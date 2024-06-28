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86BDL4152E/00
Интерактивный дисплей для обучения
Этот интерактивный дисплей на базе Android 13 поддерживает до 40 точек касания для оптимальной совместной работы. Защита от бликов и отражений, а также немаркое стекло делают его идеальным выбором для постоянной ежедневной работы в загруженных средах.Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Дисплей E-Line
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Преподаватели, студенты и сотрудники могут транслировать контент напрямую с разных устройств через AirPlay, Google Cast и Miracast.
Усовершенствованная беззазорная ИК-технология и тонкие рамки.
Наша встроенная ОС Android 13 была разработана специально для создания безопасной профессиональной системы на чипе (SoC) нового уровня. Сохраняйте любимые приложения и ПО напрямую на дисплей или выбирайте из огромной библиотеки приложений Android.
Антиблик, защита от отражений и стекло 7 MoH.
Фильтр синего света для защиты глаз от лишней нагрузки.
Сертификация Google EDLA обеспечивает простую интеграцию с платформой Google и укрепляет защиту системы, а также предоставляет доступ к управлению через магазин Google Play.
Встроенная функция доски позволит совместно работать и обсуждать идеи прямо на дисплее.
Встроенные датчики освещенности обеспечивают экономию электричества, автоматически подстраивая яркость экрана в зависимости от окружающего освещения.
Создайте эффективную среду для совместной работы и эффективного обучения благодаря системе с 40 точками прикосновения. Этот дисплей идеально подходит для совместного выполнения заданий и брейншторминга, позволяя привлекать внимание аудитории любым контентом. Еще более интуитивная и удобная работа благодаря функции ластика, области предотвращения срабатывания и распознавания размера пера.
Интегрируйте полноценный ПК или Android-модуль CRD напрямую с профессиональным дисплеем Philips. Слот OPS располагает всеми необходимыми соединителями для работы подключаемого решения, включая подачу питания.
Область предотвращения срабатывания для более точного распознавания.
Philips ScreenShare позволяет преподавателям и студентам без труда транслировать экран своих устройств на любой ОС через браузер или приложения на интерактивном дисплее Philips для совместной работы.
Ваш дисплей с поддержкой PPDS Wave позволяет управлять и обслуживать это устройство удаленно и откуда угодно. Эта инновационная облачная платформа позволяет свободно управлять устройствами, легко готовить их к работе, отслеживать состояние дисплеев, обновлять встроенное ПО, управлять основным контентом и составлять расписание работы. Оцените экономию времени и сил, а также экологичность.
Подключения
Изображение/дисплей
Комфорт
Звук
Мощность
Поддерживаемое разрешение дисплея
Размеры
Вес
Условия эксплуатации
Мультимедийные приложения
Встроенный плеер
Аксессуары
Прочее
Характеристики
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