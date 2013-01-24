Другие продукты в комплекте
- Пульт ДУ
- Батарейки для пульта ДУ
- Шнур питания сети переменного тока
- Краткое руководство пользователя
- Кабель RS232
Передавайте информацию без лишних усилий.
Транслируйте изображения в мельчайших деталях с профессиональным дисплеем Philips D-Line Full HD. Это удобное решение обеспечивает прекрасное качество изображения и располагает простым управлением и надежными возможностями подключения.
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Передавайте информацию без лишних усилий.
Транслируйте изображения в мельчайших деталях с профессиональным дисплеем Philips D-Line Full HD. Это удобное решение обеспечивает прекрасное качество изображения и располагает простым управлением и надежными возможностями подключения.
Передавайте информацию без лишних усилий.
Транслируйте изображения в мельчайших деталях с профессиональным дисплеем Philips D-Line Full HD. Это удобное решение обеспечивает прекрасное качество изображения и располагает простым управлением и надежными возможностями подключения.
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Передавайте информацию без лишних усилий.
Транслируйте изображения в мельчайших деталях с профессиональным дисплеем Philips D-Line Full HD. Это удобное решение обеспечивает прекрасное качество изображения и располагает простым управлением и надежными возможностями подключения.
Подключайте дисплеи к сети посредством подключения ЛВС. CMND & Control позволяет выполнять такие важные функции, как управление входными разъемами и отслеживание состояния дисплея. И неважно, сколько дисплеев в сети — один или сто.
Неважно, где установлен дисплей — в вестибюле или конференц-зале, отсутствие изображения может стать настоящей проблемой. Функция FailOver позволяет профессиональному дисплею Philips автоматически переключаться между основным и резервным источниками, чтобы контент не переставал воспроизводиться при внезапном отключении основного источника. Просто настройте список альтернативных источников, чтобы экран всегда демонстрировал нужный контент.
Изображение/дисплей
Подключения
Поддерживаемое разрешение дисплея
Размеры
Комфорт
Мощность
Условия эксплуатации
Звук
Аксессуары
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