыми соединителями для работы модуля (включая питание).

      Удаленное управление системой через CMND

      Контролируйте свою сеть из профессиональных дисплеев Philips. CMND позволяет управлять, обновлять, обслуживать и использовать устройство посредством простого интерфейса. От установки до ежедневного использования.

      Высокая яркость (2500 кд/м2). Подходит для использования вне помещений

      Привлекайте аудиторию в ярких или полуоткрытых пространствах. Дисплей высокой яркости 2500 кд/м2 обеспечивает четкое изображение в местах, куда попадает много дневного света. Отлично подойдет для витрин и уличных информационных табло.

      Технические характеристики

      • Изображение/дисплей

        Размер экрана по диагонали (в дюймах)
        54,6  (дюймы)
        Размер экрана по диагонали (метрич.)
        138,7  см
        Оптимальное разрешение
        1920 x 1080 при 60 Гц
        Яркость
        2500  кд/м²
        Коэфф. контрастности (типич.)
        5000:1
        Динамическая контрастность
        500 000:1
        Формат изображения
        16:9
        Время отклика (типич.)
        6  мс
        Шаг пикселей
        0,63 x 0,63 мм
        Цвета дисплея
        16,7 млн (8-разрядные)
        Угол просмотра (по горизонтали)
        178  градусов
        Угол просмотра (по вертикали)
        178  градусов
        Разрешение панели
        1920 x 1080р

      • Подключения

        Видеовход
        • Композитный (общий компонент Y)
        • DisplayPort 1.2 (x1)
        • DVI-D (x1)
        • HDMI 1.4 (x2)
        • VGA (аналоговый D-Sub) (x1)
        • Компонентный BNC (x3)
        Видеовыход
        • DisplayPort 1.2 (x1)
        • DVI-I (x1)
        Аудиовход
        • Разъем 3,5 мм
        • Аудио левый/правый (RCA)
        Цифровой аудиовыход
        Аудио левый/правый (RCA)
        Внешнее управление
        • Разъем RS232C (вход/выход) 2,5 мм
        • RJ45
        • Разъем IR (вход/выход) 3,5 мм
        Другие подключения
        • OPS
        • USB

      • Размеры

        Ширина рамки
        15,80 мм (со всех сторон)
        Ширина устройства
        1243,2  миллиметра
        Высота устройства
        714,0  миллиметра
        Глубина устройства
        137,9  миллиметра
        Ширина устройства (в дюймах)
        48,9  (дюймы)
        Высота устройства (в дюймах)
        28,1  (дюймы)
        Глубина устройства (в дюймах)
        5,43  (дюймы)
        Крепление VESA
        400 x 400 мм, M6
        Вес продукта
        32,2  кг
        Вес изделия (фунты)
        70,99  фунта
        Специальная подставка (высота)
        200  миллиметра
        Специальная подставка (ширина)
        100  миллиметра
        Крепление для специальной подставки
        100 x 100 мм, 100 x 200 мм

      • Комфорт

        Ориентация
        • Ландшафтный
        • Портретная
        Возможность сетевого управления
        • RS232
        • HDMI (один провод)
        • LAN (RJ45)
        Сквозной канал сигнала
        • RS232
        • Проходной вход IR
        • DisplayPort
        • RJ45
        Энергосберегающие функции
        Smart Power
        Сигнал пульта ДУ
        Блокируемый
        Управление с клавиатуры
        • Скрытое
        • Блокируемый
        Простая установка
        • Специальная подставка
        • Ручки для переноски
        Другие удобства
        Ручки для переноски
        Функции сохранения экрана
        Сдвиг пикселей, низкая яркость
        Характеристики изображения
        Улучшенный контроль цветности

      • Мощность

        Потребляемая мощность (типич.)
        280  Вт
        Энергопотребление в режиме ожидания
        <0,5 Вт
        Потребление (макс.)
        508 Вт

      • Звук

        Встроенные АС
        Среднеквадратичная мощность 2 x 10 Вт

      • Условия эксплуатации

        Диапазон температур (эксплуатация)
        0–40  °C
        Диапазон температур (хранение)
        от -20 до 60  °C
        Относительная влажность
        20–80 (в рабочем режиме), 5–95 (хранение)  %
        Среднее время между отказами
        50 000  часов
        Высота
        0–3000 м

      • Аксессуары

        Входящие в комплект аксессуары
        • Шнур питания сети переменного тока
        • Батарейки для пульта ДУ
        • Краткое руководство пользователя
        • Пульт ДУ
        • Кабель RS232
        Аксессуары в комплекте
        • Кабель шлейфового соединения RS232
        • Набор для выравнивания граней (1) — 1 шт.
        • Набор для выравнивания граней (2) — 2 шт.
        • Логотип Philips
        • Винт с накатанной головкой (8 шт.)

      • Прочее

        Языки экранных меню
        • Английский
        • Французский
        • Немецкий
        • Итальянский
        • Польский
        • Русский
        • Испанский
        • Турецкий
        • Упрощенный китайский
        • Традиционный китайский
        • Арабский
        • Японский
        • Португальский
        • Голландский
        Подтвержденное соответствие нормативам
        • CB
        • CE
        • UL/cUL
        • EAC
        • ЭМП
        • FCC класса A
        • PSB
        • PSE
        • VCCI
        Гарантия
        Гарантия на 3 года

      • Мультимедийные приложения

        USB — воспроизведение аудио
        • AAC
        • LPCM
        • M4A
        • MP3
        • WMA
        USB — воспроизведение изображений
        • BMP
        • GIF
        • JPEG
        • PNG
        USB — воспроизведение видео
        • ISM
        • M2TS
        • M4V
        • Manifest
        • MK3D
        • MKV
        • MP4
        • MPD
        • MPEG
        • MPG
        • MTS
        • TS
        • TTS
        • VOB

      • Поддерживаемое разрешение дисплея

        Компьютерные форматы
        • 1024 x 768, 60, 75 Гц
        • 1280 x 1024, 60 Гц
        • 1280 x 768, 60 Гц
        • 1280 x 800, 60 Гц
        • 1360 x 768, 60 Гц
        • 1600 x 1200, 60 Гц
        • 1920 x 1080, 60 Гц
        • 640 x 480, 60, 72, 75 Гц
        • 720 x 400, 70 Гц
        • 800 x 600, 60, 75 Гц
        Видеоформаты
        • 1080i; 50, 60 Гц
        • 1080p, 50, 60 Гц
        • 480i, 60 Гц
        • 480p, 60 Гц
        • 576i, 50 Гц
        • 576p, 50 Гц
        • 720p, 50, 60 Гц

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Шнур питания сети переменного тока
      • Батарейки для пульта ДУ
      • Краткое руководство пользователя
      • Пульт ДУ
      • Кабель RS232

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