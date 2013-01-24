  • Бесплатная доставка и возврат

  • Официальная гарантия

  • Приобретайте напрямую у Philips

  • Поддержка клиентов 7 дней в неделю

Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

RU
UK
1
0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    Signage Solutions Дисплей D-Line

    98BDL4550D/00
    • В поисках инноваций В поисках инноваций В поисках инноваций
      -{discount-value}

      Signage Solutions Дисплей D-Line

      98BDL4550D/00

      В поисках инноваций

      Удивите своих гостей, установив быстрый, интеллектуальный рекламный дисплей. Встроенный Wi-Fi и совместимость с приложениями Android — это новый этап развития решений для рекламного контента

      Signage Solutions Дисплей D-Line

      В поисках инноваций

      Удивите своих гостей, установив быстрый, интеллектуальный рекламный дисплей. Встроенный Wi-Fi и совместимость с приложениями Android — это новый этап развития решений для рекламного контента

      В поисках инноваций

      Удивите своих гостей, установив быстрый, интеллектуальный рекламный дисплей. Встроенный Wi-Fi и совместимость с приложениями Android — это новый этап развития решений для рекламного контента

      Signage Solutions Дисплей D-Line

      В поисках инноваций

      Удивите своих гостей, установив быстрый, интеллектуальный рекламный дисплей. Встроенный Wi-Fi и совместимость с приложениями Android — это новый этап развития решений для рекламного контента

      Похожие продукты

      Смотреть все Серия D-Line

        Купите комплект и сэкономьте Купите комплект и получите 1 товар бесплатно

        Все необходимое в одной покупке

        Цена комплекта

        Пропустить

        Выберите один из следующих вариантов: Выберите один из следующих продукт.:

        Добавление аксессуаров

        Дисплей D-Line

        Цена магазина Philips

        Итого:

        В поисках инноваций

        на базе ОС Android

        • 98"
        • На базе ОС Android
        • 500 кд/м²
        Сохраняйте и воспроизводите контент, используя внутреннюю память

        Сохраняйте и воспроизводите контент, используя внутреннюю память

        Сохраняйте и воспроизводите контент, используя внутреннюю память. Загружайте медиаконтент и сразу же воспроизводите его на дисплее. Память используется совместно с интернет-браузером и служит кэш-памятью. При возникновении сбоев в работе сети воспроизведение контента продолжается из кэша, что позволяет использовать медиафайлы даже в том случае, когда подключение к сети отсутствует.

        Благодаря функции отказоустойчивости ваш контент будет всегда под защитой

        Благодаря функции отказоустойчивости ваш контент будет всегда под защитой

        При использовании контента в рекламных целях необходимо быть уверенным в его постоянной доступности. Даже если проблемы с воспроизведением кажутся маловероятными, стоит воспользоваться функцией отказоустойчивости. Она обеспечивает постоянную защиту контента и с помощью инновационной технологии запускает воспроизведение с резервной копии в случае неисправности медиаплеера. Функция отказоустойчивости запускается автоматически при сбое в работе основного источника входного сигнала. Просто выберите основной источник входного сигнала и установите подключение для системы отказоустойчивости. Теперь вы можете быть уверены, что ваш контент надежно защищен.

        SmartPower для экономии электроэнергии

        SmartPower для экономии электроэнергии

        Интенсивность подсветки может регулироваться и предустанавливаться системой, которая снижает энергопотребление на 50%, что существенно сказывается на расходах.

        CMND: удобное управление дисплеем

        CMND: удобное управление дисплеем

        CMND — это надежная платформа управления дисплеем, которая позволяет обновлять и организовывать контент с помощью функции CMND & Create или изменять настройки с помощью функции CMND & Control. Держите все под контролем с помощью CMND.

        Создавайте и обновляйте контент с помощью CMND & Create

        Создавайте и обновляйте контент с помощью CMND & Create

        Разрабатывайте и создавайте яркий контент с помощью эффективного инструмента CMND & Create. Интерфейс Drag and Drop, загруженные шаблоны и встроенные виджеты позволяют создавать впечатляющий контент, который привлечет внимание ваших клиентов. Поддержка портретного и альбомного режимов.

        Управление настройками нескольких дисплеев с помощью CMND & Control

        Управление настройками нескольких дисплеев с помощью CMND & Control

        CMND & Control обеспечивает централизованное управление несколькими дисплеями. Удаленное отслеживание, настройка дисплея и обновление ПО, а также возможность настройки и конфигурации одновременно нескольких дисплеев, например видеостен или полиэкранных систем, — вам гарантировано максимально удобное управление сетью дисплеев.

        Подключение и управление контентом с помощью облачного хранилища

        Подключение и управление контентом с помощью облачного хранилища

        Подключайтесь и управляйте контентом с помощью облачного хранилища через встроенный браузер HTML5. С помощью браузера на основе Chromium вы сможете создавать контент в режиме онлайн и подключать один дисплей или всю сеть устройств. Воспользуйтесь удобными функциями отображения контента с разрешением Full HD в портретном или альбомном режиме, потоковой передачи контента в режиме "Картинка-в-картинке" (PiP) или подключите дисплей к Интернету по сети WiFi или с помощью кабеля RJ45 для прослушивания своих собственных списков воспроизведения.

        Процессор Android с системой на кристалле. Приложения по умолчанию и из сети

        Управляйте дисплеем посредством Интернет-подключения. Профессиональные дисплеи Philips на базе Android оптимизированы для работы с приложениями по умолчанию для Android, но веб-приложения также доступны для установки на дисплей. Новая ОС Android 8 обеспечит безопасность ПО и позволит более длительное время обновлять его до последней версии.

        Контролируйте воспроизведение контента с помощью автоматических экранных снимков

        Воспроизведение контента — важный аспект вашей деятельности. Благодаря автоматическим экранным снимкам вы сможете обеспечить регулярное отображение контента. Снимки выполняются в течение дня и сохраняются на FTP-сервере, где вы можете просмотреть их в любое удобное время.

        Дисплей ADS с широким углом просмотра

        Технология ADS позволит смотреть телевизор с любого угла. Переключатель Advanced Super Dimension позволяет быстрее обрабатывать изображение на экране для плавных переходов, превосходного качества и отменной цветопередачи с углом просмотра до 180°.

        Технические характеристики

        • Изображение/дисплей

          Размер экрана по диагонали (в дюймах)
          97,5  (дюймы)
          Размер экрана по диагонали (метрич.)
          247,7  см
          Разрешение панели
          3840 x 2160
          Оптимальное разрешение
          3840 x 2160 при 60 Гц
          Яркость
          500  кд/м²
          Коэфф. контрастности (типич.)
          1300:1
          Динамическая контрастность
          500 000:1
          Формат изображения
          16:9
          Время отклика (типич.)
          8  мс
          Шаг пикселей
          Уточняется
          Цвета дисплея
          1,07 млрд. цветов
          Угол просмотра (по горизонтали)
          178  градусов
          Угол просмотра (по вертикали)
          178  градусов
          Улучшение изображения
          • Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
          • 3D гребенчатый фильтр
          • Компенсация движ., деинтерлейсинг
          • 3D MA деинтерлейсинг
          • Динамическое повышение контрастности
          • Прогрессивное сканирование
          Операционная система
          Android 8.0
          Технология панели
          IPS

        • Подключения

          Видеовход
          • DisplayPort 1.2 (x1)
          • DVI-I (x1)
          • HDMI 2.0 (x3)
          • USB 2.0 (x2)
          Видеовыход
          • DisplayPort 1.2 (x1)
          • HDMI 2.0 (x1)
          Аудиовход
          Разъем 3,5 мм
          Цифровой аудиовыход
          Разъем 3,5 мм
          Внешнее управление
          • RJ45
          • Разъем RS232C (вход/выход) 2,5 мм
          • Разъем IR (вход/выход) 3,5 мм
          Другие подключения
          OPS

        • Поддерживаемое разрешение дисплея

          Компьютерные форматы
          • 1920 x 1080, 60 Гц
          • 1280 x 1024, 60 Гц
          • 1024 x 768, 60 Гц
          • 1280 x 720, 60 Гц
          • 1440 x 900, 60 Гц
          • 1600 x 900, 60 Гц
          • 1680 x 1050, 60 Гц
          • 3840 x 2160, 30, 60 Гц
          • 640 x 480, 60 Гц
          • 800 x 600, 60 Гц
          Видеоформаты
          • 1080p, 50, 60 Гц
          • 1080i; 50, 60 Гц
          • 2160p, 24, 30, 60 Гц
          • 480i, 60 Гц
          • 480p, 60 Гц
          • 576i, 50 Гц
          • 576p, 50 Гц
          • 720p, 50,60 Гц

        • Размеры

          Ширина устройства
          2193,2  миллиметра
          Высота устройства
          1248,2  миллиметра
          Глубина устройства
          87,9 (глубина с настенным креплением) / 97,9 (глубина с подставкой)  миллиметра
          Ширина устройства (в дюймах)
          86,35  (дюймы)
          Высота устройства (в дюймах)
          49,14  (дюймы)
          Глубина устройства (в дюймах)
          3,46 (глубина с настенным креплением) / 3,85 (глубина с подставкой)  (дюймы)
          Ширина рамки
          16,0 мм (со всех сторон)
          Вес изделия (фунты)
          199,74  фунта
          Вес продукта
          90,6  кг
          Крепление VESA
          800(Г) x 400(В) мм, M8

        • Комфорт

          Ориентация
          • Альбомный режим (24/7)
          • Портретный режим (24/7)
          Ячеечная матрица
          До 15 x 15
          Управление с клавиатуры
          • Скрытое
          • Блокируемый
          Сквозной канал сигнала
          • Проходной вход IR
          • DisplayPort
          • HDMI
          • RS232
          Возможность сетевого управления
          RS232
          Энергосберегающие функции
          Smart Power
          Функции сохранения экрана
          Сдвиг пикселей, уменьшение уровня яркости

        • Мощность

          Энергопотребление в режиме ожидания
          < 0,5 Вт
          Электропитание
          100—240 В перем. тока, 50—60 Гц
          Потребляемая мощность (типич.)
          Уточняется  Вт
          Потребление (макс.)
          Уточняется
          Маркировка класса энергоэффективности
          G

        • Условия эксплуатации

          Диапазон температур (эксплуатация)
          0–40  °C
          Диапазон температур (хранение)
          от -20 до 60  °C
          Высота
          0–3000 м
          Среднее время между отказами
          50 000  часов
          Относительная влажность (во время работы)
          Относительная влажность 20~80 % (без конденсации)
          Относительная влажность (во время хранения)
          Относительная влажность 5~95% (без конденсации)

        • Звук

          Встроенные АС
          Среднеквадратичная мощность 2 x 10 Вт

        • Аксессуары

          Входящие в комплект аксессуары
          • Краткое руководство пользователя
          • Кабель RS232
          • Шнур питания сети переменного тока
          • Кабель с ИК-датчиком (1,8 м)
          • Пульт ДУ и батареи типа AAA
          Аксессуары в комплекте
          • Кабель шлейфового соединения RS232
          • Логотип Philips (x1)
          • Крышка выключателя AC
          • Крышка для USB (1 шт.)
          • Винты

        • Мультимедийные приложения

          USB — воспроизведение аудио
          • AAC
          • HEAAC
          • MPEG
          USB — воспроизведение изображений
          • BMP
          • JPEG
          • PNG
          USB — воспроизведение видео
          • MPEG
          • H.263
          • H.264
          • H.265
          • VP8

        • Прочее

          Языки экранных меню
          • Английский
          • Французский
          • Немецкий
          • Испанский
          • Польский
          • Турецкий
          • Русский
          • Итальянский
          • Упрощенный китайский
          • Традиционный китайский
          • Арабский
          • Японский
          • Датский
          • Голландский
          • Финский
          • Норвежский
          • Португальский
          • Шведский
          Подтвержденное соответствие нормативам
          • CE
          • RoHS
          • BSMI
          • CB
          • CCC
          • CU
          • ЭМП
          • EnergyStar 8.0
          • ETL
          • FCC класса A
          • PSB
          • VCCI
          Гарантия
          Гарантия на 3 года

        • Встроенный плеер

          ЦП/процессор
          2 x A53 + 2 x A73
          GPU
          ARM Mali G51
          Память
          3 ГБ DDR
          Карта памяти
          32 Гб eMMc

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Краткое руководство пользователя
        • Кабель RS232
        • Шнур питания сети переменного тока
        • Кабель с ИК-датчиком (1,8 м)
        • Пульт ДУ и батареи типа AAA

        Получите поддержку по этому продукту

        Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

        Предлагаемые продукты

          Недавно просмотренные продукты

            Отзывы

            Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии