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    Профессиональные ТВ

    55HFL2899S/12
    Общая оценка / 5
    • Чем проще, тем лучше Чем проще, тем лучше Чем проще, тем лучше
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      Профессиональные ТВ

      55HFL2899S/12

      Чем проще, тем лучше

      Где бы ни находился этот профессиональный телевизор — от гостиничного номера до зала совета директоров — он обеспечит яркое фирменное качество изображения Philips Ultra HD по доступной цене. Оцените простоту и скорость подготовки к работе, а также удобство настройки экрана приветствия.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Профессиональные ТВ

      Чем проще, тем лучше

      Где бы ни находился этот профессиональный телевизор — от гостиничного номера до зала совета директоров — он обеспечит яркое фирменное качество изображения Philips Ultra HD по доступной цене. Оцените простоту и скорость подготовки к работе, а также удобство настройки экрана приветствия.

      Чем проще, тем лучше

      Где бы ни находился этот профессиональный телевизор — от гостиничного номера до зала совета директоров — он обеспечит яркое фирменное качество изображения Philips Ultra HD по доступной цене. Оцените простоту и скорость подготовки к работе, а также удобство настройки экрана приветствия.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Профессиональные ТВ

      Чем проще, тем лучше

      Где бы ни находился этот профессиональный телевизор — от гостиничного номера до зала совета директоров — он обеспечит яркое фирменное качество изображения Philips Ultra HD по доступной цене. Оцените простоту и скорость подготовки к работе, а также удобство настройки экрана приветствия.

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        Профессиональные ТВ

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Чем проще, тем лучше

        Автономный профессиональный телевизор

        • 55", Studio
        • 4K Ultra HD
        • DVB-T2/C/S2

        Совмещенная поддержка аналоговых каналов и каналов DVB-T/C/S

        Единый интегрированный список ТВ-каналов позволяет гостям быстро переключаться на любой аналоговый или цифровой (T/C/S) канал.

        Мгновенное USB-копирование исходных настроек. Быстрая настройка профессиональных ТВ

        Возможность простого копирования всех программных настроек с одного телевизора на другие меньше, чем за минуту. Эта функция гарантирует единообразие ТВ настроек, значительно сокращая время на установку и расходы.

        Блокировка меню и элементов управления

        Включив или выключив внешнюю блокировку управления, администратор сможет защитить устройство от несанкционированного использования, тем самым снизив дополнительные затраты.

        Автовоспроизведение с USB. Музыка, фильмы и другие развлечения

        Делитесь впечатлениями. Подключите USB-накопитель, цифровую камеру, MP3-плеер или другое мультимедийное устройство через USB-вход телевизора и смотрите фотографии, видео или слушайте музыку, используя удобный экранный обозреватель.

        Низкое энергопотребление

        Телевизоры Philips рассчитаны на небольшое потребление энергии. Это не только уменьшает воздействие на окружающую среду, но и снижает расходы на эксплуатацию.

        Технические характеристики

        • Изображение/дисплей

          Дисплей
          4K Ultra HD LED
          Размер экрана по диагонали (метрич.)
          139  см
          Размер экрана по диагонали (в дюймах)
          55  (дюймы)
          Формат изображения
          16:9
          Разрешение панели
          3840x2160p
          Яркость
          350  кд/м²
          Коэфф. контрастности (типич.)
          6000
          Угол просмотра
          178º (Г) / 178º (В)
          Время отклика (типич.)
          8  мс

        • Аудио

          Выходная мощность
          16 (2 x 8)  Вт
          Акустические системы
          • 2,0
          • Направленный вниз
          Характеристики звука
          • Эквалайзер
          • Баланс
          • АРГ
          • Режим Incredible Surround
          • Динамические басы
          • Dolby MS10

        • Дизайн

          Цвет
          Черный

        • Тюнер/прием/передача

          Цифровое ТВ
          • DVB-T2/C/S2
          • HEVC UHD (до 2160p60)
          Аналоговое телевидение
          • PAL
          • SECAM

        • Подключения (задняя панель)

          Антенна
          • IEC-75
          • F-тип
          Выход для цифрового аудиосигнала
          Оптический
          HDMI2
          • HDMI 2.0 с HDCP 2.2
          • ARC
          HDMI 3
          HDMI 2.0 с HDCP 2.2
          Вход VGA
          15-контактный D-sub
          А/В вход
          CVBS + RCA (левый/правый)

        • Подключения (боковая панель)

          Слот общего интерфейса
          CI+ 1.3
          Выход для наушников
          Мини-разъем
          USB 1
          Порт USB 2.0
          HDMI1
          HDMI 2.0 с HDCP 2.2

        • Расширенные возможности подключения

          EasyLink (HDMI-CEC)
          • Запуск воспроизведения одним нажатием
          • Режим ожидания системы
          • Прямое управление с помощью пульта ДУ

        • Особенности

          Цифровые сервисы
          • Субтитры
          • Телетекст
          • MHEG
          • Сейчас и далее
          • Электронный гид телепередач на 8 дней
          Удобство использования
          • Стиль изображения
          • Стиль звука
          Внешние элементы управления
          Джойстик

        • Специальные гостиничные функции

          Гостиничный режим
          • Блокировка меню
          • Блокировка меню установки
          • Ограничение громкости (в том числе для кнопки HP)
          • Блокировка джойстика
          Режим ограничения для особых учреждений
          • Режима повышенной безопасности
          • TXT/MHEG/USB/электронный гид телепередач/блокировка субтитров
          Символика
          Приветственный логотип
          Клонирование настроек и обновление встроенного ПО
          • по USB
          • Мгновенное копирование исходных настроек
          Настройка экрана запуска
          • Канал/источник
          • Стиль изображения
          • Громкость (в том числе для кнопки HP)
          Таймер
          • Таймер отключения
          • Сигнал будильника
          Каналы
          • Единый список каналов
          • Редактор списка каналов в офлайн-режиме
          Управление
          Блокировка автообновления каналов
          Регулятор мощности
          Запуск в экорежиме/быстрый запуск
          Пульт ДУ
          • Фиксация кабеля
          • Блокировка крышки отсека для батарей пульта ДУ
          Защита от краж
          Замок Kensington

        • Функции для сферы здравоохранения

          Управление
          Многофункциональный пульт ДУ
          Комфорт
          Выход для наушников

        • Мультимедиа

          Мультимедийные подключения
          USB
          Поддерживаемые параметры видеовоспроизведения
          • Контейнеры: AVI, MKV
          • Форматы: H.264/MPEG4 AVC
          • MPEG1
          • MPEG2
          • MPEG4
          • HEVC
          • TS
          Поддерживаемые форматы субтитров
          • SRT
          • SSA
          • ASS
          • SMI
          • TXT
          Поддерживаемые аудиоформаты
          • MP3
          • AAC
          • WAV
          • WMA версии 2 до версии 9.2
          Поддерживаемые форматы изображения
          • BMP
          • JPG
          • PNG
          Поддерживаемое видеоразрешение (на USB)
          до 1920 x 1080p при 30 Гц

        • Поддерживаемое разрешение дисплея

          HDMI
          До 3840 x 2160p при 60 Гц
          Тюнер
          • T2 HEVC: до 3840 x 2160 при 60 Гц
          • Другие: до 1920 x 1080p при 60 Гц
          USB
          • HEVC: до 3840 x 2160 при 60 Гц
          • Другие: до 1920 x 1080 при 60 Гц

        • Аксессуары

          В комплекте
          • Пульт ДУ 22AV1407A/12
          • 2 батареи типа AAA
          • Гарантийный талон
          • Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности
          • Настольная подставка
          Дополнительный
          • Пульт ДУ с простыми элементами управления 22AV1601B/12
          • Пульт ДУ для пакета установки 22AV9574A/12

        • Питание

          Электропитание
          220—240 В перем. тока, 50—60 Гц
          Маркировка класса энергоэффективности
          A++
          Маркировка энергоэффективности ЕС
          60  Вт
          Потребление электроэнергии в год
          87  кВт/ч
          Энергопотребление в режиме ожидания
          < 0,3 Вт
          Функции энергосбережения
          Режим ECO
          Температура окружающей среды
          5 °C – 45 °C

        • Размеры

          Глубина устройства
          44/74  миллиметра
          Глубина с подставкой
          250  миллиметра
          Высота устройства
          727  миллиметра
          Высота с подставкой
          781  миллиметра
          Ширина устройства
          1243  миллиметра
          Ширина с подставкой
          1243  миллиметра
          Вес продукта
          14,5  кг
          Вес изделия с подставкой
          15,4  кг
          Совместимое настенное крепление VESA
          • 400 x 200 мм
          • M6

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Батарейки для пульта ДУ
        • Пульт ДУ
        • Настольная подставка
        • Гарантийный талон

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            • Доступность функций будет зависеть от выбранной конфигурации.
            • Типичный уровень энергопотребления в рабочем режиме определен в соответствии с IEC62087 (вып. 2). Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий эксплуатации телевизора.
            • Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.