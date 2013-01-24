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Signage Solutions Интерактивная доска

75BDL3552T/00
Общая оценка / 5
  • Активное взаимодействие в классной комнате Активное взаимодействие в классной комнате Активное взаимодействие в классной комнате
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    Signage Solutions Интерактивная доска

    75BDL3552T/00

    Активное взаимодействие в классной комнате

    Дисплей Philips T-Line поможет организовать интересное интерактивное занятие. Закаленное стекло с защитой от бликов позволяет этому дисплею на базе Android служить долго даже в условиях активного повседневного использования, а мультисенсор поддерживает до 20 точек прикосновения

    Signage Solutions Интерактивная доска

    Активное взаимодействие в классной комнате

    Дисплей Philips T-Line поможет организовать интересное интерактивное занятие. Закаленное стекло с защитой от бликов позволяет этому дисплею на базе Android служить долго даже в условиях активного повседневного использования, а мультисенсор поддерживает до 20 точек прикосновения

    Активное взаимодействие в классной комнате

    Дисплей Philips T-Line поможет организовать интересное интерактивное занятие. Закаленное стекло с защитой от бликов позволяет этому дисплею на базе Android служить долго даже в условиях активного повседневного использования, а мультисенсор поддерживает до 20 точек прикосновения

    Signage Solutions Интерактивная доска

    Активное взаимодействие в классной комнате

    Дисплей Philips T-Line поможет организовать интересное интерактивное занятие. Закаленное стекло с защитой от бликов позволяет этому дисплею на базе Android служить долго даже в условиях активного повседневного использования, а мультисенсор поддерживает до 20 точек прикосновения

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      С мультисенсорной технологией

      • 75"
      • На базе ОС Android
      • Multi-touch
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      Встроенный режим маркерной доски

      Мотивируйте людей на совместную работу с режимом маркерной доски. Просто включите эту функцию, чтобы превратить дисплей в холст для творчества, где пользователи смогут рисовать как руками, так и с помощью специальных стилусов. Все на экране можно сохранить для простой печати или отправки в виде изображения.

      Беспроводная передача изображения на экран и продвинутая совместная работа

      Отображайте до 4 источников на одном экране. Беспроводная передача изображения на экран позволяет одновременно подключать до 32 устройств для быстрого переключения между контентом в нужный момент времени. Используйте имеющуюся сеть Wi-Fi для мгновенного безопасного подключения или воспользуйтесь дополнительным интерфейсом подключения HDMI CastTo для передачи сигнала напрямую на экран без подключения к защищенной сети.

      Технические характеристики

      • Изображение/дисплей

        Размер экрана по диагонали (метрич.)
        189,3  см
        Размер экрана по диагонали (в дюймах)
        74,5  (дюймы)
        Разрешение панели
        3840 x 2160
        Оптимальное разрешение
        3840 x 2160 при 60 Гц
        Яркость
        350  кд/м²
        Коэфф. контрастности (типич.)
        1200:1
        Динамическая контрастность
        500 000:1
        Обработка поверхности
        Антибликовое покрытие
        Формат изображения
        16:9
        Время отклика (типич.)
        8  мс
        Шаг пикселей
        0,429 x 0,429 мм
        Цвета дисплея
        1,07 млрд
        Угол просмотра (по горизонтали)
        178  градусов
        Угол просмотра (по вертикали)
        178  градусов
        Улучшение изображения
        • Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
        • 3D гребенчатый фильтр
        • Компенсация движ., деинтерлейсинг
        • Прогрессивное сканирование
        • 3D MA деинтерлейсинг
        • Динамическое повышение контрастности
        Технология панели
        IPS
        Операционная система
        Android 9

      • Характеристики

        Технология Multi-Touch
        Инфракрасный сенсорный экран
        Точки касания
        20 одновременно активных точек касания
        Стандарт "Подключи и работай" (автоматическая настройка)
        Поддержка стандарта HID
        Защитное стекло
        • Без бликов
        • Без отражения
        • Закаленное защитное стекло

      • Подключения

        Видеовход
        • HDMI (x 4)
        • DisplayPort
        • DVI
        • USB-C
        • VGA (аналоговый D-Sub)
        Аудиовход
        Разъем 3,5 мм
        Цифровой аудиовыход
        Аудио левый/правый (RCA)
        Другие подключения
        • OPS
        • micro SD
        • micro USB
        • mPCIe
        • USB
        Внешнее управление
        • Разъем IR (вход/выход) 3,5 мм
        • RJ45
        • Разъем RS232C (вход/выход) 2,5 мм

      • Поддерживаемое разрешение дисплея

        Компьютерные форматы
        • 3840 x 2160, 25,30,50 Гц
        • 1920 x 1080, 25,30,50 Гц
        • 1600 x 1200, 60 Гц
        • 1360 x 768, 60 Гц
        • 1280 x 1024, 60 Гц
        • 1280 x 800, 60 Гц
        • 1280 x 768, 60 Гц
        • 1024 x 768, 60, 75 Гц
        • 800 x 600, 60, 75 Гц
        • 720 x 400, 70 Гц
        • 640 x 480, 60, 72, 75 Гц
        Видеоформаты
        • 2160p, 30, 50, 60 Гц
        • 1080p, 50, 60 Гц
        • 1080i, 25, 30 Гц
        • 720p, 50, 60 Гц
        • 576i, 25, 50 Гц
        • 576p, 25, 50 Гц
        • 480i, 30, 60 Гц
        • 480p, 30, 60 Гц

      • Комфорт

        Ориентация
        • Ландшафтный
        • Портретная
        Сквозной канал сигнала
        Проходной вход IR
        Возможность сетевого управления
        • RS232
        • RJ45
        • HDMI (один провод)
        • Один провод (HDMI-CEC)
        Характеристики изображения
        Улучшенный контроль цветности
        Функции сохранения экрана
        Сдвиг пикселей, низкая яркость
        Управление с клавиатуры
        • Скрытое
        • Блокируемый
        Сигнал пульта ДУ
        Блокируемый
        Энергосберегающие функции
        Smart Power
        Другие удобства
        Ручки для переноски
        Простая установка
        Специальная подставка
        Память
        4 ГБ DDR3/ 32 ГБ eMMC

      • Размеры

        Ширина рамки
        16,30 мм (со всех сторон)
        Ширина устройства
        1715,50  миллиметра
        Высота устройства
        993,70  миллиметра
        Глубина устройства
        80,80 (с настенным кронштейном), 108,70 (макс.)  миллиметра
        Ширина устройства (в дюймах)
        67,54  (дюймы)
        Высота устройства (в дюймах)
        39,12  (дюймы)
        Глубина устройства (в дюймах)
        3,18 (с настенным кронштейном), 4,28 (макс.)  (дюймы)
        Крепление VESA
        600 (Г) x 400 (В) мм, M8
        Вес продукта
        53,0  кг
        Вес изделия (фунты)
        116,85  фунта
        Крепление для специальной подставки
        6*M4*L6(200x100)

      • Звук

        Встроенные АС
        2x20 Вт RMS

      • Условия эксплуатации

        Диапазон температур (эксплуатация)
        0–40  °C
        Относительная влажность
        20–80 (работа), 10–90 (хранение)  %
        Среднее время между отказами
        50 000  часов
        Высота
        0–3000 м
        Диапазон температур (хранение)
        от -20 до 60  °C

      • Питание

        Электропитание
        100–240 В перем. тока, 50/60 Гц
        Энергопотребление в режиме ожидания
        <0,5 Вт
        Потребляемая мощность (типич.)
        159,8  Вт
        Функции энергосбережения
        Smart Power
        Максимальное энергопотребление (Вт)
        310  Вт

      • Аксессуары

        Входящие в комплект аксессуары
        • Шнур питания сети переменного тока
        • Кабель RS232
        • Кабель USB
        • Пульт ДУ
        • Батарейки для пульта ДУ
        • Краткое руководство пользователя
        • Кабель HDMI
        • Кабель с ИК-датчиком (1,8 м)
        Аксессуары в комплекте
        Пассивный стилус, 2 шт.
        Дополнительные аксессуары
        Интерфейс CastTo

      • Прочее

        Языки экранных меню
        • Арабский
        • Английский
        • Французский
        • Немецкий
        • Итальянский
        • Японский
        • Польский
        • Испанский
        • Турецкий
        • Русский
        • Упрощенный китайский
        • Традиционный китайский
        • Португальский
        Подтвержденное соответствие нормативам
        • CE
        • BSMI
        • CB
        • EPA
        • FCC класс B
        Гарантия
        Гарантия на 3 года

      • Мультимедийные приложения

        USB — воспроизведение аудио
        • AAC
        • M4A
        • MP3
        • WMA
        USB — воспроизведение изображений
        • BMP
        • JPEG
        • JPG
        • PNG
        USB — воспроизведение видео
        • 3GP
        • ASF
        • AVI
        • DAT
        • FLV
        • MKV
        • MOV
        • MP4
        • MPG
        • TS
        • VOB
        • WMV3

      • Встроенный плеер

        ЦП/процессор
        MTK5680
        Память
        4 ГБ ОЗУ
        Карта памяти
        32 Гб eMMc
        Wi-Fi
        • 2G/5G 2T2R
        • Двухдиапазонный 802.11 a/b/g/n/ac

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Шнур питания сети переменного тока
      • Кабель RS232
      • Кабель USB
      • Пульт ДУ
      • Батарейки для пульта ДУ
      • Краткое руководство пользователя
      • Кабель HDMI
      • Кабель с ИК-датчиком (1,8 м)
      • Дополнительные аксессуары: Интерфейс CastTo

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