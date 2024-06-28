Ключевые слова для поиска

RU
UK
0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    • Интерактивный дисплей для обучения Интерактивный дисплей для обучения Интерактивный дисплей для обучения
      -{discount-value}

      Signage Solutions Дисплей E-Line

      86BDL4152E/00

      Общая оценка / 5
      • отзыв отзыва отзывов Отзывы

      Интерактивный дисплей для обучения

      Этот интерактивный дисплей на базе Android 13 поддерживает до 40 точек касания для оптимальной совместной работы. Защита от бликов и отражений, а также немаркое стекло делают его идеальным выбором для постоянной ежедневной работы в загруженных средах.

      Узнать обо всех преимуществах

      Signage Solutions Дисплей E-Line

      Похожие продукты

      Смотреть все

      Купите комплект и сэкономьте Купите комплект и получите 1 товар бесплатно

      Все необходимое в одной покупке

      Цена комплекта

      Пропустить

      Выберите один из следующих вариантов: Выберите один из следующих продукт.:

      Добавление аксессуаров

      Signage Solutions
      - {discount-value}

      Signage Solutions

      Дисплей E-Line

      Итого:

      recurring payment

      Интерактивный дисплей для обучения

      С мультисенсорной технологией

      • 86"
      • На базе ОС Android
      • Multi-touch

      Трансляция напрямую с любого устройства

      Преподаватели, студенты и сотрудники могут транслировать контент напрямую с разных устройств через AirPlay, Google Cast и Miracast.

      Улучшенная ИК-технология

      Усовершенствованная беззазорная ИК-технология и тонкие рамки.

      Android SoC для простой интеграции программ и приложений

      Наша встроенная ОС Android 13 была разработана специально для создания безопасной профессиональной системы на чипе (SoC) нового уровня. Сохраняйте любимые приложения и ПО напрямую на дисплей или выбирайте из огромной библиотеки приложений Android.

      Закаленное стекло с защитой от бликов

      Антиблик, защита от отражений и стекло 7 MoH.

      Фильтр синего света

      Фильтр синего света для защиты глаз от лишней нагрузки.

      Сертификация безопасности EDLA

      Сертификация Google EDLA обеспечивает простую интеграцию с платформой Google и укрепляет защиту системы, а также предоставляет доступ к управлению через магазин Google Play.

      Режим интерактивной доски

      Встроенная функция доски позволит совместно работать и обсуждать идеи прямо на дисплее.

      Встроенный датчик освещенности

      Встроенные датчики освещенности обеспечивают экономию электричества, автоматически подстраивая яркость экрана в зависимости от окружающего освещения.

      Мультисенсорная технология с поддержкой до 40 прикосновений

      Создайте эффективную среду для совместной работы и эффективного обучения благодаря системе с 40 точками прикосновения. Этот дисплей идеально подходит для совместного выполнения заданий и брейншторминга, позволяя привлекать внимание аудитории любым контентом. Еще более интуитивная и удобная работа благодаря функции ластика, области предотвращения срабатывания и распознавания размера пера.

      Слот OPS для встраивания в ПК без проводов

      Интегрируйте полноценный ПК или Android-модуль CRD напрямую с профессиональным дисплеем Philips. Слот OPS располагает всеми необходимыми соединителями для работы подключаемого решения, включая подачу питания.

      Область предотвращения срабатывания

      Область предотвращения срабатывания для более точного распознавания.

      Беспроводные презентации

      Philips ScreenShare позволяет преподавателям и студентам без труда транслировать экран своих устройств на любой ОС через браузер или приложения на интерактивном дисплее Philips для совместной работы.

      Поддержка PPDS Wave для удаленного управления дисплеем

      Ваш дисплей с поддержкой PPDS Wave позволяет управлять и обслуживать это устройство удаленно и откуда угодно. Эта инновационная облачная платформа позволяет свободно управлять устройствами, легко готовить их к работе, отслеживать состояние дисплеев, обновлять встроенное ПО, управлять основным контентом и составлять расписание работы. Оцените экономию времени и сил, а также экологичность.

      • Подключения

        Цифровой аудиовыход
        Разъем 3,5 мм для наушников (x1)
        Видеовход
        • USB 3.0 (x3)
        • USB-C (до 65 Вт)
        • HDMI 2.0 (x2)
        Аудиовход
        • Разъем 3,5 мм для наушников (x1)
        • SPDIF (x1)
        Другие подключения
        • OPS
        • micro SD
        • USB-B (x3)
        • Micro USB (x1) (OTG)
        • Датчик температуры
        Видеовыход
        HDMI 2.0 (x1)
        Внешнее управление
        • Разъем IR (вход/выход) 3,5 мм
        • Разъем RS232C (вход/выход) 2,5 мм
        • RJ45, 2 шт.

      • Изображение/дисплей

        Размер экрана по диагонали (метрич.)
        217.4  см
        Размер экрана по диагонали (в дюймах)
        85.6  (дюймы)
        Формат изображения
        16:9
        Разрешение панели
        3840 x 2160
        Шаг пикселей
        0,4935 x 0,4935 мм
        Оптимальное разрешение
        3840 x 2160 при 60 Гц
        Яркость
        400  кд/м²
        Цвета дисплея
        1,07 млрд. цветов
        Коэфф. контрастности (типич.)
        1200:1
        Динамическая контрастность
        500 000:1
        Время отклика (типич.)
        8  мс
        Угол просмотра (по горизонтали)
        178  градусов
        Угол просмотра (по вертикали)
        178  градусов
        Улучшение изображения
        • Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
        • 3D гребенчатый фильтр
        • Компенсация движ., деинтерлейсинг
        • Прогрессивное сканирование
        • 3D MA деинтерлейсинг
        • Динамическое повышение контрастности
        Технология панели
        IPS
        Операционная система
        Android 13
        Разрешение UI ОС
        3840 x 2160 при 60 Гц

      • Комфорт

        Ориентация
        Альбомный режим (18/7)
        Функции сохранения экрана
        Сдвиг пикселей, низкая яркость
        Управление с клавиатуры
        Блокируемый
        Сигнал пульта ДУ
        Блокируемый
        Сквозной канал сигнала
        • RS232
        • Проходной вход IR
        Простая установка
        • Выход AC
        • Специальная подставка
        Другие удобства
        Ручки для переноски
        Возможность сетевого управления
        • RS232
        • RJ45

      • Звук

        Встроенные АС
        2x20 Вт

      • Мощность

        Электропитание
        100–240 В~, 50–60 Гц, 7,5 А
        Потребляемая мощность (типич.)
        TBD  Вт
        Потребление (макс.)
        Уточняется
        Энергопотребление в режиме ожидания
        < 0,5 Вт
        Функции энергосбережения
        Smart Power
        Маркировка класса энергоэффективности
        G

      • Поддерживаемое разрешение дисплея

        Компьютерные форматы
        • 640 x 350, 70 Гц
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Гц
        • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Гц
        • 832 x 624, 75 Гц
        • 848 x 480, 60 Гц
        • 960x720, 75 Гц
        • 1024x768, 60,70 Гц
        • 1152 x 864, 60, 70, 75 Гц
        • 1152 x 900, 66 Гц
        • 1280 x 720, 60, 70 Гц
        • 1280 x 768, 60 Гц, 75 Гц
        • 1280 x 800, 60, 75 Гц
        • 1280 x 960, 60 Гц
        • 1280x1024, 60,67,75 Гц
        • 1360 x 768, 60 Гц
        • 1366 x 768, 60 Гц
        • 1400 x 1050 ,60, 75 Гц
        • 1600 x 900, 60 Гц
        • 1600 x 1200, 60 Гц
        • 1680 x 1050, 60 Гц
        • 1920 x 1080, 60 Гц
        • 1920 x 1200, 60 Гц
        • 3840 x 2160, 24,25,30,60 Гц
        • 1440 x 900, 60 Гц
        • 720 x 400, 70 Гц
        Видеоформаты
        • 480p, 60 Гц
        • 1080i; 50, 60 Гц
        • 1080p, 50, 60 Гц
        • 2160p, 50, 60 Гц
        • 480i, 60 Гц
        • 720p, 50, 60 Гц

      • Размеры

        Ширина устройства
        1965,1  миллиметра
        Высота устройства
        1158,74  миллиметра
        Вес
        TBD  кг
        Глубина устройства
        116,227  миллиметра
        Ширина устройства (в дюймах)
        77,37  (дюймы)
        Высота устройства (в дюймах)
        45.62  (дюймы)
        Настенное крепление
        800x400 мм,M8
        Глубина устройства (в дюймах)
        4,58  (дюймы)
        Ширина рамки
        16,7 мм (сверху/справа/слева), 39,42 мм (снизу)

      • Вес

        Изделие с упаковкой (кг)
        Уточняется  кг
        Изделие с упаковкой (фунты)
        Уточняется  фунта
        Изделие без подставки (кг)
        Уточняется  кг
        Изделие без подставки (фунты)
        Уточняется  фунта

      • Условия эксплуатации

        Высота
        0–3000 м
        Диапазон температур (эксплуатация)
        0–40  °C
        Среднее время между отказами
        50 000  часов
        Диапазон температур (хранение)
        от -20 до 60  °C
        Относительная влажность (во время работы)
        20–80 % (без конденсации)
        Относительная влажность (во время хранения)
        5–95 % (без конденсации)

      • Мультимедийные приложения

        USB — воспроизведение видео
        • H.263
        • H.264
        • H.265
        • MPEG1/2
        • MPEG4
        • VP8
        • VP9
        USB — воспроизведение изображений
        • BMP
        • JPEG
        • PNG
        USB — воспроизведение аудио
        • AAC
        • HEAAC
        • MPEG

      • Встроенный плеер

        ЦП/процессор
        4xA73 + 4xA53
        GPU
        Многоядерный Mali-G52
        Память
        32 Гб eMMc
        Wi-Fi
        2G/5G/6G 2T2R

      • Аксессуары

        Аксессуары в комплекте
        • Ткань для очистки (x1)
        • Пульт ДУ и батареи типа AAA
        • Кабель USB A–B (3 м, 1 шт.)
        • Шнур питания сети переменного тока
        • Логотип Philips (x1)
        • Краткое руководство (x1)
        • Крышка выключателя AC и винт x1
        • Кабель HDMI (1,8 м, 1 шт.)
        • Стилус (x2)
        Дополнительные аксессуары
        Интерактивные модули

      • Прочее

        Языки экранных меню
        • Арабский
        • Голландский
        • Датский
        • Английский
        • Французский
        • Финский
        • Немецкий
        • Итальянский
        • Японский
        • Норвежский
        • Польский
        • Португальский
        • Русский
        • Испанский
        • Шведский
        • Упрощенный китайский
        • Турецкий
        • Традиционный китайский
        Гарантия
        Гарантия — 5 лет
        Подтвержденное соответствие нормативам
        • CE
        • FCC класса A
        • RoHS
        • CB
        • EAC
        • ЭМП
        • ETL

      • Характеристики

        Технология Multi-Touch
        Безинтервальный ИК-сенсор
        Точки касания
        40 одновременно активных точек касания
        Plug & Play
        Поддержка стандарта HID
        Защитное стекло
        • Без бликов
        • Фильтр синего света
        • Закаленное защитное стекло 7MOHS

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Дополнительные аксессуары: Интерактивные модули

      Получите поддержку по этому продукту

      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

      Предлагаемые продукты

      Недавно просмотренные продукты

      Отзывы

      Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

      Радимо переглядати наш сайт в останній версії браузера Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.