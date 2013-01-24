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    Philips Sonicare For Kids

    Мини-насадки для звуковой зубной щетки

    HX6032/33
    Sonicare
    Общая оценка / 5
    1 награда
    Sonicare
    • Превосходная очистка за несколько секунд.* Превосходная очистка за несколько секунд.* Превосходная очистка за несколько секунд.*
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      Philips Sonicare For Kids Мини-насадки для звуковой зубной щетки

      HX6032/33
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Превосходная очистка за несколько секунд.*

      Насадка для зубной щетки Sonicare For Kids имеет маленький размер и отлично подходит для растущих зубов. Работает только с зубной щеткой For Kids, обеспечивая надежный результат. Чистка зубов быстро войдет в привычку и станет для детей приятным и интересным занятием. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Philips Sonicare For Kids Мини-насадки для звуковой зубной щетки

      Превосходная очистка за несколько секунд.*

      Насадка для зубной щетки Sonicare For Kids имеет маленький размер и отлично подходит для растущих зубов. Работает только с зубной щеткой For Kids, обеспечивая надежный результат. Чистка зубов быстро войдет в привычку и станет для детей приятным и интересным занятием. Узнать обо всех преимуществах

      Превосходная очистка за несколько секунд.*

      Насадка для зубной щетки Sonicare For Kids имеет маленький размер и отлично подходит для растущих зубов. Работает только с зубной щеткой For Kids, обеспечивая надежный результат. Чистка зубов быстро войдет в привычку и станет для детей приятным и интересным занятием. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Philips Sonicare For Kids Мини-насадки для звуковой зубной щетки

      Превосходная очистка за несколько секунд.*

      Насадка для зубной щетки Sonicare For Kids имеет маленький размер и отлично подходит для растущих зубов. Работает только с зубной щеткой For Kids, обеспечивая надежный результат. Чистка зубов быстро войдет в привычку и станет для детей приятным и интересным занятием. Узнать обо всех преимуществах

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        For Kids

        For Kids

        Мини-насадки для звуковой зубной щетки

        Philips магазин цена

        Итого:

        Превосходная очистка за несколько секунд.*

        Чистка и защита растущих зубов (для детей от 3 лет)

        • 2 шт. в упаковке
        • Компактный размер
        • Сменные
        • Бережная чистка для детских зубов
        Возраст 3+

        Возраст 3+

        Мягкие щетинки стандартной насадки для зубной щетки Philips Sonicare For Kids повторяют форму зубов детей в возрасте от 3 лет и деликатно очищают зубы. Прорезиненное обрамление задней части насадки защищает детские зубы от травмирования и обеспечивает комфорт во время чистки. Также доступны насадки большего размера для детей от 7 лет.

        Превосходная очистка и максимальная эффективность

        Превосходная очистка и максимальная эффективность

        Звуковая щетка обеспечивает максимум эффективности за короткий промежуток времени, в течение которого ребенок чистит зубы. Она помогает прививать здоровые привычки и улучшать технику чистки зубов.

        Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare

        Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare

        Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare создает пульсации между зубами, что позволяет щетке удалять налет для идеальной чистоты полости рта.

        Подходит к любой щетке Philips Sonicare со съемными насадками

        Подходит к любой щетке Philips Sonicare со съемными насадками

        Насадки для зубной щетки Philips Sonicare For Kids можно снимать и снова устанавливать на щетку, надежную фиксируя их, что значительно упрощает процесс очистки и обслуживания.

        Эффективный уход для здоровья полости рта

        Эффективный уход для здоровья полости рта

        Эта насадка, как и все оригинальные чистящие насадки Philips Sonicare, безопасна для десен и зубов. Мы тщательно тестируем каждую насадку и гарантируем непревзойденное качество и надежность продукции.

        Технические характеристики

        • В комплекте

          Насадки
          2 мини-насадки Sonicare for Kids

        • Совместимость

          Система чистящих насадок
          Сменные
          Подходит для этих моделей
          • HealthyWhite+
          • For Kids

        • Дизайн и отделка

          Жесткость щетинок
          Средний
          цвет
          Aqua
          Индикаторные щетинки
          Синие индикаторные щетинки выцветают
          Размер
          Компактный
          Материал насадки щетки
          Без бисфенола-А

        • Польза для здоровья

          Удаление налета
          Помогает удалить налет

        • Качество и эффективность

          Замена
          Каждые 3 месяца
          Протестировано
          для оптимального использования

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