Беспроводная передача изображения на экран и продвинутая совместная работа

Отображайте до 4 источников на одном экране. Беспроводная передача изображения на экран позволяет одновременно подключать до 32 устройств для быстрого переключения между контентом в нужный момент времени. Используйте имеющуюся сеть Wi-Fi для мгновенного безопасного подключения или воспользуйтесь дополнительным интерфейсом подключения HDMI CastTo для передачи сигнала напрямую на экран без подключения к защищенной сети.